Neue Broschüre stellt Holzen in aller Vielfalt vor

Zur neuen Dorfbroschüre "Willkommen in Holzen" gehört auch die Beilage "Vereine, Gruppen und Gemeinschaften in Holzen und Oelinghauser Heide."

Für Neubürger, aber auch für schon lange ansässige Dorfbewohner ist die neue Broschüre über Holzen interessant.

Holzen. „Diese Broschüre soll nicht nur die potenziellen Neubürger in Holzen interessieren, sondern ist auch für alle gedacht, die schon hier leben“, erklärt Ortsheimatpfleger Bernhard Padberg aus der Projektgruppe LEADER-Broschüre in Holzen. Damit hat das Redaktionsteam es doch noch geschafft, vor dem Jahreswechsel die schon seit vielen Jahren gewünschte Broschüre mit Mitteln aus dem LEADER-Projekt abzuschließen. Das umfangreiche Heft ist fertig und könnte jetzt einfach zu den Menschen kommen – wenn nicht Lockdown wäre.

Neue Homepage holzen.de

Einen Vorgeschmack von dem, was die Projektgruppe geleistet hat, zeigt aber bereits im Internet die dazu passend neu gestaltete Homepage von Holzen. „Beides hängt zusammen“, sagt Padberg. Das gesamte LEADER-Projekt „Willkommen in Holzen“ habe sich in einen Teil für die Broschüre und einen für die Homepage aufgeteilt. Der Arbeitskreis Dorfgeschichte Holzen und die Schützenbruderschaft St. Johannes-Evangelist Holzen sind federführend an der Entwicklung der Broschüre beteiligt. Unterstützung haben sie dabei von der Stelle „Zukunfts- und Strategiebüro Nachhaltigkeit der Stadt Arnsberg“ bekommen.

Projekt erstmals im November 2017 vorgestellt

An die Entstehungsgeschichte der jetzt vorliegenden Broschüre kann sich der Ortsheimatpfleger noch gut erinnern. Schon im November 2017 sei das Projekt beim Vorstand des Vereins „LEADER-sein“ vorgestellt worden. Im Sommer 2018 hat man dann den offiziellen LEADER-Antrag gestellt. Anfang Januar 2019 – mit der Bestätigung für eine Unterstützung des Projektes durch LEADER – wurde das Projekt schließlich auch offiziell gestartet: Eine erste Dorfkonferenz hatte den Startschuss dazu gegeben. Zur Umsetzung verschiedener LEADER-Projekte wurden Arbeitsgruppen gebildet, die die Vorstellung des Dorfes auf Papier und digital vorbereitet haben. Erste Ergebnisse, so Padberg in der Schilderung, habe man den Dorfbewohnern im September 2019 auf einer zweiten Konferenz präsentiert.

Corona-Pandemie verzögerte Fertigstellung

„Die Corona-Pandemie hat dann unserer redaktionellen Arbeit einen Strich durch die Rechnung gemacht“, so Padberg, erst im August 2020 habe es nach einer Verlängerung des Projektes weiter gehen können. Jetzt steht die Broschüre „Willkommen in Holzen“ und ist genau das, was sie schon etwas früher sein wollte: Eine umfassende Information über den Arnsberger Ortsteil Holzen, mit Hintergrundinformationen zu Geschichte, Daten, dörflichem Leben und den Vereinen. „Die Wandlung in den Dörfern hat viele Themen begleitet“, sagt Ortsheimatpfleger Padberg. Dabei lenkt die Broschüre auch einen Blick auf die Umgebung von Holzen. „Wir leben hier in einer guten Versorgungssituation, innerhalb von zehn Minuten können wird einige Geschäfte problemlos erreichen“, so Padberg.

Vorteile des Landlebens dargestellt

Ländlich, dörflich – aber nicht weit ab vom Schuss, das ist nur eine Aussage, die in der Broschüre deutlich werden soll. Und natürlich habe man die Vorteile des Lebens in Holzen heraus gestellte, so Padberg, der das Heft aber nicht als Konkurrenz zu anderen Dörfern gesehen haben will. Geschichte, Kultur, Dorfleben, Besonderheiten und vor allem die vielfältigen Angebote in Holzen sind in der Broschüre „Willkommen in Holzen“ zusammen gefasst. In der Broschüre stellt das Dorf Holzen dann auch seine 20 Wohnplätze und die Natur drumherum vor. Als Extra-Einleger gibt es die Information zu den Vereinen. „Wir wissen nicht, wie sich die Vereine und Initiativen im Dorf durch Demografie und Corona weiter verändern werden“, so Padberg. Deshalb könne je nach Bedarf der Einleger in der Broschüre getauscht werden, während das Heft weiter in vollem Umfang nutzbar bleibe.

Umfangreiches Bildmaterial

Ein Bild vom „lebens- und liebenswerten Ortsteil“, wie der Ortsheimatpfleger und wohl alle der aus der Projektgruppe ihn nennen, geben zudem viele Fotos, Grafiken, Karten und Zeichnungen. Damit soll die Broschüre auch zu einem Baustein der weiteren Dorfentwicklung werden. Sie müsse den Arnsberger Ortsteil lebendig gestalten, für Auswärtige und Neubürger genauso interessant sein wir für Holzener und zudem auch helfen, neue Formen der Kommunikation und des Miteinanders zu entwickeln, so Padberg.

Finanzierung und Verteilung der Broschüre

Die Broschüre „Willkommen in Holzen“ ist mit LEADER-Mitteln entstanden und in einer Auflage von 3.500 Stück gedruckt worden. Die Broschüre soll direkt an Neubürger und Interessierte verteilt werden, wird aber auch in der Bäckerei Jürgens sowie im Hofladen Sauerland zur Mitnahme ausliegen.

Die Broschüre umfasst insgesamt 47 Seiten und gibt auch einen Überblick zur geschichtlichen Entwicklung des Dorfes. Parallel zur Info-Broschüre wurde von einer anderen Projektgruppe an der Entwicklung der Homepage www.holzen.de gearbeitet. Die mit Broschüre und Homepage begonnenen Arbeitsgruppen treffen sich auch nach Fertigstellung zur Diskussion über die Dorfentwicklung in Holzen weiter.