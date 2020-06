Oeventroper Holzschnitzer aus purer Leidenschaft

Wenn Hermann Reiter in seiner Heimat Oeventrop unterwegs ist, finden sich Spuren seines Wirkens an vielen Stellen. Aber nicht nur im Ruhrdorf hat der Holzschnitzer seine Späne hinterlassen – die Fähigkeiten des Hand-Werkers sind auch über die Grenzen von Arnsberg hinaus gefragt. Reiter versteht sich in der Restaurierung von Figuren an Wegekreuzen und hat aus der Leidenschaft eine Tugend gemacht: Die Arbeit mit dem Naturprodukt beschäftigt den 71-Jährigen schon seit vielen Jahrzehnten.

Schnitzschule besucht

„Ich war schon vor 50 Jahren von der Holzbildhauerei begeistert“, erinnert sich Hermann Reiter, gerade die Holzarbeiten anderer Schnitzer hätten ihn stets in ihren Bann gezogen und interessiert. Dabei hatte der gelernte Nachrichtentechniker bei der Telekom mit dem Werkstoff „Holz“ so rein gar nichts zu tun. Nach Ausbildung und Studium sei er aber in seinem Beruf bundesweit unterwegs gewesen und habe die Holzskulpturen an Wegekreuzen und Kirchen in vielen Orten Deutschlands gesehen. „Entscheidend waren die Urlaube mit meiner Frau Hildegard in Österreich“, erinnert sich Reiter. In einer Schnitzschule in Elbingenalb in Tirol haben beide einige Kurse absolviert.

Kreuz erzählt Geschichte Bei der Arbeit am Korpus ist auch immer die Geschichte des dazugehörigen Holzkreuzes interessant. Aus der eigenen Werkstatt stammen auch einige farbige Werke, die Ehefrau Hildegard coloriert hat. Einen Überblick über das Schaffen von Hermann Reiter gibt die eigene Homepage www.oeventroper-holzschnitzer.de

Restauration als Spezialität

Mit dem Ende des regulären Jobs und dem Ruhestand hat sich Hermann Reiter dann immer mehr der Kunst des Holzschnitzens hingeben können. Und die Beschäftigung mit den Figuren an Holzkreuzen hat sich zu etwas Besonderem für den Oeventroper entwickelt. Doch nicht nur das Fertigen von eigenen Arbeiten prägen sein Leben – gerade die Restauration von beschädigten Objekten ist zu einer Spezialität für Reiter geworden. „Ich arbeite gerne am Korpus“, erklärt er, gerade für eine gründliche Restaurierung gebe es in alten Büchern oder auf Zeichnungen noch gute historische Vorlagen. Nach denen macht er sich dann an die Arbeit – immer mit dem Ziel, das einst vorhandene Original so gut wie möglich wieder herzustellen.

Seine Arbeit sieht er nicht als Kunst, sondern als Handwerk. Das Wissen um die Schnitzkunst hat Hermann Reiter stets erweitert, immer neue Urlaubs-Kurse haben genauso dazu beigetragen wie eine langjährige Erfahrung. In Österreich habe er sogar mal an eine Lehre als Holzbildhauer gedacht – und trotzdem sei die Arbeit stets „nur“ ein Hobby geblieben.

Heimatverbundenheit

Reiter ist in Oeventrop geboren und aufgewachsen, gerade diese Heimatverbundenheit hat sich auch auf das Hobby ausgewirkt. „Aus der Verbundenheit zur Heimat heraus ist es wichtig, altes Brauchtum mit Holzkreuzen zu erhalten“, so seine Philosophie. Und das Wirkungsspektrum des Schnitzers ist immer größer geworden: Kreuze, Korpus-Figuren oder Holzschilder, sein Schnitzerstübchen, wie er die eigene rund 50 Quadratmeter große Werkstatt nennt, hat schon einiges hervor gebracht. Stets hat er mehrere Stücke in Arbeit, und so kann zwischen der Bearbeitung an nur einem Stück auch schon mal eine Pause von zwei Jahren liegen. Die Suche nach dem passenden Weg sei dabei immer eine Herausforderung. Sei der Schnitzer zu vorsichtig, lasse er manchmal zu viel an der Figur. Und bei einem mutigen Schnitt könne auch schon mal mehr als beabsichtigt entfernt werden.

Holzschnitzer Hermann Reiter vor dem Kreuz. Foto: Frank Albrecht

Zu Hause hat er über 100 fertige Stücke stehen, einige haben es statt auf den Kaminsims jedoch nur bis ins Kaminfeuer geschafft. Die Figuren muss Reiter für die Restaurierung stets vom Kreuz abnehmen und in der Werkstatt bearbeiten. Eine Herausforderung habe es beim Schnitzen des neuen Korpus für das Kreuz an der Oeventroper Vogelstange gegeben. Mit einer Größe von 1,70 Metern sei das stets eine Arbeit auf Augenhöhe gewesen, und beim Schnitzen habe er dem Jesus dann stets in die Augen geschaut. Den alten Korpus von dort hat er restauriert und dazu allein 2,8 Kilogramm Farbe abgetragen. Nach der Sanierung des Originalstückes wurde dies zum Schutz vor weiteren Witterungseinflüssen in die Kapelle am Eichholzfriedhof gehängt. Sonne, Wind und Regen haben auch den „Sieben Fußfällen“ am Siepenbach in Oeventrop zugesetzt. Von den durch Stürme umgeworfenen Bäumen seien sie verschont geblieben, aber die Sonne habe ihre Arbeit geleistet. Hermann Reiter an den Stücken natürlich auch.

Anfragen aus dem Münsterland

Wenn der Holzschnitzer seine eigenen Sachen unter das Messer nimmt, dann hat er es am liebsten mit Eiche zu tun. „Obwohl die Linde einfacher zu schnitzen ist“, lacht Reiter. Zuhause schnitzte er einen Schäfer und einen Nachtwächter – beide je zwei Meter hoch. Der Nachtwächter hat noch ein Dach bekommen und ist in Verbindung mit einem Insektenhotel gefertigt worden. Ein alter Baum aus der Heimat Oeventrop ist dafür verarbeitet worden. Und die Arbeiten von Hermann Reiter sprechen sich herum: Anfragen kommen nicht nur aus Arnsberg, selbst aus dem Münsterland hat der Schnitzer schon einen Korpus abgeholt und restauriert. „Ich kann halt schlecht nein sagen“, sagt Reiter.