Realschule Hüsten: Klare Vorgaben für Schüler-Aufnahme

Die Realschule Hüsten erfreut sich starker Nachfrage. Im vergangenen Jahr war der Andrang sogar so hoch, dass sich der Fachbereich Schule der Stadtverwaltung diesmal dazu entschloss, das Anmeldeverfahren an der letzten verbliebenen „Mittelschule“ der Stadt gegenüber den anderen weiterführenden Schulen vorzuziehen. Hintergrund ist, dass sich möglicherweise nicht aufgenommene Kinder dann noch problemlos an anderen städtischen weiterführenden Schulen anmelden können.

In der Zeit vom 3. bis 5. Februar können Kinder an der Realschule Hüsten angemeldet werden. Die anderen Arnsberger Schulen - abgesehen von den bischöflichen Mariengymnasium Arnsberg und St. Ursula Gymnasium Neheim - haben ihre Sekretariate erst zwei Wochen später für die Aufnahme von jetzigen Viertklässlern geöffnet.

Vorgezogenes Verfahren

„Ein vorgezogenes Anmeldeverfahren ist so neu nicht“, sagt Realschulkonrektor Rainer Kick. Seit dem Ruhestand von Dr. Ulrich Kleine ist er der kommissarische Schulleiter in Hüsten. Er steht nun vor der Qual der Wahl, wenn es darum geht, an der Realschule Hüsten interessierte Eltern möglicherweise abzuweisen. Viel Spielraum hat die Schule nämlich nicht: Im Rahmen der Regelungen für das gemeinsame Lernen dürfen nicht mehr als 27 Kinder in einer Klasse sein. Ausgelegt ist die Realschule Hüsten auf eine Fünfzügigkeit. Das heißt: 135 Kinder können für das kommende Schuljahr aufgenommen werden.

13 Inklusionsschüler

Fest steht jetzt schon, da diese Quote ist über die Bezirksregierung Arnsberg fest geregelt worden ist, dass die Realschule Hüsten 13 Inklusionsschüler mit einem besonderen Förderbedarf aufnehmen muss. Darüber hinaus zählen klar definierte Kriterien. „Da gibt es klare Vorgaben“, sagt Rainer Kick. Nicht alle sind für die Realschule Hüsten und die Arnsberger Schullandschaft relevant, so dass vor allem zwei Punkte zum Tragen kommen werden: Geschwisterkinder sollen aufgenommen werden. Und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Jungen und Mädchen soll gewährleistet sein.

150 Anmeldungen an der Realschule Hüsten im Vorjahr hatten für Brisanz gesorgt. Zwischenzeitlich gab es in der Politik sogar Überlegungen, ob die Realschule nicht Dependance-Räume in der alten Petri-Hauptschule beziehen könne. Das ist vom Tisch, was Rainer Kick auch sehr begrüßt. „So etwas macht keinen Sinn“, sagt er. Die Schule müsse an einem Ort sein.

Modernisierung nötig

Wichtiger als eine Erweiterung sei die Modernisierung der Ausstattung. Dass die Schule für die Zukunftsaufgaben ertüchtigt werden soll, steht schon lange im Raum. Die Schule hatte ein Konzept für die Renovierung vor allem der Fachräume vorgelegt. „Passiert ist leider noch nichts“, sagt Rainer Kick, „das ist unbefriedigend“.

Jetzt aber gilt es die Anmeldungen abzuwarten: Der Zeitraum dafür erstreckt sich vom 3. Februar von 9 Uhr bis 17 Uhr, 4. Februar von 10 bis 16 Uhr und 5. Februar von 10 bis 16 Uhr. Für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf bittet die Schule um eine Terminvereinbarung für den 4. Februar vormittags.

Da die Städtische Realschule Hüsten die Wartezeiten der Eltern an den Anmeldetagen gerne verkürzen möchte, bittet sie um telefonische Voranmeldung. Weitere Informationen sind telefonisch unter der Rufnummer 02932 / 53503 oder auf der Schulhomepage unter www.realschule-huesten.org zu finden.