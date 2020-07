Neue Ausgabe der „Voßwinkeler Rückblicke“ erschienen

Voßwinkel. Mit einem breiten ortsgeschichtlichen Themenmix wartetet die neue Ausgabe der Voßwinkeler Rückblicke auf.

Wieder mit einer Mischung von Themen legt der „Arbeitskreis Dorfgeschichte Voßwinkel“ nun die 29. Ausgabe der heimatgeschichtlichen Zeitschrift „Voßwinkeler Rückblicke“ vor. Durch die erschwerten Bedingungen in der Corona-Zeit etwas später als gewohnt, aber immer noch, wie versprochen, zur Jahresmitte.

Mit Krieg und NS-Vergangenheit hat sich das Redaktionsteam schon in früheren Ausgaben auseinandergesetzt. In der aktuellen Ausgabe geht es um die Erinnerung einiger Zeitzeugen an das Ende des 2. Weltkrieges vor 75 Jahren. Immerhin hatten die Familien im Laufe des Krieges 75 Gefallene zu beklagen, 21 Männer wurden vermisst. In dem Bericht wird auch die politische Neuordnung nach 12 Jahren Gewaltherrschaft beschrieben. Ein weiterer Artikel befasst sich mit Wohnungsbedarf und -bau nach dem Krieg. Beschrieben wird die Entwicklung ab den 1930er Jahren.

Erinnerung an Friseurgeschäft Höffer

Mit einem Foto wird auch an das letzte Schützenfest vor dem Krieg erinnert, bei dem das Königspaar dann sieben Jahre im Amt bleiben musste. Weiter wird über frühere Geschäfte im Ort berichtet. Das Friseurgeschäft Höffer hat mit der Gründung in den 1920ern eine lange Tradition. Ferdi Höffer, der mit seiner Ehefrau Erika später das Geschäft als Herren- und Damensalon führte, war durch sein Engagement in Vereinen eine Institution im „Dorf der schlauen Füchse“.

Interessant auch die Geschichte der „Alten Küsterei“, die an der Stelle des heutigen Trafohäuschens am Kirchplatz stand. Früher Dienstgebäude der Küster, die in Personalunion immer auch Lehrer und Organisten waren. Als das Haus als Dienstgebäude nicht mehr genutzt wurde, wurde die Wohnung vermietet und im Erdgeschoss betrieb der Hüstener Metzger Albert Arnold eine Filiale seiner Metzgerei.

Blick auf den Konsum-Verein

Mehr Informationen als bei den bisherigen Berichten über die Voßwinkeler Geschäftswelt lagen dem Arbeitskreis für die Geschichte des Konsum vor. Für die Titelgeschichte des 1901 gegründeten „Consum-Vereins eGmbH“ standen nicht nur mündliche Berichte, sondern die Protokollbücher der Gesellschaft zur Verfügung. Durch die „Gleichschaltung“ nach der NS-Machtübernahme erfolgte die Umbenennung in „Verbraucher-Genossenschaft“. Mit der Enteignung der Genossenschaft 1942 enden die Aufzeichnungen in den Protokollbüchern.

Zu erwerben sind die „Voßwinkeler Rückblicke“ mit 24 Seiten und vielen Bildern bei den Mitgliedern des Arbeitskreises, in Voßwinkeler Bäckereien, im Ingenieur-Büro Rademacher und auch im Neheimer Buchhandel zum Preis von nur drei Euro.