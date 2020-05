Polit-Gepolter im Sunderner Sonderrat, wenig Erkenntnisse

Am Ende des Sonderrates in der Schützenhalle zu den Vorwürfen gegen Sunderns Bürgermeister Ralph Brodel zeigten sich einige Stadträte enttäuscht: „Das war nicht das, was wir hier erwartet hatten. Wir wollten Antworten auf Fragen“, sagte FDP-Fraktionsvorsitzender Rüdiger Laufmöller. Er hatte die Hoffnung, dass es dann im nicht-öffentlichen Teil dazu komme. Dieser begann um kurz nach 21 Uhr.

Zuvor gab es viel politisches Gepolter in zweieinhalb Stunden. Schon der Auftakt ließ es vermuten, denn die CDU beantragte, dass die „aufgehübschte Tagesordnung“ am Ende nur noch den TOP 5, Vorwürfe gegen den Bürgermeister, enthielt. Auch die Bürgerfragestunde fiel damit aus: „Alles andere würde den Eindruck von Normalität vermitteln“, so CDU-Fraktionschef Stefan Lange.

Streit um Vorsitz

Dann erlebten 30 Zuhörer und viele Medienvertreter zum Auftakt eine weitere Beschränkung: Die CDU kritisierte, dass Ralph Brodel die Sitzung nicht leiten könne, da sich ja die Vorwürfe gegen ihn richten würden. Rüdiger Laufmölller, Fraktionschef der FDP, appellierte dann an Ralph Brodel, die Sitzungsleitung an seinen 1. Stellvertreter (Georg Te Pass) im öffentlichen Teil und seinen 2. Stellvertreter (Jürgen ter Braak) im nicht-öffentlichen Teil abzugeben. „Wir möchten das möglichst transparent gestalten“, argumentierte Guido Simon von den Grünen. Da aber der 1. Stellvertreter Bürgermeister-Kandidat sei, solle es Jürgen ter Braak machen. Dann schlug Sebastian Booke von der CDU vor, dies in die Hand der Verwaltung zu legen: „Da es Frau Schnelle ja auch schlecht machen kann, schlage ich Fachbereichsleiter Jugend und Familie, Martin Hustadt, vor.“ Dem überließ dann auch Ralph Brodel das Feld und zog sich in die hintere Verwaltungsreihe zurück.

Streiten für die Heimatstadt

Stefan Lange, Fraktionschef der CDU, stellte dann für die 24 Antragsteller aus CDU, WiSu, Bürger für Sundern, Linke und die fraktionslosen Klaus Tolle und Michael Pellmann dar, warum man den Rücktritt von Brodel verlange: „Dieser Streit wird nicht geführt um des Streites willen, sondern es geht um die gute Entwicklung unserer Heimatstadt“, sagte Lange mit Bezug auf die negativen Ergebnisse für Bürgermeister und Politik im „Heimatcheck“ dieser Zeitung.

Neuerliche Anzeige

Heute sei man meilenweit von dem entfernt, was im Wahlkampf 2015 versprochen worden sei: Offenheit, Transparenz und Bürgernähe. Er zählte nochmals die verschiedenen Fehlverhalten des Bürgermeister, vor allem im Bezug auf die nichterfolgten Informationen an den Rat über den bevorstehenden Kauf des Parkareals in Amecke durch die Helma AG, auf „Es war ihre Pflicht, uns zu informieren“, so Lange. „Ausgesprochen in dieser wichtigen Frage haben sie uns falsch informiert.“ Er brachte aber auch neuerliche Vorwürfe, die ein Schreiben der zurückgetretenen 1. Beigeordneten offenbare: Datenspionage. Dies sollen Mails belegen, die aus dem Mailaccount von Katharina Grothe stammen und im Bürgermeisterbüro ausgedruckt worden sein sollen: „Das ist schockierend, wer wurde noch ausspioniert“, fragte Lange, nachdem er eine Stellungnahme der früheren Beigeordneten verlesen hatte. Auch sie habe Anzeige erstattet. Sie bitte auch darum, alle, die noch betroffen seien, zu informieren.

