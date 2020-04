Neheimer Marktpassage öffnet am 1. Juli

Nach umfangreicher Kernsanierung und kompletter Neugestaltung wird die Neheimer Marktpassage am Mittwoch, 1. Juli 2020, wieder eröffnet. Corona-Schutzvorkehrungen für das Personal von Baufirmen sowie Lieferschwierigkeiten bei einzelnen Bau- und Ausstattungsmaterialien, die durch dei Corona-Pandemie verursacht wurden, führten zu Verzögerungen. Zuletzt - vor Corona - war noch an eine Eröffnung am 8. Juni gedacht worden, nun hat sich der Bauherr, die Neheimer Immobiliengesellschaft ANH Hausbesitz (Bremke), mit den Mietern auf eine gemeinsame Eröffnung der Marktpassage für den 1. Juli 2020, verständigt. „Aber auch der 1. Juli steht unter dem Vorbehalt, dass nicht plötzlich etwas Unvorhersehbares passiert“, betont ANH-Prokurist Ingo Kuhne im Gespräch mit unserer Zeitung.

Edeka mietet 2400 Quadratmeter Verkaufsfläche

So sieht die Neheimer Marktpassage derzeit aus: Schaufensterscheiben für die Ladenpassage wurden bereits eingesetzt. Foto: Martin Schwarz / WP

Die Marktpassage (Shopping Mall am Neheimer Marktplatz) bietet diverse Ladenlokale mit insgesamt 6100 Quadratmeter Verkaufsfläche. Hinzukommen 2400 Quadratmeter Nutzfläche für Passagen-Flure, Lager etc. Ankermieter ist Jörg Weber, der auf 2100 Quadratmetern Verkaufsfläche einen neuen Edeka-Markt im Erdgeschoss eröffnen wird. Weber verfügt bereits über einen Edeka-Markt in Hüsten.

Zweitgrößter Mieter ist Woolworth mit rund 1500 Quadratmetern Verkaufsfläche im Obergeschoss . Die Stadt Arnsberg hat im Obergeschoss eine Fläche von 1115 Quadratmetern gemietet. Diese Fläche ist aber nicht nur für den Wiedereinzug der Neheimer Stadtbücherei bestimmt, hinzukommen weitere Dienstleistungen, über die die Stadt noch informieren wird. Im Obergeschoss hat außerdem ein Nagelstudio ein Ladenlokal gemietet.

Pinguin-Apotheke zieht um

Im Erdgeschoss wird die Bäckerei Vielhaber gegenüber Edeka eine Filiale eröffnen, längs des langen Flures im Eingangsbereich gibt es Filialen von Jeans Fritz und Ernsting’s Family. Hinzukommen ein Telekommunikationsgeschäft, Lotto-Kampmann sowie die Pinguin-Apotheke, die von der Mendener Straße in den Frontbereich der Marktpassage (direkt rechts neben dem Passagen-Eingang an der Marktplatzseite) umzieht.

Neugestaltung der Neheimer Marktpassage: Hier werden gläserne Türscheiben montiert, mit denen abends der neue Edeka-Markt verschlossen werden kann. Foto: Martin Schwarz / WP

Rund 90 Prozent der Gesamtverkaufsfläche konnte ANH bisher vermieten, doch zwei Ladenlokale im Erdgeschoss sind noch frei. Hierfür sucht ANH noch Mieter. Ein Ladenlokal ist 550 Quadratmeter, das andere 160 Quadratmeter groß.

90 Prozent der Flächen sind vermietet

Zur Kernsanierung gehörte es, dass die komplette Haustechnik (Wasser- und Elektroleitungen, Heizung, Lüftung, Sanitär) erneuert wurde. Dem schließt sich der Innenausbau an, dem am Schluss der Ladenbau in den einzelnen Ladenlokalen folgt. Eine markante Veränderung gibt es im Flurbereich vor Edeka: Die Aufzüge, die sich früher vis-a-vis zur Burgstraße befanden, werden nach rechts (angrenzend zur Mendener Straße) verlagert. Auch werden es künftig zwei Rollsteigen (früher gab es nur eine) ermöglichen, dass Kunden mit Einkaufswagen zu Edeka oder umgekehrt zur Tiefgarage gelangen.

Auch die Tiefgarage der Marktpassage wird saniert. Die Anzahl von 165 Pkw-Stellplätzen für Kunden der Marktpassage bleibt erhalten.