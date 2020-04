Sauerland-Theater Arnsberg: Neustart mit Heinz Rudolf Kunze?

Das Sauerland-Theater bleibt wegen der Coronakrise geschlossen. Die Stadt als Betreiber reagiert pragmatisch: Zurzeit werden die alljährlichen Instandsetzungsarbeiten vorgezogen, die üblicherweise erst in den Sommerferien vorgenommen werden können.

„Die Schließung des Theaters ist in erster Linie für die auftretenden Künstler, für Drittveranstalter und vor allen Dingen für die Besucher eine Belastung“, erklärt Kirsten Minkel auf Anfrage dieser Zeitung. Auch für Vereine und Schulen, die das Haus teils unentgeltlich oder zu sehr reduzierten Konditionen für Veranstaltungen nutzen dürfen, sei es eine große Enttäuschung, auch mit Blick auf finanzielle Risiken.

Technische Neuerungen Aufgrund des Wasserschadens 2017 wurden Versicherungsleistungen und auch eigene Finanzmittel dazu verwendet, entstandene Schäden zu reparieren. Hierbei wurde darauf geachtet, im Bereich der Bühnentechnik die veraltete Technik durch zeitgemäße Veranstaltungstechnik zu ersetzen. Außerdem wurde in eine dem Stand der Technik entsprechende Tonanlage investiert. Die Saalbeleuchtung wurde komplett ausgetauscht und auf wartungsfreundliche LED-Technik umgestellt. Im laufenden Spielbetrieb sind solche Maßnahmen nicht machbar.

Noch schwieriger sei die Situation aber für Häuser, die über ein eigenes Ensemble verfügen und viele Dutzend Beschäftigte haben. Im Gegensatz dazu werde das Sauerland-Theater – mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Minimum an Personal – nicht als Eigenbetrieb geführt. „Es versteht sich als Begegnungsraum gesellschaftlichen Lebens und nimmt eine wichtige Querschnittsfunktion im städtischen Leben wahr“, so Minkel.

Ruf nach Regelungsbedarf

Doch wann ist es wieder soweit? „Wir hoffen, zum 1. September – sicherlich mit Auflagen versehen – starten zu dürfen“, wagt Arnsbergs „Kultur-Chefin“ eine Prognose. Der gesamte Kulturbereich mahne – auch zu Recht – einen Regelungsbedarf an.

„Die Menschen haben spürbar den Wunsch, wieder am kulturellen und gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, und Künstler leben derzeit mit einem faktischen Berufsverbot.“ Auch werde immer deutlicher, dass digitale Formate den Veranstaltungs- oder Ausstellungsbesuch eben nicht ersetzen können.

Während sich Künstler, Ensembles, Agenturen und Techniker bereits jetzt in einer – häufig existenziellen – Krise befinden, bereitet den örtlichen Theaterbetreibern momentan vor allem die Frage Sorgen, ob es nach der Krise überhaupt noch eine vielfältige Kulturlandschaft gibt, die ein breites Angebot möglich macht.

„Den derzeitigen Einnahmeausfällen des Hauses stehen eben auch Einsparungen gegenüber, weil über die Vergabe des Sauerland-Theaters ganz bewusst auch die örtliche Kulturszene gefördert wird“, sagt Kir­sten Minkel. Die schwierige Situation der Kulturbranche, die als „Schicksalsgemeinschaft“ verwoben ist, sollte den politisch Verantwortlichen des Bundes und der Länder bewusst sein. Das „Worst-Case-Szenario“ werde hoffentlich nicht eintreten.

Auch vor dem Hintergrund, dass die Renovierung und Modernisierung des Arnsberger Theaters nach der Krise ganz neue Möglichkeiten eröffnen würde? In der Vergangenheit musste – sei es von den Veranstaltern oder vom Fachdienst Kultur -- regelmäßig zusätzliche Technik angemietet werden, meist im Bereich Licht- oder Tontechnik.

Technischer Wandel

„Das Haus genügt jetzt den üblichen Anforderungen für zeitgemäße Veranstaltungen. Gerade im Veranstaltungsbereich haben die neuen Möglichkeiten des technischen Wandels auch zu einer Veränderung der Inszenierungen geführt“, berichtet die Fachdienstleiterin. Dies gelte für Veranstaltungen im kommerziellen Bereich, für künstlerische Inszenierungen, aber auch für Veranstaltungen der Schulen und Vereine. Das Theater kann jetzt den unterschiedlichen Erwartungshaltungen gerecht werden. So wäre z.B. die aufwändige Inszenierung des Dortmunder Schauspielhauses zuvor im Theater zwar möglich, aber rechnerisch nicht darstellbar gewesen, weil zu viel zusätzlich angemietete Technik zum Einsatz gekommen wäre… Wenn es ab September weiter gehen sollte, auf welche Aufführungen dürfen sich Theaterfans in 2020 noch freuen?

Fokus zunächst auf Ersatzterminen

Mit Ende des Ausnahmezustandes liege der Fokus in erster Linie auf den Ersatzterminen, damit bestehende Vertragsverpflichtungen in beiderseitigem Interesse noch erfüllt werden können. „Trotz der unwägbaren Situation erarbeitet der Fachdienst Kultur derzeit auch das neue Programm, das fortlaufend auf www.arnsberg.de aktualisiert wird“, so Minkel. Es bleibe aber abzuwarten, ob die im Programm vorgesehenen freien Theater die Zwangspause überstehen. Zurzeit sei eine allgemeine Zurückhaltung und Verunsicherung bei neuen Planungen festzustellen. „Hoffentlich starten wird die Saison mit „maybebop“, präsentiert von Akzente, einem Familienmusical, und Heinz Rudolf Kunze (Solo).“

Neun Kultur-Events abgesagt

Ausfallen werden nach aktuellem Stand neun Kultur-Veranstaltungen, der Sportlerball des Stadtsportverbandes und mehrere schulische Veranstaltungen. Endgültig abgesagt ist bislang noch keine kulturelle Veranstaltung, da alles nachgeholt werden soll. Dort, wo die Ersatztermine in das nächste Jahr verschoben wurden oder noch gesucht werden, ist die Veranstaltung zunächst abgesagt, um auch die Geduld der Karteninhaber nicht über Gebühr zu strapazieren. Da vor allem „besondere Formate“ nur mit Hilfe besonderer Förderprogramme in das Programm genommen werden können, bleibt abzuwarten, ob diese von Land und Bund entsprechend verlängert werden.

Anmerkung: Auch die für den 19. Mai 2020 terminierte „#zauberflöte 3.0“ soll nachgeholt werden.