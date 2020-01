Rottler schafft neue Firmenzentrale im Neheimer Ohl

Der enorme Wachstumskurs von „Brillen + Hörgeräte Rottler“ führt dazu, dass das Neheimer Unternehmen dringend mehr Platz für seine Zentralverwaltung braucht, die derzeit noch an zwei Standorten (Hauptstraße 3 und im Volksbank-Gebäude am Engelbertplatz) untergebracht ist. „Mitte 2020 wollen wir in die energetisch sanierten und innenarchitektonisch neu gestalteten Räumlichkeiten der ehemaligen Immobilie von Schulte-Hallenheizung im Neheimer Ohl umziehen“, kündigt Geschäftsführer Paul Rottler im Gespräch mit unserer Zeitung an.

Rotter erwarb das Gebäude im Ohl (die Firma Schulte-Hallenheizung ist an einen anderen Standort umgezogen). Das Briloner Architekturbüro Homann gestaltet im Auftrag von Brillen-Rottler den bestehenden Bau neu, „wobei dies alles bei Beibehaltung der baulichen Grundstruktur passiert“, betont Architekt Emanuel Homann.

Paul Rottler (rechts) und Architekt Emanuel Homann im Atriumbereich, auf dessen Erdgeschossfläche eine Treffpunkt- und Kommunikationsfläche für Rottler-Mitarbeiter geschaffen wird Foto: Martin Schwarz

Zu einer Treffpunkt- und Kommunikationsfläche für die Rottler-Mitarbeiter wird das Erdgeschoss im, schon bestehenden, lichtdurchfluteten Atrium. Auf gleicher Ebene angrenzend werden Räume für Fortbildungen und Konferenzen geschaffen. In den beiden Obergeschossen werden Büros fürs Marketing sowie für die Geschäftsleitung (Paul und Peter Rottler) geschaffen.

Blick ins Grüne

Als Clou wird in der Mitte des Atriums ein großes Gefäß für einen mehreren Meter hohen Baum aufgestellt. „Getreu unserer Firmenphilosophie ,Rottler macht mich glücklich’ wollen wir nicht nur unsere Kunden, sondern auch unsere eigenen Beschäftigten bei der Arbeit glücklich machen“, erläutert Paul Rottler den tieferen Sinn der Architektur. Die Mitarbeiter sollen sich wohl fühlen, der Blick ins Grüne - sowohl nach innen auf den Atrium-Baum als auch nach außen auf weitere Bäume - soll dazu beitragen.

Im mittleren zweigeschossigen Gebäudekomplex werden auf zwei Ebenen Büros geschaffen. Im Erdgeschoss sind Warenwirtschaft, Einkauf und IT angesiedelt, im Obergeschoss befinden sich Personalwesen, Vertrieb und eine Servicecenter.

1200 Quadratmeter Nutzfläche

Insgesamt verfügt Rottler im westlichen Flügel sowie im Mittelteil über rund 1200 Quadratmeter Nutzfläche. Etwa 50 Verwaltungsmitarbeiter werden einziehen. Es wird auch noch eine Lagerfläche im Ostflügel des Gebäudes hinzukommen.

Ein mehrere Meter hoher Baum wird in ein großes Gefäß im Atrium des neuen Rottler-Verwaltungsgebäudes gepflanzt. Foto: Homann-Architekten

Durch die Mitte 2019 erfolgte Übernahme der niederrheinischen Pleines-Gruppe steigerte Rottler die Anzahl seiner Filialen um 24 auf nunmehr rund 90 Standorte. Dies führte bereits 2019 zu 14 Neueinstellungen im Verwaltungsbereich. Dass es mittelfristig zu weiteren Neueinstellungen kommt, schließt Paul Rottler bewusst nicht aus.

Firma Rottler auf Wachstumskurs

„Wir sind weiter auf Wachstumskurs“, lächelt der Geschäftsführer und erwartet für das Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von rund 50 Millionen Euro. Zum Vergleich: Ende 2018 erzielte Rottler noch 33,96 Millionen Euro Umsatz (ohne Pleines-Gruppe). Wir wachsen aber nicht nur durch Zukäufe, sondern auch organisch - und dies über dem Branchendurchschnitt“, beton Paul Rottler auf Nachfrage. Zur Rottler-Gruppe (inklusive Franchise-Betriebe, Pleines- und Rottler-Geschäfte sowie Zentrale) hören heute mehr als 500 Mitarbeiter. Rottler gehört heute zu den zwölf umsatzstärksten Optikunternehmen in Deutschland.

Brillen-Rottler zieht auf Ex-Fläche von Gerry Weber

Brillen-Rottler wird sein Neheimer Sehzentrum mit Brillenverkauf aus dem Hause Hauptstraße 3 ins angrenzende Rottler-eigene Gebäude Hauptstraße 1 verlagern. In diesem Ladenlokal befand sich bis vor Kurzem noch ein Geschäft von Gerry Weber.

„Wir werden im Hause Hauptstraße 1 im Erd- und Obergeschoss auf zwei Ebenen für unsere Kunden tätig sein“, kündigt Paul Rottler bauliche Maßnahmen an. Wie künftig das dann leergezogene Ladenlokal Hauptstraße 3 genutzt werde, stehe noch nicht fest.