Neheimer verkaufen erstes Recycling-WC-Papier ohne Folie

Nachhaltig und sorgsam mit den natürlichen Ressourcen unseres Planeten umgehen - unter dieser Prämisse führt das junge Neheimer Ehepaar Tatjana und Julian Hektor nicht nur den privaten Familienhaushalt mit kleinem Sohn, sondern das Paar ist auch bestrebt, dass dies möglicht viele weitere Menschen tun. Die beiden Kommunikationsdesigner (Grafiker) Tatjana und Julian Hektor entschieden sich, im Bereich „Umweltfreundliches WC-Papier mit Design-Anspruch“ geschäftlich aktiv zu werden und gründeten Ende 2019 die Firma „Snyce“.

Wepa begleitet Start-up

Vorausgegangen waren intensive Gespräche mit dem heimischen Hygienepapier-Hersteller Wepa, Snyce ist ein Start-up von Wepa Ventures. Schließlich kam es zu folgender Regelung: Andreas Krengel (Wepa) und Julian Hektor zeichnen als Geschäftsführer der neuen Firma Snyce, die Toilettenpapier aus 100 Prozent Recycling-Papier verkauft. Snyce beauftragt die Wepa mit der Produktion, die Gründer Tatjana und Julian Hektor kümmern sich um das gesamte Geschäft inklusive Marketing, Vertrieb und Logistik.

Snyce-WC-Papier ist besonders flauschig

Das Snyce-Papier ist besonders flauschig und daher hautangenehm bei der Verwendung. Das Papier selbst gibt es zurzeit in fünf Designs, weitere sind geplant. Die beim Druck verwendeten Farben sind wasserbasiert, mineralöl- und emissionsfrei. Das Prinzip der Nachhaltigkeit, verbunden mit dem 100-prozentigen Verzicht auf Plastik, setzt Synce auch bei der Verpackung um.

Tatjana und Julian Hektor zeigen das Toilettenpapier, das in Kartons verpackt wird. Den versandten Karton kann man als Rollenständer im Bad verwenden. Eine der fünf im Karton verpackten Rollen ist extra in Papier eingewickelt, damit diese Rolle als Reserverolle extra im Bad platziert werden könnte. Foto: Martin Schwarz

Die Boxen, in denen sich die Rollen befinden, bestehen aus 100 Prozent recyceltem Karton. Die Boxen, die von der Bergheimer Firma „Cosack Druck + Verpackung“ hergestellt werden, lassen sich mittig öffnen, so dass sie auch als Rollenständer dienen können. Es müsste also kein WC-Rollenständer gekauft werden. Wer eine Reserverolle einzeln im Bad platzieren will, kann auf eine der fünf Rollen im Snyce-Pack zugreifen, die in Extra-Papier eingewickelt ist.

Rolle mit 240 Blatt

Bei der Blattmenge pro Rolle wird bei Snyce auf Müllvermeidung geachtet. Eine Rolle Snyce-WC-Papier hat 240 Blatt statt der handelsüblichen 150 Blatt. So ergeben die von Snyce verschickten Kartons mit fünf Rollen eine Blattmenge von 1200 Blatt. Handelsübliches WC-Papier mit insgesamt 1200 Blatt benötigt acht Rollen. „Pro Snyce-Karton werden also drei Papphülsen gespart“, berichtet Tatjana Hektor, und ihr Ehemann Julian betont ein Alleinstellungsmerkmal von Snyce-WC-Papier: „Snyce ist das einzige Recycling-Toilettenpapier auf dem deutschen Markt, das nicht in Folie verpackt wird.“

Zur Person Julian Hektor (36) wuchs in Neheim auf und machte sein Fachabitur an der Fachoberschule für Kunst + Gestaltung in Hüsten. Im Hamburg studierte er Kommunikationsdesign mit Diplom-Abschluss. Er hat einige Jahre im Angestelltenverhältnis und auch freiberuflich als Grafiker gearbeitet. Zwischenzeitlich hat er auch im englischen Brighton und in Düsseldorf gearbeitet, wo seine Frau Tatjana Hektor studierte. Tatjana Hektor (33), geb. Ebermann, aus Neheim hat einige Jahrgänge nach Julian Hektor Fachabitur an der Fachoberschule für Kunst + Gestaltung in Hüsten gemacht. Sie hat eine Ausbildung am Design-College in Brighton absolviert und studierte dann Kommunikationsdesign mit Bachelor-Abschluss an der FH Düsseldorf. In Neheim hat sie freiberuflich und im Angestelltenverhältnis als Grafikerin gearbeitet.

Wie ist nun der ungewöhnliche Markenname „Snyce“ entstanden? „Unser Toilettenpapier ist nice. So kamen wir auf die Idee, unser Produkt - in Anlehnung an ,It’s nice’ - kurz ,Snyce’ zu nennen“, erklärt Tatjana Hektor. Noch ist die Marke Snyce weitgehend unbekannt, da man dieses WC-Papier erst seit vier Wochen - bisher nur online auf snyce.eu - kaufen kann.

Verkauf läuft zurzeit nur online

In Social-Media-Kanälen wird zwar darauf hingewiesen, „doch das werden wir noch intensivieren“, sagen Tatjana und Julian Hektor. Sie sind zuversichtlich, dass Verbraucher, die auf nachhaltige Haushaltsführung Wert legen, auch bereit sind, das im Vergleich zum Discounter-WC-Papier teurere Snyce-Papier (5,50 Euro für fünf Rollen á 240 Blatt plus 3,90 Euro Versandkosten) zu kaufen. „Um Kunden Versandkosten ersparen zu können, wollen wir auch im stationären Einzelhandel - Drogeriemärkte und Reformhäuser - vertreten sein“, sagt Julian Hektor. Er ist davon überzeugt, dass in Zeiten des Klimawandels die nachhaltige Produktion einer Ware zu einem immer stärkeren Kriterium für Kaufentscheidungen wird.