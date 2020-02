Propstei-Karneval: Elvis entsteigt Arnsberger Kloster-Gruft

Arnsberg. Das Narrenschiff schunkelte am Wochenende durch stürmische See, sowohl beim legendären Propsteikarneval als auch beim „Karneval wie früher“ schlugen in der Festhalle an beiden Abenden die Wogen des Frohsinns hohe Wellen.

Gleich beim Eingangslied hatten die Propsteifrauen am Samstag die Besucher auf ihrer Seite, indem sie lokale Themen wie die „mobilen Bäume“ auf dem Alten Markt oder die Gestaltung der Kreisverkehre aufs Korn nahmen. Denn nichts hatte im vergangenen Jahr die Gemüter der Ruhrstadt so sehr erhitzt wie das umstrittene “Google-Maps ‚A‘“, aber auch zur Parkregelung unterhalb des Glockenturms gab es unterschiedliche Meinungen bei Bürgern und Anwohnern.

Lob für Macke-Ausstellung

Lobend äußerten sich die Propstei-Mädels neben der erfolgreichen „August Macke-Ausstellung“ im Sauerlandmuseum über die Proklamation von „Bö + Bö“ als KLAKAG-Regenten. Gesagt getan: Während die Karnevalstruppe von den Pauerländern mit einem dreifachen Tusch verabschiedet wurde, standen die beiden närrischen Gottesdiener schon im Vorraum der Festhalle und warteten ungeduldig auf das Startsignal zum Einmarsch. Der gestaltete sich wie schon bei der Prunksitzung nicht ganz einfach. Händeschütteln hier und Schwätzchen dort, Propst Hubertus Böttcher, und Pastor Johannes Böhnke, kamen nur langsam im Saal voran. Endlich auf der Bühne angekommen war der Jubel groß.

„Bö + Bö“ werden herzlich begrüßt

„Wir geben in dieser Session alles“, waren sich „Bö + Bö“ einig. Es folgte ein tolles Programm mit Sketchen, Tanzdarbietungen – und zwischendurch immer wieder Schunkelrunden. Neu geschrieben muss nach diesem Abend wohl die Geschichte des Klosters Wedinghausen. Zwei Nonnen (Ulrike Becker und Susanne Fette) erblickten aus einer Jahrhunderte alten Gruft im Kapitelsaal wieder das Licht der Welt und stellten dem staunenden Publikum die neuesten Ausgrabungen vor.

Arnsberg Zahlreiche Aktive sorgen für Stimmung Karnevalstruppe Propstei: Angelika Schubert, Bärbel Michel, Eva Pätzold, Kerstin Klemm, Kristin Jost, Britta Westermann, Susanne Fette, Ulla Schneider, Elke Spitthoff, Anja Rüther, Ulrike Becker, Martina Henker, Alexa Reiter und Franzi Reiter (12!). „Vereinigte Kalkwerke“ ist ein Arnsberger Stammtisch mit über 120-jähriger Tradition. Die Stimmungsband „Pauerländer“ sind: Uli Engel (Keyboard), Fred Risse (Gitarre), Werner Bühner (Schlagzeug) und Ludolf Ulrich (Bassgitarre). „Us Best“ sind: Nicole Hesse, Susanne Anzinger, Andrea Funke, Anja Danne, Verena Sonntag (alle Gitarre) und Stephanie Sölken (Pauke). Der Erlös des Propsteikarnevals kommt dem Arnsberger Frauenhaus und dem Jugendbegegnungszentrum zugute. Der Erlös von „Karneval wie früher“ ist für das Hospiz Raphael und den ambulanten Hospizdienst „Sternenweg“ bestimmt.

Zahlreiche bekannte Größen der Weltgeschichte wie Elvis Presley (Kristin Jost), Whitney Houston (Ulla Schneider), Dick und Doof (Eva Pätzold und Anja Rüther) und Karel Gott (Kerstin Michel) haben nach diesen Sensationsfunden ihre letzte Ruhestätte unweit des Hirschberger Tores gefunden. Bei der Zaubershow musste Besucherin Steffi Gräwert mit auf die Bühne und war sprachlos über die Kunststücke der Magierinnen „Tini & Alexa“. Kurz vor dem großen Finale mit allen Mitwirkenden hatte Bauchrednerin Tini Toast wieder das freche Krümelmonster „Grobi“ mitgebracht, der kleine Kerl hatte es wie in den Vorjahren faustdick hinter den Ohren.

Neuer Stern am Arnsberger Karnevalshimmel: Die Gruppe "Us Beste" bekamen für ihren Auftritt viel Beifall vom Publikum. Foto: Wolfgang Becker

Exakt 24 Stunden später liefen die Narren in der Festhalle nochmals zur Höchstform auf. Bei der nunmehr dritten Auflage von „Karneval wie früher“ stand die klassische Karnevalsmusik im Vordergrund. Die vom Arnsberger Heimatbund in Zusammenarbeit mit dem Stammtisch „Vereinigte Kalkwerke“ ausgerichtete Veranstaltung hätte allerdings bei dem tollen Programm mehr Besucher verdient. Den Anfang machte die kleine Tanzgarde aus Uentrop, danach marschierte, standesgemäß unter einem blau-weißen Baldachin, Henning Fette als „Graf von Arnsberg“ in den Saal ein und richtete „gräfigst“ einige mahnende Worte an „seine Untertanen“. Ob die in der steinernen Tumba der Propsteikirche entdeckten Schädel tatsächlich der Grafenfamilie zuzuordnen sind, bezweifelt der „Graf von Arnsberg“ und hält diese eher für die Köpfe der Heiligen Drei Könige, deren Gebeine in der napoleonischen Besatzungszeit im Kloster Wedinghausen versteckt waren. Auch über die große Politik hatte sich der Graf so seine Gedanken gemacht, hier besonders über die Besetzung des höchsten Amtes, denn „aus dem Kreis handverlesener Personen könnte er vielleicht in Niedereimer wohnen“.

Neuer Stern am Karnevalshimmel

Als „neuen Stern am Arnsberger Karnevalshimmel“ begrüßte Moderator Jo Hafner die Gruppe „Us Beste“. Die sechs Damen in feschen Dirndln brachten mit zünftiger Musik bayrische Stimmung auf die Bühne. Das Publikum war begeistert und es gab viel Beifall für diesen „bajuwarischen Auftritt“.Beim „Karneval wie früher“ durften neben der ökumenischen Doppelspitze „Bö + Bö“ und der Tanzgarde der KLAKAG mit Schlossspätzchen Alma Kujevic auch die Propstei-Frauen nicht fehlen, die mit vielen Darbietungen und dem großen Finale vom Vorabend unter dem Motto „Schlager vs. Karneval“ für beste Stimmung sorgten.