Neue "Kita-Plus"-Eltern-App wird im Bistum ausgerollt

Arnsberg Neue "Kita Plus"-Eltern-App soll im Verlauf des Jahres in katholischen Kitas des Erzbistums Paderborn als Kommunikationsmittel kommen.

Als neuartiges digitales Bindeelement und Kommunikationsmedium zwischen Erziehungsberechtigten und Kindertageseinrichtung wird in den fünf nordrhein-westfälischen Bistümern Aachen, Essen, Köln, Münster und Paderborn die "Kita Plus Eltern-App" eingeführt. Profitieren werden im Verlauf des Jahres alle Eltern der Einrichtungen der katholischen Kita GmbHs.

Erfolgreiche Pilotphase

Nach einer erfolgreichen Pilotphase ist es nun so weit: Die fünf (Erz-)Diözesen aus Nordrhein-Westfalen bringen ein neues Tool heraus, mit dem Erziehungsberechtigte jederzeit und überall die neuesten Informationen aus der KiTa ihrer Kinder auf dem Smartphone oder im Web-Browser abrufen können. Verlegte Zettel, fehlende Einverständniserklärungen oder verpasste Termine gehören damit der Vergangenheit an. Das Bistum Essen und das Erzbistum Köln starten im Dezember 2020 mit dem flächendeckenden Roll-out, die Bistümer Aachen und Münster sowie das Erzbistum Paderborn ziehen sukzessive 2021 nach.

Verschiedene Funktionen

Mithilfe verschiedener Funktionen können die KiTa-Leitungen nun die Erziehungsberechtigten in Echtzeit informieren. Über ein Schwarzes Brett erhalten die Familien allgemeine Neuigkeiten aus der KiTa, im Postfach persönliche Nachrichten und über einen Kalender Informationen zu Schließ- und Feiertagen, die direkt in den Smartphone-Kalender übertragen werden können. Dank einer digitalen Abwesenheits- und Krankmeldefunktion können die Eltern das Kind als „abwesend“ melden und dabei Grund, Krankheitsart und -dauer angeben. Auch die Integration des Verpflegungsportals in die Eltern-App ist möglich, wodurch Essensbestellungen bequem von zu Hause oder unterwegs getätigt werden können und das Guthaben aufgeladen werden kann. Da es sich um eine „Progressive Web App“ handelt, müssen die Nutzenden keine App herunterladen, sondern können eine Verknüpfung des Web-Browsers auf ihrem digitalen Endgerät herstellen.

Produktive Projektgemeinschaft

Die "Kita Plus"-Eltern-App ist eng mit der "Kita Plus"-Verwaltungssoftware verbunden, die in den Bistümern bereits seit 2011 verwendet wird. Alle Informationen, die in der Eltern-App durch die Einrichtungen bereitgestellt oder durch die Eltern über die App verschickt werden, können automatisch in die Verwaltungssoftware synchronisiert und dort gespeichert werden. Melanie Frese, Referentin für Digitalisierung im KiTa Zweckverband des Bistums Essen und KiTaPLUS-Verantwortliche der fünf (Erz-)Bistümer in NRW, berichtet begeistert von einem "besonderen Meilenstein einer unkomplizierten und gleichzeitig umfassenden Kommunikation zwischen KiTa und Eltern.“

Erklärfilm fasst wichtigste Fakten zusammen

Die "Kita Plus"-Eltern-App sei zeitgemäß, transparent und sicher. Sie bietet sowohl den Erziehungsberechtigten als auch den Kindertageseinrichtungen einen enormen Mehrwert, indem die Kommunikation im privaten und beruflichen Alltag für beide Seiten erleichtert wird. In einem Erklärfilm werden die wichtigsten Fakten zur App zusammengefasst.

Gemeinnützige Kita GmbHs im Erzbistum Paderborn

Die sieben gemeinnützigen Kita GmbHs im Erzbistum Paderborn mit Sitz in Paderborn, Bielefeld, Soest, Meschede, Olpe, Dortmund und Hagen zählen zu den größten Kindergartenträgern in Deutschland. Die knapp 7500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen täglich nahezu 30.000 Kinder in 494 Kindertageseinrichtungen.

