Putzen mit natürlichen Mitteln: Sundernerin gibt Tipps

„Zero Waste“ wird Müllvermeidung heute genannt. Dem Trend ist Gabi Vogt aus Hagen lange zuvorgekommen. „Ich habe schon immer versucht, möglichst saisonal und regional einzukaufen und Müll zu vermeiden“, sagt sie. Irgendwann nahm sie sich auch den Schrank mit Putzmitteln vor.

Sie ärgerte sich darüber, dass es für jeden Zweck im Haushalt ein eigenes Mittel zu kaufen gibt. „Vieles kann auch Allergien auslösen und schadet der Umwelt“, meint Vogt. Sie wollte keine bedenklichen Inhaltsstoffe mehr verwenden und kein Mikroplastik mit dem Abwasser herunterspülen.

Essig macht die Wäsche weich

Also wurde die gelernte Gärtnerin und heutige Leiterin des Offenen Ganztags in Allendorf kreativ. Sie machte sich auf die Suche nach alten Hausmitteln und natürlichen Stoffen. „Die Natur hat für alles ein Mittel. Man kann zum Beispiel Seifenstoffe aus Efeublättern zum Waschen nutzen“, sagt sie. Bevor sie eine Maschine Wäsche anstellt, geht sie einfach raus in den Garten, pflückt 10 bis 15 Efeublätter, gibt sie in ein Wäschenetz und wäscht sie mit.

Gabi Vogt aus Sundern-Hagen gibt Tipps für einfache Hausmittel - günstig und ökologisch zugleich Foto: Katrin Clemens

Wichtig sei es bei dieser Methode allerdings, gegen den Kalk regelmäßig etwas Essig ins Weichspülerfach zu geben. „Der wirkt außerdem tatsächlich wie ein Weichspüler.“ Eventueller Essiggeruch an der Wäsche verfliege sehr schnell. Wer es duftend mag, könne auch einige Tropfen ätherisches Öl ins Waschmittelfach tropfen.

Aber auch Putzmittel und Produkte zur Körperpflege stellt Gabi Vogt aus wenigen Zutaten selbst her. „Als Grundstock braucht man Natron, Essig oder Zitronenseife, und Kernseife – das ist schon das Wichtigste“, erklärt sie.

Dass man zum Beispiel mit einer aufgeschnittenen Zitrone schon sehr viel gegen hartnäckigen Kalk im Bad tun könne, sie früher weit verbreitetes Wissen gewesen, das aber verloren gegangen sei. In Kursen gibt Gabi Vogt dieses Wissen weiter. Und auch für unsere Leser hat sie einige Rezepte parat:

Allzweckreiniger

• 1 TL Natron

• 2 TL Kernseife

• 2 Spritzer Zitronensaft

Alle Zutaten in eine leere Sprühflasche füllen. Gut schütteln, bis die Kernseife sich aufgelöst hat. Fertig ist ein biologisch abbaubarer Allzweckreiniger. Wer einen Duft hinzugeben möchte, kann zwei Tropfen naturreines, ätherisches Öl verwenden, zum Beispiel Lavendel oder Orange.

Kalkentferner

• 2 EL Essig oder Zitronensaft

• 1 TL Kernseife, fein geraspelt

• 300 ml Wasser

Die Zutaten ebenfalls in eine leere Sprühflasche füllen. So lange schütteln, bis sich die Seife aufgelöst hat. Mit der Lösung können Kalkflecken in Küche und Bad entfernt werden.

http://iframe_newsletter_wp_arnsberg_anmeldemaske{esc#228253283}[xhtml]Abflussfrei

• 3 TL Natron

• ½ Tasse Essig

• Haushaltstuch

• Wasser

Natron in den verstopften Abfluss schütten, Essig hinein gießen. Mit einem Haushaltstuch für ca. zehn Minuten abdecken. Danach mit Wasser nachspülen. Bei Bedarf wiederholen. Es empfiehlt sich bei starkem Verstopfungsgrad vorab auch eine mechanische Reinigung.

Deo

• 3 EL weiches Kokosöl

• 1EL Salz

• 1,5 TL Natron

• 10 Tropfen Pfefferminzöl (oder Zitrone, Orange)

• 5 Tropfen Teebaumöl

Das Glas mit dem Kokosöl anwärmen, bis die Masse weich genug ist, um sie heraus zu löffeln. Kokosöl in eine Rührschüssel geben. Salz mit einem Mörser fein reiben und unter das Öl rühren, ebenso das Natron. Öl hinzugeben, alles gut verrühren und eine kleine Dose abfüllen. Zur Anwendung reicht eine erbsengroße Menge, die in den Händen angewärmt und dann aufgetragen wird.