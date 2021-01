Partnerschaft leidet unter Corona und Brexit

Der Bexleyplatz in Neheims Oberstadt. Der Name erinnert an die englische Partnerstadt, einem Vorort der Millionenstadt London.

Neheim/Hüsten. Die Beziehung zwischen Neheim-Hüsten (Arnsberg) und Bexley steht unter den derzeitigen Bedingungen unter starkem Druck.

Die Zeiten sind extrem schwer. Nicht nur, dass der jetzt vollzogene Brexit der einst regen Partnerschaft zwischen Neheim-Hüsten und dem englischen Bexley zwischen die Beine grätscht, nein, auch die Corona-Pandemie lässt nunmehr seit fast einem Jahr keine persönlichen Kontakte zwischen Vertretern der hiesigen Partnerschaftsvereinigung und der englischen Town-Twinning-Association in Bexley zu.

Komplett abgerissen sind die Beziehungen durch die unglücklichen Umstände jedoch nicht. Über einen Hoffungsschimmer berichtet Michael Jäink, Geschäftsführer der Arnsberger Partnerschaftvereinigungen. „Wir haben uns sehr über Weihnachts- und Neujahrsgrüße gefreut, die uns aus dem offiziellen Bexley erreicht haben. Bürgermeister James Hunt schickte eine Grußkarte.

Michael Jäink: “Die Zeilen des Bürgermeisters haben uns aber auch die derzeitige Situation mehr als deutlich vor Augen geführt.“ An persönliche Kontakte über die Nordsee hinweg ins Vereinigte Königreich sei derzeit nicht zu denken. Aber auch innerhalb der deutschen Partnerschaftsvereinigung selbst sind die Kontakte durch die Pandemie-Bestimmungen eingefroren. Traditionelle Treffen und die Jahreshauptversammlung mussten ausfallen. Michael Jänik: „Das Vereinsleben liegt derzeit brach.“

50 Jahre Vertragsabschluss

Ein Treffen der Vereinsmitglieder oder der Vorstandmitglieder der Partnerschaftsvereinigung wäre aber gerade in diesem Jahr von großer Bedeutung. Denn es ist nunmehr 50 Jahre her, seit 1971 die Partnerschaft zwischen der damaligen Stadt Neheim-Hüsten und Bexley Borough of London geschlossen wurde. Der Vorort der Millionenstadt London wurde damals vom Abgeordneten Edward Heath im Londoner Parlament vertreten, ein Motor für die Partnerschaft. Die Konservativen machten Heath sogar von 1970 bis 1974 zum Premierminister ihrer Majestät.

Die meisten, die damals ihre Unterschrift unter den Freundschaftsvertrag setzten, leben nicht mehr. „Damals war Großbritanien noch nicht EU-Mitglied, und jetzt haben die Briten die Gemeinschaft wieder verlassen. Die Sehnsucht der Menschen nach einem Vereinten Europa ohne Grenzen war vor fünf Jahrzehnten besonders groß,“ erinnert Michael Jänik an die Anfänge der Freundschaft mit Bexley. Es folgten Jahre mit einem regen Austausch, darunter viele junge Leute. In den vergangenen Jahren konzentrierte sich die Partnerschaft auf die Beziehung katholischer Kirchengemeinden zwischen Arnsberg und Bexley. Seit 30 Jahren besteht die Verbindung zur Gemeinde St. John Vianney in Bexley.

1996 Bexleyplatz eingeweiht

Michael Jäink blickt noch einmal zurück: "Höhepunkt der partnerschaftlichen Beziehungen war 1990, als eine englische Woche in Arnsberg organisiert wurde, zu der 150 englische Gäste begrüßt wurden. 1996 gab es einen weiteren Höhepunkt: In der Neheimer Oberstadt wurde der Bexleyplatz eingeweiht.

Soll es das gewesen sein? Michael Jänik und seine Mitstreiter in der Partnerschaftsvereinigung wollen das auf jeden Fall verhindern: „Wir hoffen und zählen auf die Freundschaft zwischen uns und den Freunden in Bexley. Daran sollen uns weder Brexit noch Corona hindern. Hoffentlich gelingt es.“

Info-Box

♦ Der London Borough of Bexley ist ein Stadtbezirk von London. Er liegt im Osten der Stadt. Bei der Gründung der Verwaltungsregion Greater London im Jahr 1965 entstand er aus folgenden Gemeinden der Grafschaft Kent: Municipal Borough of Bexley, Municipal Borough of Erith, Crayford Urban District und ein Teil des Chislehurst and Sidcup Urban District.



♦ Daten zu Bexley: 60,56 m² Fläche; 234.271 Einwohner; 32 Stadtteile.



♦ Die Städtepartnerschaft zwischen dem damaligen Neheim-Hüsten und Arnsberg wurde 1971 unterzeichnet. Getragen wird sie auf englischer Seite von der Town Twinning Association und auf deutscher Seite von der Partnerschaftsvereinigung Neheim-Hüsten — Bexley.



♦ In der starken Zeit der partnerschaftlichen Beziehungen besuchten im Jahr 1990 mehr als 150 englische Gäste ihre Partnerstadt Neheim-Hüsten. Es wurde eine englische Woche organisiert.



♦ 1996 wurde in der Neheimer Oberstadt feierlich der Bexleyplatz eingeweiht.

♦ Mehr Informationen über Bexley Borough of London gibt es hier.

