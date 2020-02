„Neue Schulleitungen in Arnsberg so schnell wie möglich“

Arnsberg/Sundern. Vier Chefsessel an Grundschulen und eine Rektorenstelle an der Realschule Hüsten sind in Arnsberg derzeit „nur“ kommissarisch besetzt.

Vier der 14 Arnsberger Grundschulen und eine weiterführende Schule in Arnsberg sind aktuell ohne reguläre Schulleitung. Christoph Söbbeler, Sprecher der Bezirksregierung, nennt das noch eine „recht übersichtliche“ Lage. In Sundern seien alle Schulleitungsstellen besetzt.

Arnsberg 250 Grundschulen in NRW betroffen Zu Beginn des laufenden Schuljahres waren laut Statistik des NRW-Schulministeriums 457 Schulleiterposten vakant, davon allein an 250 an Grundschulen. Das ist etwa jede zehnte Grundschule. Hinzu kamen 482 unbesetzte Konrektorenstellen. An den Hauptschulen fehlten 51 Leiter, an den Realschulen 60, und an Förderschulen waren 33 Leitungsposten unbesetzt. In einem offenen Brief an NRW-Schulministerin Gebauer hatte Anne Deimel, stellvertretende VBE-Landesvorsitzende aus Arnsberg, vor einiger Zeit gefordert, dass die Arbeit an den Grundschule endlich wertgeschätzt werden müsse.

Die jüngste Vakanz entstand in der St. Josef Schule auf Bergheim, wo sich die langjährige Schulleiterin Anne Deimel seit Februar hauptamtlich in die Personalratsarbeit auf Bezirks- und Landesebene widmet. Die Stelle dort ist ausgeschrieben, die Bewerbungsfrist endete nach Auskunft der Bezirksregierung am 21. Februar. In Vertretung leitet aktuell Martina Kleinschmidt die Schule auf Bergheim.

„Motoren im System“

Anne Deimel ist formal weiterhin eine Schulleiterin, aber eine ohne Schule. Häufiger ist der umgekehrte Fall – die Schule ohne Schulleitung. „Die meisten Schulformen außer Gymnasien haben Probleme“, sagt Anne Deimel, stellvertretende Landesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE). Eine Schulleitung sei eigentlich „Motor im System“ und stoße Entwicklung und Innovation an.

Lehrer, die sich für einen Chefposten interessierten, beklagte Anne Deimel aber noch Ende vergangenen Jahres öffentlich, fänden aber „ein Mangelsystem“ vor. „Es gibt immer weniger Lehrkräfte, aber immer mehr Aufgaben. Man hat keine Köpfe mehr, auf die man das verteilen kann“, so Deimel.

Besonders Grundschulen betroffen

Betroffen sind eben vor allem Grundschulen. Wo die Rektoren fehlen, werden in der Regel Lehrkräfte kommissarisch als Chefs oder Chefinnen eingesetzt. „Gerade in Grundschulen ist die Bezahlung gegenüber normalen Lehrern nicht besonders attraktiv“, sagte Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) wiederholt in verschiedenen Medien.

Zumindest kommissarisch besetzt sind auch weitere Arnsberger Grundschulleitungen: An der Michaelschule übernahm Ulrike Ludwig im Sommer kommissarisch, nachdem Brigitte Bracht in den Ruhestand gegangen war.

Das Bewerbungsverfahren startet hier gerade erst.

An der Graf-Gottfried-Schule Neheim leitet Sabine Chantré die Schule kommissarisch. Hier läuft bereits das Eignungsfeststellungsverfahren. Die alte Chefin Simone Luig war im Sommer zur Freien Schule am See nach Langscheid gewechselt.

Fröbelschule hat neue Leiterin

Der bis dahin stellvertretende Schulleiter Andreas Wiengarn ist kommissarischer Leiter der Mühlenbergschule. Auch hier hatte es neuen Bedarf gegeben, nachdem Sabine Buchstein-Leonhard die Schulleitung der Grundschule Müggenberg-Rusch übernommen hatte. Für die Mühlenberggrundschule läuft derzeit das Auswahlverfahren. „Eine Bewerbung liegt vor“, sagt Christoph Söbbeler. Neu besetzt werden konnte im Sommer die Schulleitung an der sonderpädagogischen Fröbelschule. Nicole Hesse übernahm dort von der kommissarischen Leiterin Astrid Bachen-Gessner.

Seit Sommer ist auch die Realschule Hüsten ohne „richtigen“ Schulleiter. Die Leitungsgeschäfte von Dr. Ulrich Kleine übernahm dort Konrektor Rainer Kick.

Wann allerorts die Nachbesetzungen der Stellen formal abgeschlossen sind, vermag Christoph Söbbeler von der Bezirksregierung nur schwer abzuschätzen. „Auf dem Weg dorthin kann so viel passieren, da ist das zeitlich schwer zu terminieren“, sagt er, „Ziel ist aber immer, so schnell wie möglich“.