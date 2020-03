Oeventrop: Neue Bestattungsformen auf Friedhof möglich

Oeventrop. Die Stadt setzt konsequent einen Ratsbeschluss aus April 2019 um. Damit sind jetzt auch in den Ruhrdörfern Baumgräber möglich.

„Wir haben lange dafür gekämpft. Und jetzt haben wir es, Gott sei Dank, geschafft.“

Mit diesen Worten begrüßte Bezirksausschuss-Vorsitzender Klaus Büenfeld ebenso wie die Ausschussmitglieder, dass nun auch auf dem Oeventroper Friedhof neue Bestattungsformen sowie zusätzliche Grabarten möglich sind.

Neues Baumgrabfeld erlaubt 64 Baumgräber

Basierend auf einem Ratsbeschluss aus April 2019 sind bereits seit 1. Januar des Jahres auf allen Arnsberger Ortsteilfriedhöfen Baumgräber erlaubt.

Der zuständige Fachdienst Grünflächen / Forst / Friedhöfe hat daher gegenüber der Oeventroper Friedhofskapelle mit der Neupflanzung von zunächst acht Bäumen ein sogenanntes Baumgrabfeld eingerichtet. Pro Baum werden acht Nutzungsrechte vergeben. Was letztlich 64 Baumgräber bedeutet.

Auch sogenannte „Familienbäume“ können erworben werden

Zudem besteht – nicht nur auf dem Friedhof in den Ruhrdörfern – die Möglichkeit, „Familienbäume“ zu erwerben. An diesen können dann – wie beispielsweise in einer althergebrachten Familiengruft – mehrere Urnen, und zwar genau vier, bestattet werden.

Spezieller Bereich für die Ablage von Kränzen, Gestecken und Kerzen

Überdies haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachdienstes auf dieser mit den Bäumen bepflanzten Fläche einen speziellen Bereich eingerichtet, der bei Baumbestattungen von Trauergästen zur Ablage von Kränzen, Gestecken, Kerzen und anderen Beigaben genutzt werden kann.

Und es stehen auf dem dortigen Friedhof noch einige ältere Bäume zur Verfügung, die bei Bedarf ebenfalls als Baumgrabstätte ausgewählt werden können.

Im Sommer wird auf dem Friedhof Oeventrop ein „Memoriam-Garten“ geschaffen

Doch damit nicht genug: Im Sommer, ließ Fachdienstleiter Ralf Schmidt im Ausschuss mitteilen, werden auf den Friedhöfen Oeventrop, Sunderner Straße (Waldfriedhof Arnsberg) und Rumbecker Holz in Neheim Urnen-Gemeinschaftsgrabanlagen eingeführt. Diese Anlagen sind auch als „Memoriam-Gärten“, also als Gärten der Erinnerung bekannt.

Der Friedhof soll so auch zu einem Ort der Begegnung werden

Auch auf dem Oeventroper Friedhof hält eine neue Bestattungskultur Einzug. Foto: Wolfgang Becker

„Mit diesem Angebot,“ so Schmidt, „soll eine neue Form des Friedhofs gezeigt werden, bei der Grabstellen in einem Garten eingebettet sind, der Raum für Trauer und Erinnerung bietet, aber gleichzeitig auch ein Ort der Begegnung sein kann.“

Mit dem Erwerb eines Nutzungsrechtes ist zudem ein Dauergrab-Pflegevertrag verbunden, so dass die Grabpflege für die Angehörigen entfällt.

„Bei der Pflege am Ball bleiben“

Diese Gemeinschaftsanlage soll – was Oeventrop betrifft – in unmittelbarer Nähe der Friedhofskapelle angelegt werden.

Ausschuss-Vorsitzender Klaus Büenfeld bat abschließend die Verwaltung aufgrund bisheriger Erfahrungen, den Pflegezustand des Friedhofs im Auge zu behalten: „Da müssen wir am Ball bleiben.“