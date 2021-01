Plötzliche Lieferschwierigkeiten für Impfstoff für Klinikum

Arnsberg Corona-Impfung der Mitarbeiter des Klinikums Hochsauerland stockt wegen am Abend plötzlich gemeldeten Lieferengpass der Impfstoffe.

Rückschlag für das Klinikum Hochsauerland: Ausgerechnet auf dem am Nachmittag noch vom Geschäftsführer Werner Kemper zitierten "Höhepunkt der zweiten Welle" stockt die Mitarbeiter-Impfung gegen das Coronavirus schon am zweiten Tag. "Soeben hat uns die unerfreuliche Nachricht erreicht, dass entgegen den bisherigen Zusagen am 20. Januar keine Impfstofflieferung an die Krankenhäuser erfolgt", teilt Klinikum-Sprecher Richard Bornkessel am Abend mit.

Lieferschwierigkeiten

Als Begründung seien dem Klinikum Lieferschwierigkeiten genannt worden. "Daher können am morgigen Tage nur vorhandene geringe Restmengen verimpft werden", so Bornkessel. Gestern und heute seien die Lieferungen sowie auch die Impfungen ohne Komplikationen und reibungslos verlaufen.

Klinikum: "Sehr unbefriedigende Situation"

Ob und wann die Lieferung der weiteren für diese Woche zugesagten Impfstoffdosen wieder aufgenommen wird, ist derzeit nicht bekannt. "Insbesondere vor dem Hintergrund des enormen Vorbereitungsaufwandes sowie der bereits vergebenen eng getakteten Impftermine ist die Situation für alle Beteiligten sehr unbefriedigend!", so das Klinikum am Abend, "leider liegen die Umstände nicht in unserer Hand!"

Eigenes Impfzentrum

Erst am Dienstagmittag hatte das Klinikum Hochsauerland den Impfstart in seinem eigens eingerichteten "Impfzentrum" in der ehemaligen Petrischule Hüsten in einer Videokonferenz vorgestellt und sich darauf gefreut, dass nun alle Mitarbeiter zügig geimpft werden könnte.