Oeventrop: Bochumer sticht mit Messer zu

Oeventrop. Ein eher ruhiger Tag für die Polizei war Weiberfastnacht. Allerdings eskalierte es im Umfeld der Schützenhalle Oeventrop kurz vor Mitternacht.

Zu einer Schlägerei an der Oeventroper Schützenhalle wurde die Polizei am späten Donnerstagabend gerufen. Nach ersten Erkenntnissen kam es gegen 23.20 Uhr vor der Halle zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 21- und 18-jährigen Männern, so die Polizei am Freitag zu dem Vorfall am Rande des Karnevals im Ruhrtaldorf.

Im Verlauf der Auseinandersetzung zog der Jüngere ein Messer und verletzte seinen Kontrahenten leicht. Dieser wurde vor Ort durch Rettungskräfte versorgt. Den 18-jährigen, alkoholisierten Bochumer Angreifer nahm die Polizei fest. Nach erfolgten polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann am Freitag wieder entlassen.

Ansonsten blieb es im Verlauf des Karnevals in Arnsberg und Sundern ruhig. Allerdings gingen die Einbrecher wohl nicht feiern: In der Nacht zu Weiberfastnacht brachen unbekannte Täter in einen Baumarkt im Niedereimerfeld ein. Zwischen 18.20 und 7.05 Uhr hebelten sie eine Seitentür auf. Nach ersten Erkenntnissen hatten sie es auf Elektrowerkzeuge abgesehen. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Hinweise: 02932 - 90 200.