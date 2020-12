Parkplatz am Sorpesee ist fertig

Sundern Der neue Parkplatz am Sorpe-Vorbecken in Amecke ist fertig und benutzbar. Er ist auch beleuchtet.

Amecke. Gute Nachrichten für alle Besucher des Amecker Vorbeckens kommen von der Stadt: Der provisorische Parkplatz an der Straße „Am Welschberg“ ist fertig gestellt.

Nachdem die Technischen Dienste der Stadt Sundern die Wegeränder zum ehemaligen Freibad

abgeschoben und die Überhänge der Bäume zurückgeschnitten hatten, kann die Zufahrt zum

ehemaligen Freibad nun auch Begegnungsverkehre von Pkws aufnehmen, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Firma Feldhaus aus Schmallenberg hatte die Arbeiten an dem Provisorium ausgeführt.

Die kompletten Bauarbeiten konnten zwischenzeitlich abgeschlossen werden, so dass die Verwaltungihr Verspr echen, den Parkplatz bis zum Ende des Jahres fertig zu stellen, einhalten kann.

Das Freibadgelände oberhalb des Parkplatzes wurde von der Blickrichtung des Parkplatzes mit einem Wall aus vor Ort gewonnenem Mutterboden etwas kaschiert und sicherheitshalber wieder eingezäunt; auf dem Parkplatz wurden Holzzäune zur besseren Orientierung der Parkplatz-Suchenden hergestellt, weil die Oberfläche aufgrund des provisorischen Charakters lediglich in wassergebundener Bauweise erfolgt und somit keine geordnete Strukturierung möglich ist.

Zwischenzeitlich wurde von der Sorpesee GmbH ein Parkscheinautomat auf dem alten Parkplatz abgebaut und auf dem neuen Platz aufgestellt; die Technischen Dienste haben die Straße und die anliegenden Flächen entsprechend beschildert, so dass der Parkplatz ab sofort benutzt werden kann.

Am vergangenen Freitag wurden die Beleuchtungsköpfe auf die schon von der Baufirma montierten Masten montiert; diese wurden in dieser Woche auch schon in Betrieb genommen. Darüber hinaus wurde der Trampelpfad durch das Feuchtbiotop noch etwas ertüchtigt, so dass Besucher, die nicht über den Asphalt laufen möchten, die Strecke zur Promenade abkürzen können.

Somit ist schon gut acht Tage vor Schließung des alten Freibad-Parkplatzes durch die neue Besitzerin, die Helma-Ferienimmobilien GmbH aus Berlin für Besuche mit Pkw am Vorbecken alles vorbereitet. Die Helma hatte zuvor angekündigt, dass am 1. Januar der Parkplatz nicht mehr zur Verfügung gestellt werde und vor einem Befahren gesichert werde.