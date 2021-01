Online-Kaufhaus Flobee liefert kostenlos FFP2-Masken

Bei Vorliegen eines Berechtigungsscheins liefert das Online-Kaufhaus Flobee kostenlos FFP2-Masken aus. Sonst wären 2 Euro zu zahlen.

Arnsberg/Sundern. Dank der Sponsorenschaft der Volksbank Sauerland kann das heimische Online-Kaufhaus Flobee ab Samstag, 16. Januar, kostenlos Packungen mit jeweils sechs FFP2-Masken verteilen – ansonsten wäre seitens der über 60-jährigen Nutzer ein Eigenkostenanteil von 2 Euro nötig. Hintergrund der Aktion: Der Gutscheinversand für FFP2-Masken für Menschen über 60 und chronisch Erkrankte läuft aktuell auch in Arnsberg/Sundern an. Seit dem 1. Januar sollten Risikogruppen von der Krankenkasse Gutscheine für zweimal je sechs Masken mit einem Eigenanteil von jeweils 2 Euro bekommen, zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus.

Zwei Möglichkeiten zur Übergabe der Berechtigungscoupons

Die Berechtigungsscheine können im Austausch mit den Masken an der Haustür durch den Flobee-Fahrer entgegengenommen, was die Anwesenheit einer Person bei Lieferung voraussetzt. Alternativ können die Berechtigungsscheine auch in den Filialen der Volksbank Sauerland abgegeben werden. Dann kann Flobee die Masken direkt liefern, ohne dass eine Person daheim sein muss. Die Flobee-Lieferung geschieht in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Flobee-Partnerapotheken. Bestellungen von Masken sind rund um die Uhr unter flobee.de/ https://flobee.de/ffp2-atemschutzmaske oder telefonisch werktags von 9-12 Uhr unter 02932/8109819 möglich. Die Aktion von Flobee in Kooperation mit der Volksbank ist nicht zeitlich befristet.

Ein guter Service für Personen, die nicht mobil sind

Flobee-Geschäftsführer Marcel Kaiser sagt zur Aktion: „Wir freuen uns, den Menschen einen kostenlosen Service zur Beschaffung von FFP2 Masken anbieten zu können. Jede FFP2-Maske dient dem Eigenschutz und dem Schutz der Allgemeinheit. Wir wollen damit einen Beitrag leisten, dass jeder Berechtigte Zugang zu den Masken erhält, egal, wie mobil die Person ist.“