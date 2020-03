Sauerländer Bürgerliste will für Rat in Arnsberg kandidieren

Die bereits seit dem Jahr 2006 im Kreistag des Hochsauerlandkreises vertretene Saueränder Bürgerliste (SBL) möchte bei der Kommunalwahl am 13. September 2020 auch für den Arnsberger Stadtrat kandidieren. Das kündigt Reinhard Loos, der in Arnsberg lebende Sprecher der SBL-Kreistagsfraktion, in einer Mitteilung an die Presse an. Am kommenden Freitag will die SBL ihr Konzept „für eine soziale, ökologische und demokratische Kommunalpolitik“ der Öffentlichkeit vorstellen.

Erläutert werden dann die Gründe, für die Beteiligung an der Kommunalwahl in Arnsberg. Vorgestellt werden zudem die Schwerpunktthemen der SBL und zwei der Kandidaten für den Arnsberger Stadtrat. Als Gesprächspartner kündigten sich Reinhard Loos und SBL-Geschäftsführerin Gabi Joch-Eren an. In der Einladung werden die Namen der Kandidaten noch nicht genannt, gesprochen wird von „den beiden Kandidaten“.

Aktuell sechs Parteien

Aktuell gibt es im Arnsberger Rat sechs Parteien: CDU, SPD, Linke, FDP und Grüne sowie die AfD. In den Rat gewählt worden waren auch die „Piraten“. Deren Vertreter hat sich aber inzwischen der FDP angeschlossen. Zuletzt bei der Bürgermeisterwahl 2018 in Arnsberg war Reinhard Wilhelm als Vertreter der Familienpartei angetreten.