Niedereimer: Der Vereinsringvorstand ist wieder komplett

Der Vorstand des Vereinsrings Niedereimer ist wieder komplett.

Nach intensiver Suche konnte Vorsitzende Manuela Drawski in der Frühjahrssitzung - noch vor dem Versammlungsverbot aufgrund der Coronakrise - die neuen Frauen und Männer vorstellen, die bereit waren, ein Amt und damit Verantwortung zu übernehmen.

So wählten die anwesenden Vertreter der örtlichen Gruppierungen anschließend Josef Derksen zum 2. Vorsitzenden, Martina Derksen zur Schriftführerin, Thorsten Haack zum Kassierer sowie Dorothe Domke und Sascha Meinert zu Beisitzern. Und: Manuela Drawski wurde von der Versammlung in ihrem Amt als 1. Vorsitzende bestätigt.

Auch das Osterfeuer in Niedereimer fällt Corona zum Opfer

Wie auch viele andere Veranstaltungen fällt das traditionelle Osterfeuer der Niniviten in diesem Jahr dem Coronavirus zum Opfer und muss daher abgesagt werden. Trotz des Ausfalls soll allerdings die jährliche Sammlung für den Vereinsring nicht komplett gestrichen, sondern an einem noch zu benennenden späteren Termin durchgeführt werden.

Diese Sammlung sei dringend notwendig, um die jährlichen Kosten von Osterfeuer, Schnadegang, Seniorenfahrt, Martinszug, Volkstrauertag und „Ninive im Lichterglanz“ zu decken. Diese Projekte werden generationsübergreifend für alle Niniviten vom Vereinsring durchgeführt.

Was mit Schnadegang und Dorffest passiert, ist noch völlig offen

Wie es um Schnadegang und Dorffest- geplant am 27. Juni - sowie um die Seniorenfahrt - geplant am 11. September - in diesem Jahr bestellt ist, kann bisher noch niemand sagen. Die Planungen dazu laufen aber trotz der unklaren Situation vorerst weiter.

Zudem gab Vorsitzende Manuela Drawski bekannt, dass nach Möglichkeit die neue Satzung des Vereinsrings in der Herbstsitzung vorgestellt werden soll. Ebenfalls soll ein Begrüßungsheft für Neu-Niniviten erstellt werden. Ein erster Vorschlag dazu wurde den Anwesenden vorgestellt, der zu regen Diskussionen führte.

Die Vereine sollen Termin-Überschneidungen künftig vermeiden

Darüber hinaus will man die vom Vereinsring unterhaltene Homepage weiter beleben. Für die Umsetzung werden aber noch weitere Anregungen gesucht. Kritisiert wurden in der Versammlung die Terminüberschneidungen verschiedener Gruppierungen.

Hier, so die allgemeine Meinung, sollte doch mehr darauf geachtet werden, dass solche Überschneidungen in Zukunft unterbleiben, um Verärgerungen untereinander zu vermeiden.

Beim Punkt „Verschiedenes“ bedankte sich der Arbeitskreis Dorfgeschichte Niedereimer bei den Vereinsvertretern für die rege Beteiligung am Totengedenken für die Bombenopfer des 9. März 1945.