Neheimer Tätowierer und Piercer kehren in Studio zurück

Die Türen des Tattoo- und Piercing-Studios „Zone“ an der Langen Wende sind wieder geöffnet. Nur 24 Stunden vor der Wiedereröffnung hatten Tatjana und Marco Lourenco mit dieser Lockerung nicht gerechnet. Für sie war ungewiss, wann und wie es in ihrem Studio weitergehen würde. An einem Abend kam dann die überraschende Nachricht vom Land Nordrhein-Westfalen, am nächsten Morgen durften alle Tätowierer und Piercer ihre Arbeit wieder aufnehmen.

„Ich habe es mir in den vergangenen Wochen angewöhnt, jeden Tag auf den Seiten des Landes zu schauen, ob es neue Regelungen gibt“, sagt Tatjana Lourenco. „Kurz nachdem ich selbst gelesen hatte, dass wir wieder öffnen dürfen, kamen die ersten Nachrichten von Kunden, die auch schon darauf gewartet haben.“

Neue Hygiene-Vorschriften

Wie bei allen sogenannten körpernahen Dienstleistungen müssen auch Tätowierer und Piercer vom Land festgelegte Hygiene- und Infektionsschutzstandards einhalten, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. „Wir haben immer hohe Hygienestandards, deshalb mussten wir nur wenig ändern“, sagt Marco Lourenco. So schenken er und seine Frau aktuell im Studio keine Getränke mehr aus, die Anzahl der Personen, die sich im Laden auf halten dürfen, ist beschränkt und alle Kunden müssen einen Mund-Nase-Schutz tragen. Piercings an Nase, Lippe und Zunge sind auch erlaubt, dann gelten aber noch strengere Regeln für den Schutz, den die Mitarbeiter tragen müssen.

Hin und Her

Einmalhandschuhe, einfache Masken und auch Desinfektionsmittel gehören für die Lourencos ohnehin ganz selbstverständlich zum Arbeitsalltag. Allerdings seien die Produkte in der Corona-Pandemie deutlich teurer geworden, berichtet das Paar. Im Einkauf sei zum Beispiel der Preis für Desinfektionsmittel um die Hälfte angestiegen.in hüstener kreuzkirche endet gottesdienstpause wegen corona

Sorge vor versehentlichen Versäumnissen bei der Umsetzung der neuen Richtlinien haben die Lourencos nicht. „Für uns ist vieles an den Auflagen Routine“, sagt Marco Lourenco. „Die Unsicherheit besteht eher darin, dass sich die Vorschriften ständig ändern.“ Innerhalb von nur einer Woche habe er die verschiedensten Botschaften an die Kunden schicken müssen: Piercings waren erlaubt, dann wieder nicht, Verkauf war erlaubt, dann wieder nicht. „Wir haben ja auch eine Nachsorgepflicht“, sagt er. Die sei kurzzeitig nur telefonisch zu erfüllen gewesen, dabei hätten gerade Kunden ohne vorherige Erfahrung mit Piercings oder Tattoos viele Fragen bei der Nachsorge.

Nur eine Begleitperson ist erlaubt Kunden im Tattoo- und Piercingstudio müssen sich aktuell namentlich registrieren lassen, die Daten werden vier Wochen aufbewahrt. Handdesinfektion und das Tragen eines Mundschutzes sind ebenfalls Pflicht. Idealerweise sollten die Kunden alleine kommen, erlaubt ist vorerst maximal eine Begleitperson. Durch die Schutzmaßnahmen kann es zu längeren Wartezeiten kommen. Im Tattoo- und Piercingstudio wird Kartenzahlung gegenüber Bargeld bevorzugt.

Unverständlich sei für sie als Studio-Betreiber auch gewesen, dass zum Beispiel Kosmetik- und Nagelstudios früher öffnen durften als die Tattoo-Studios – denn in denen sei die Hygiene ja ohnehin auf einem hohen Niveau. Dazu hatte sich das Paar per Mail an das Land gewendet, eine automatische Antwort kam zum Zeitpunkt der Lockerung. „Man glaubt es aktuell noch nicht ganz, dass es jetzt bei dieser Regelung bleibt, aber im Endeffekt sind wir froh, dass es wieder losgeht“, sagt Tatjana Lourenco.

Marco Lourenco ist hauptberuflich Pfleger

Während Marco Lourenco im Hauptberuf als Pfleger arbeitet, ist seine Frau Tatjana als Tattoo-Künstlerin voll im Studio beschäftigt. Sie hat Kurzarbeit beantragt und ist erleichtert, jetzt wieder die Termine wahrnehmen zu können, die ihren Kalender meist schon Wochen und Monate im Voraus füllen. Absagen von Seiten der Kunden gebe es kaum.