Nebelkerzen gezündet

Lange warf Brodel vor, er zünde dauernd „Nebelkerzen“: „Absurd, was da im Vorfeld lief: Da erfanden Sie eine Tagesordnung, um Normalität zu zeigen.“ In die gleiche Kerbe schlugen die Beiträge von Hans Klein (WiSu) und Werner Kaufmann (BfS), Siegfried Huff von den Linken: „Ihre Glaubwürdigkeit ist verspielt.“ Hans Klein kritisierte, dass sich Brodel immer der Kontrolle des Rates entzogen habe. „Die Anfrage des Helma-Anwaltes von Dankelmann ist der Anfang einer Informationskette, die verschwiegen wurde.“ Noch schlimmer sei, dass Teile des Rates eingeweiht gewesen seien: „Das ist eine Lüge“, brandmarkte Hans Klein. Man habe den Rat im Glauben gelassen, dass alles in Ordnung sei. Brodel habe nicht die Interessen der Bürger vertreten: „Es sind die Interessen der Helma wahrgenommen worden.“

Fehlendes Mandat? Bewerbung in Nottuln?

Und zum fehlenden Mandat, dass der Bürgermeister immer wieder aufzeige, sagte Werner Kaufmann (Bürger für Sundern): „Wo war denn Ihr Mandat, als sie mit Tappe über den Tiggesplatz sprachen oder mit der Uni Siegen über Medikus?“ Kaufmann forderte eine lückenlose Aufarbeitung der vergangenen sechs Monate. „Im Falle Helma wurden nachweislich die Fragen falsch, zu spät oder nicht beantwortet.“ Dann bezeichnete er Lügen als eine Charakterschwäche: „Es fing schon mit einer Lüge an. Als Sie sich beim Bündnis beworben haben, haben wir Sie gefragt, ob Sie sich noch woanders beworben haben. Ihre Antwort: Nein. Doch inzwischen wissen wir, dass Sie sich in Nottuln beworben hatten, bei einem anderen Bündnis“, so Kaufmann weiter. Die Aussagen Brodels zum Rücktritt der 1. Beigeordneten ordnete Kaufmann als „unerträglich“ ein. Sein Fazit: „Es war Mobbing übelster Art.“

Höhepunkt erreicht

Auch Klaus Tolle, der eigentlich schweigen wollte, griff Brodel an: Am meisten bin ich enttäuscht, dass Sie nicht verstandne haben, wie Verwaltung läuft.“ Dass er jetzt eine Stellungnahme der Mitarbeiter in eigener Sache fordere, zeuge von diesem Unverständnis von Verwaltung. Er werde diese Stellungnahme nicht berücksichtigen. „Politisch ist nun ein Höhepunkt der Ansammlung von Fehlentscheidungen erreicht“, so Tolle. Die Freistellung von Personalamtsleiter Manfred Franke 2015 sei falsch gewesen: „Das war der Anfang von allem.“ Und der erzwungene Rücktritt von Meinolf Kühn sei seine dunkelste Stunde im Ratssaal gewesen. Letztlich forderte er Brodel auf, das Amt ruhen zu lassen, Wahlkampf zu machen und dann am 13. September den Bürger entscheiden zu lassen.

Doppelmoral bei einigen Räten

Michael Stechele, Fraktionschef der SPD, redete anschließend die Vorwürfe klein: „Durch ständiges

Sonderrat in Sundern: Kämmerin Ursula Schnelle spricht zu ihren Briefen. Foto: Matthias Schäfer / WP Sundern

Wiederholen von Schuldzuweisungen, ohne sie zu untermauern“, bringe man nichts weiter. Er prangerte an, dass man einerseits fordere, die Stadt hätte doch einfach mal rechtswidrig das nicht vorhandene Vorkaufsrecht am Parkplatz in Amecke ausüben sollen, aber der Bürgermeister solle nun die Ämter ruhen lassen. Stechele nannte dies dann „Doppelmoral“: „Wir haben keine rechtlichen Verfehlungen gefunden.“ Er forderte für den nicht-öffentlichen Teil ein Kreuzverhör, dem widersprach aber die CDU vehement.

