Oeventrop: Projekt „Leben & Lernen“ wird weiter geplant

Die zukunftsfähige Kita- und Schulentwicklung mit gleichzeitiger Einrichtung eines offenen Bürgerzentrums unter dem Leitwort „Leben & Lernen“ im Bereich der Grundschule Dinschede Oeventrop wird weiter ausgearbeitet und bei gesicherter Finanzierung umgesetzt.

Dies hat der Rat der Stadt Arnsberg per Dringlichkeitsbeschluss so entschieden. Das Votum umfasst auch den von der Oeventroper CDU zuvor im Bezirksausschuss formulierten Antrag, Teilflächen des dortigen Areals erst dann zu verkaufen, wenn die Planungen exakt feststehen.

Die Neuaufstellung des Bürgerzentrums ist von besonderer Wichtigkeit

„Wenn das alles so vernünftig läuft wie vorgesehen,“ bewertet Bezirksausschuss-Vorsitzender Klaus Büenfeld die Entscheidung, „dann bekommt Oeventrop etwas ganz Tolles und Großes.“ Nämlich einen Kindergarten und eine Grundschule, die komplett neu und für die jeweiligen Funktionen sachgerecht gebaut würden. Was für die weitere Entwicklung der Ruhrdörfern durchaus zukunftsweisende Bedeutung habe.

Von besonderer Wichtigkeit, so Büenfeld weiter, sei bei der Neuaufstellung des Schul- und Kita-Areals auch das Bürgerzentrum als ein kommunikativer Mittelpunkt des Ortes. Bislang ist das Bürgerzentrum in der ehemaligen Hauptschule untergebracht, doch nun soll es im Zuge von „Leben & Lernen“ komplett in die auf dem Areal befindliche alte Knabenschule verlegt werden.

„Viele unserer Vereine suchen noch dringend Räume und Lagermöglichkeiten“

Doch da hebt Klaus Büenfeld, befragt von unserer Zeitung, vorsorglich schon jetzt warnend den Finger: „Die alte Knabenschule wird für diesen Zweck bei weitem nicht ausreichen.“ Denn: Schon die Hauptschule sei als Bürgerzentrum stark belegt, so dass inzwischen bereits eine Warteliste existiere.

„Viele unserer Vereine suchen noch dringend Räume und Lagermöglichkeiten.“ Beispiele seien hier die Pfadfinder, die KJG und der Musikverein. „Daher müssen wir, was das Bürgerzentrum anbelangt, noch nachbessern.“

Klaus Büenfeld: Der Passus ist von absolut entscheidender Bedeutung

Auch aus diesem Grund sei es von absolut entscheidender Bedeutung, dass der Passus, zu diesem frühen Zeitpunkt die dafür ins Auge gefasste nördliche Teilfläche des Areals noch nicht zu veräußern, in die Dringlichkeitsentscheidung mitaufgenommen worden sei.

„Denn schließlich,“ so Büenfeld, „werden im Zuge der Neuplanung Kindergarten und Schule größer, da werden dann auch ausreichend große Flächen für die zum Spielen bestimmten Außenbereiche benötigt.“ Und nicht vergessen dürfe man hier, dass zudem Parkflächen für Lehrkräfte, Erzieherinnen und Besucher vorzuhalten seien.

Behutsam mit der zusammenhängenden Fläche umgehen

„Daher der dringende Appell von uns, nicht zu früh und nicht zu viel Teilfläche im nördlichen Bereich auf den Markt zu werfen.“ Genau das sei das Ziel des Zusatzantrages der CDU-Bezirksausschuss-Fraktion gewesen.

Schließlich sei das Areal im Schul- und Kita-Bereich neben dem Sportzentrum die einzige zusammenhängende Fläche in Oeventrop, die sich in städtischem Besitz befinde. „Von daher müssen wir behutsam damit umgehen.“

Klaus Büenfeld: „Wir dürfen jetzt nicht in Zwei-Jahres-Fristen denken“

Für Klaus Büenfeld kann das Projekt „Leben & Lernen“ etwas ganz Großes für Oeventrop werden. Foto: Wolfgang Becker

Vor diesem Hintergrund sei ihm auch der Vorschlag der Stadt, durch den Teilflächenverkauf das geplante Projekt „Leben & Lernen“ mitzufinanzieren, völlig unverständlich.

„Wir dürfen jetzt nicht in Zwei-Jahres-Fristen denken, sondern in Zeitabschnitten von 30 bis 50 Jahren. Denn wer kann schon wissen, was demnächst noch alles passieren wird.“

Er erinnere nur an die Flüchtlingswelle in 2015 und mit den damit verbundenen Unterbringungserfordernissen. „Auch das hatte in 2014 niemand ahnen können.“

Andere Vorhaben zurückstellen

Daher, findet Klaus Büenfeld, sollte man das Flächenteilstück auch nach abgeschlossener Planung für das Projekt „Leben & Lernen“ noch nicht veräußern. Einzig denkbare Ausnahme. „Wenn dort über das Projekt hinaus Wichtiges für Oeventrop entstehen soll. Wie ein Seniorenprojekt.“

Fakt aber ist, dass im Doppelhaushalt der Stadt die Kosten nicht in voller Höhe eingestellt sind. „Daher sollte man für die Finanzierung andere Vorhaben zunächst zurückstellen. Dazu haben wir Oeventroper uns umgekehrt in der Vergangenheit auch oft bereit erklärt.“