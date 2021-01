Panoramakarte in Allendorf soll Lust aufs Wandern machen

Die Leader-Region am Sorpesee unterstützt ein Wander-Projekt in Allendorf an den Parkplätzen an der Halmersreihe. Links Initiator Anton Lübke, rechts Regionalmanagerin Leonie Loer.

Allendorf In unseren Breiten selten: Die Panoramakarte eines Wandergebietes. Nun stehen die ersten zwei Exemplare in Allendorf in der Altstadt.

Allendorf. Die neue Panoramakarte von Allendorf ist ein echtes Unikat: "Das gibt es sonst nur in den Alpenregionen", sagt Anton Lübke, Initiator der Aktion. Mit seiner Idee stieß er auch auf offene Ohren bei Leader in Balve. Seit kurzem stehen zwei Exemplare in der Allendorfer Altstadt.

Eine der Schwierigkeiten bei der Umsetzung war es, einen geeigneten Künstler zu finden, der die Karte für diese recht kleinräumige Region umsetzt: "Wir haben ihn dann in Diemelstadt gefunden. Allerdings saß er dann - wegen Corona - lange bei seiner Freundin in England fest", berichtet Anton Lübke vom Heimatverein "Fickeltünnes". So ging manche Mail zwischen dem Sauerland und England hin und her, bis dann beide Seiten zufrieden mit dem Entwurf waren. Und das, obwohl Alexander Königs anfangs recht skeptisch war. Der Künstler entwirft viele solcher Karten für den südamerikanischen Raum, etwa Urugay und Bolivien.

Erhabener Schomberg

Der Unterschied zu einer normalen Wanderkarte ist, dass die Panoramakarte nicht maßstabsgerecht, dafür dreidimensional ist. Dadurch hat Königs aber den Schomberg in Wildewiese sehr schön als Mittelpunkt eines großen Gebirgsstocks erscheinen lassen: "Man sieht aber auch die gut zu wandernden langgezogenen Täler", ist Anton Lübke zufrieden: "Unser Ziel ist es, mit den Karten Lust auf das Wandern zu machen, deshalb stehen sie auch an den beiden Parkplätzen in der Altstadt."

Die Zusammenarbeit war in den vergangenen Monaten hervorragend: Im Rahmen des IKEK hatten in Allendorf die Beteiligten zwei Ziele herausgearbeitet: "Die Kompetenz in Sachen Wandern stärken und den Park stärker einbringen", erzählt Anton Lübke von den Besprechungen 2018. Anschließend hat der Rat die erkannten Ziele beschlossen. Mitgearbeitet hat auch der heimische SGV: "Der Verein hat den Verlauf der Wanderwege zur Verfügung gestellt", so Ortsvorsteher Franz Clute. Weiter beteiligt war neben den Regionalmanagerinnen Annika Kabbert und Leonie Loer der Sauerland Tourismus.

Auch im Faltformat

Neben den beiden großen Exemplaren gibt es die Karte auch als Faltkarte. Sie ist in allen Geschäften in der Titularstadt, bei der Sparkasse Allendorf sowie in den gastronomischen Betrieben ringsherum erhältlich, außerdem beim Stadtmarketing. Gefördert wurde das Leuchturmprojekt mit Leader-Mitteln (8500 Euro) und dem 20-prozentigen Eigenanteil von Fickeltünnes (2000 Euro). Die Sparkasse hat den Druck der Faltkarten finanziert.

"Die Allendorfer Bürger sind froh über ihren Heimatverein, den Fickeltünnes, der durch viele Aktionen immer wieder den Bekanntheitsgrad der Titularstadt Allendorf weit über die Kreisgrenzen aufrecht erhält. Diese einzigartige Panoramakarte wird ebenso dazu beitragen. Ich bedanke mich im Namen Allendorfs für die Initiative und besonders bei Anton Lübke für die Umsetzung dieser tollen Idee", sagte Ortsvorsteher Franz Clute bei der Präsentation der Karten.

Mehr Informationen

Die beiden Karten stehen an der Halmersreihe, direkt am Anfang der Altstadt.

Die Faltkarten sind ab sofort erhältlich. Gedruckt wurden sie in einer Auflage von 10.000 Stück.

Für das einheitliche Erscheinungsbild hat Sauerland Tourismus in Bad Fredeburg gesorgt.

Mehr zum Thema unter www.leader-sein.de

Mehr Nachrichten aus Sundern und Umgebung unter www.wp.de/sundern