Stechele merkte auch an, dass 2014 bei Bürgermeister Detlef Lins die Sachlage eine ganz andere gewesen sei: „Es gab Durchsuchungen im Rathaus, eine staatsanwaltliche Ermittlung und eine erheblich Geldbuße.“ Bisher hab er noch nichts von Ermittlungen gehört, die Staatsanwaltschaft prüfe nach seiner Kenntnis. „Wenn es soweit ist, dass man Akten beschlagnahmt, dann würden wir auch Konsequenzen ziehen: Erst dann, nicht jetzt.“ Er forderte einen einheitlichen Maßstab in der Beurteilung der Lage.

Falscher Termin

Rüdiger Laufmöller monierte, dass man diese Ratssitzung besser terminiert hätte, wenn die Stellungnahmen von HSK und der Staatsanwaltschaft vorgelegen hätten. Alles zuvor bezeichnete er als Wahlkampfreden.

Das griff auch Ralph Brodel in seiner Stellungnahme auf: Die Vorwürfe fand er massiv, aber zum Teil schwammig, zum Amtsmissbrauch sagte er ein deutliches „Nein“. Den Datenmissbrauch werde er klären lassen. „Das Amt ruhen zu lassen, macht Sinn, wenn es irgendwelche gravierenden Vorwürfe geben würde. Aus einer moralischen Verpflichtung sehe ich das im Moment nicht.“ Er bekannte aber auch, dass er sich getroffen fühle. Er fände es gut, wenn alles öffentlich verhandelt würde: „Alle Akten sind heute Abend hier“, erklärte er.

„Es tut mir leid“

Auch betonte er, dass es im leid tue, dass er nicht den Rat über den ersten Brief des Freiherren von Dankelmann informiert habe: „Das war als wir den Park kaufen wollten. Sie hätten mir sicherlich den Vorwurf gemacht: Wir wollen kaufen, und Du redest mit denen“, erklärte er. Er hoffe, dass das alles im nicht-öffentlichen Teil geklärt werden könne.

Stellungnahme Kämmerin

In einem eigenen Beitrag verwies Kämmerin Ursula Schnelle, deren Briefe die jetzigen Dinge ins Rollen

Sonderrat in Sundern: Bürgermeister Ralph Brodel bei seiner Stellungnahme. Foto: Matthias Schäfer / WP Sundern

brachten, warum sie die Briefe geschrieben habe: „Aufgrund der finanziellen Auswirkungen, da es fehlerhafte Stellenbewertungen gab, ist wegen der Folgekosten eine sachgerechte Bewertung wichtig. Es gilt die Wirtschaftlichkeit.“ Sie habe diese Unregelmäßigkeiten 2019 dem Rechnungsprüfamt vorgelegt, durch die Pensionierung der Stelleninhaberin und die Nicht-Besetzung der Stelle bis jetzt habe sie nichts mehr davon gehört. Deshalb habe sie Anfang Mai den Rat informiert, die Beschwerde vom 20. April an den Landrat habe ganz andere Gründe. In der Folge erklärte die Kämmerin dann das Prozedere der Stellenbewertung und verwies auf den Unterschied zwischen der Bewertung der Stelle und der Besetzung einer Stelle. Die Stellungnahmen im Hause ließen die Feststellung zu, dass es nicht um Aufklärung ginge.

Harsches Schlusswort

Das Schlusswort hatte CDU-Mann Sebastian Booke, der zunächst eine Lanze für die Mitarbeiter/innen im Rathaus brach: „So schlimm, wie es nach außen dargestellt wird, ist es nicht. Das Problem ist: Wir kriegen nichts auf die Reihe.“ Er wünsche sich, dass er ab dem 13. September Ralph Brodel nicht mehr hier sehen werde.