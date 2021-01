Neheimer Schuhhändlerin: Lockdown hätte früher kommen müssen

Ute Heimann sieht im Onlineshop keine bedeutende Umsatz-Alternative. "Ich mache das, damit das Geschäft für Kunden sichtbar bleibt."

Neheim. Das Schuhhaus Heimann an der Neheimer Hauptstraße sieht in seinem schon seit drei bis vier Jahren bestehenden Onlineshop keine bedeutende Umsatz-Alternative zum stationären Ladengeschäft. „Der Onlineshop ist ein Tropfen auf den heißen Stein der Umsatzverluste“, sagt Schuhhaus-Inhaberin Ute Heimann. Gleichwohl wird sie ihren Onlinehandel weiter betreiben, „schon allein deshalb, um bei unseren Kunden via Internet (schuhmodenheimann.de) sichtbar zu bleiben“, sagt die Schuhhändlerin, die auf Kundenseite viele aufmunternde Worte zum Durchhalten erhält. Das inhabergeführte Schuhgeschäft Heimann besteht mittlerweile 147 Jahre in Neheim. Man kann bei Heimann Schuhe online bestellen und sich zuschicken lassen oder bestellen und dann selbst kontaktlos an der Ladentür abholen.

+++ Weitere Nachrichten aus Arnsberg und Sundern bietet die Westfalenpost in ihrem Newsletter +++

Ute Heimann: "Lockdown wäre bereits Ende Oktober / Anfang November 2020 nötig gewesen"

Die nun absehbare Verlängerung des Lockdowns bis Ende Januar 2021 sieht Ute Heimann mit gemischten Gefühlen. Angesichts der hohen Infektionszahlen sei die Politik Mitte Dezember 2020 an einem zweiten Lockdown nicht drum herumgekommen, doch Bund und Länder hätten schon Ende Oktober / Anfang November 2020 einen zweiten Lockdown verhängen sollen. „Dann hätte man die Ausbreitung des Virus besser in den Griff bekommen können. Die Infektionszahlen hätten früher gesenkt werden können und für den Einzelhandel wäre es überschaubarer gewesen, wann die Zeit des Lockdowns zu Ende geht“, so Ute Heimann.

Schuhhändlerin hatte früher als Virologin gearbeitet

Die Schuhhändlerin betont aber auch, dass viele Einzelhandelsgeschäfte mit detaillierten Hygienekonzepten auf die Pandemie reagiert haben. Für ihr Schuhgeschäft stellt sie klar: „Wir haben stets darauf geachtet, dass die maximale Kundenzahl im Geschäft nicht überschritten wurde und vor allem haben wir sehr sorgsam auf Hygiene im Geschäft geachtet“, sagt die Händlerin und kann dabei auf eigenes Fachwissen aus ihrem früheren Beruf verweisen. Denn Ute Heimann hat in jungen Jahren den Beruf der Biologisch-Technischen Assistentin erlernt und als Virologin im Veterinäramt in Arnsberg gearbeitet.

Kostendruck durch frühzeitig bestellte Ware

Für Ute Heimann steht es außer Frage, dass es nach einer gewissen Zeit den Geschäften des nicht täglichen Bedarfs erlaubt sein muss, wieder öffnen zu dürfen. Die Frage, die sich alle betroffenen Einzelhändler stellen, sei natürlich: „Wann ist dieser Zeitpunkt?“ Auch das Schuhgeschäft Heimann steht unter Kostendruck. Ute Heimann berichtet, dass die Kollektionen für Frühjahr/Sommer bzw. Herbst/Winter jeweils ein halbes Jahr vorher bestellt werden müssen, ohne dass die Händler das Recht haben, Ware an ihre Lieferanten zurückzugeben. „Ware, die wir nicht verkaufen können, ist unser Verlust“, so Heimann. Bei Bestellmengen war sie natürlich vorsichtig, doch Auswahl muss natürlich auch sein.

auch ist nun Ute Heimann gespannt, wie lange im Endeffekt der Lockdown dauert . „Das Frühjahrsgeschäft im März/April/Mai sowie das Herbst-Geschäft im September/Oktober sind für Schuhhändler sehrt wichtig“, sagt sie abschließend.

+++ Mehr Nachrichten aus Arnsberg, Neheim und Sundern finden Sie auf unserer Stadtseite +++