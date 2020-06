Schützen Schreppenberg: Annette Bittner gewinnt mit „211“

Sonntag, 19. Mai 2019: Die Schreppenberger feiern das er­ste Schützenfest im Kommerskreis Arnsberg. Es ziehen an diesem Sonntagmittag dunkle Wolken mit Blitz und Donner am Schützenhimmel auf, als um punkt 12.55 Uhr Christian „Kalle“ Herting zum entscheidenden 139. Schuss anlegt und den Vogel aus dem Kugelfang holt. Der neue Schützenkönig nahm sich Pia Batthaus zur Mitregentin, beide sollten nun die nächsten zwölf Monate das Schützenvolk regieren. So zumindest der Plan.

Gestartet im Jahr 1950 als Siedlergemeinschaft Schützenverein Schreppenberg – seit 1950 als Siedlergemeinschaft, 1963 Umbenennung in Schützenverein Schreppenberg. Erstes Königspaar 1950/51 Margret und Fritz Leben; Vorstand heute, die sogenannte „G7-Runde“ mit Hauptmann Thorsten Teschemacher, stellv. Hauptmann Rudolf Miederhoff, Adjutant Sebastian Rumpel, Kassierer Thomas Bause, stellv. Kassierer Alexander Pusch, Schriftführer Stefan Mairing und stellv. Schriftführer Tim Lichtenberg. Königsjubilare: Königspaar vor 70 Jahren Fritz Leben (+) und Margret Hahne (+); Königspaar vor 60 Jahren Werner Volz und Renate Volz (+); Königspaar vor 50 Jahren Willi Hahne (+) und Margret Hahne (+); Königspaar vor 40 Jahren Werner Bolte (+) und Gudrun Schulte (+); Königspaar vor 25 Jahren Wolfgang Wälter (+) und Christa Wälter.

Ein gutes Jahr später, sprich vergangenes Wochenende: Wieder sind dunkele Wolken aufgezogen, aber nicht in Form eines Gewitters, das nehmen stramme Schützen auf die linke Schulter, sondern als „Corona-Krise“, in deren Verlauf alle Schützenfeste aus Sicherheitsgründen abgesagt wurden. „Was tun?“ war die immer wieder gestellte Frage in den Vorstandsgremien, und vor allen Dingen „was ist erlaubt?“. Der geschäftsführende Vorstand des Schützenvereins Schreppenberg, bestehend als „G7-Runde“ aus Hauptmann und seinem Stellvertreter, Adjutant, Kassierer, Vize-Kassenwart sowie erstem und zweitem Schriftführer, hatten dann für die „Feiertage“ ein alternatives Notprogramm ausgearbeitet.

Bereits am vergangenen Donnerstag wurde an der Schützenhalle die blau-weiße Fahne mit dem Vereinsemblem gehisst, als erkennbares Zeichen der Solidarität zogen an den folgenden Tagen auch viele Bürger die Flaggen an den Fahnenmasten ihrer Vorgärten hoch. Bei der Totenehrung auf dem Schreppenberger Friedhof legten die Schützenbrüder Tim Lichtenberg und Alexander Pusch am Samstag im Beisein des Vorstandes und Pastor Thomas Siepe einen Kranz nieder. Anschließend traf man sich in kleiner Runde im Garten des stellvertretenden Hauptmanns Rudi Miederhoff, um den Gewinner des traditionellen Schätzspiels zu ermitteln.

Vorne links Hauptmann Thorsten Teschemacher, rechts Kassierer und Tambourmajor Thomas Bause, dahinter von links Adjutant Sebastian Rumpel und stellvertretender Schriftführer und Pressewart Tim Lichtenberg. Foto: Wolfgang Becker / WP

Auf der Vogelwiese können die Besucher beim „richtigen“ Schützenfest auf die Schusszahl wetten, mit der der Vogel abgeschossen wird. Diesmal hatten die Schützen per Internet und mit Handzetteln zum Mitmachen aufgerufen. 52 Teilnehmer hatten bis zum Anmeldeschluss „ihre Zahl“ abgegeben, die Schusszahlen reichten von eins bis 4114. Die höchste Zahl lässt aufhorchen, denn es ist die Telefonnummer der Firma Rettungsdienst Hagelstein, dem Arbeitgeber von König „Kalle“. Königin Pia Batthaus zog dann letztendlich aus dem Königshut den Zettel mit der Nummer 211. Die Gewinnerin konnte schnell benachrichtigt werden, denn sie wohnte gleich gegenüber und ist die Schwiegermutter von Schützen-Vize Rudi Miederhoff. Kassierer Thomas Bause fackelte nicht lange und klopfte mit dem Fahnenkopf an das Fenster von Annette Bittner um die freudige Nachricht zu überbringen.

Am Sonntag ging es mit dem „Mini-Schützenfest“ weiter. Auf dem Vorplatz der Berbketalhalle spielte das Tambourcorps unter Leitung von Tambourmajor Thomas Bause ein musikalisches Ständchen – natürlich in gebührendem Abstand. Nette Geste in dieser anders als sonst getakteten Zeit: Das Königspaar war am Wochenende unterwegs, um dem Hofstaat Dankeschön für ein tolles Schützenjahr zu sagen. Christian Herting und Pia Batthaus hatten hierzu für jedes Hofstaatmitglied ein flüssiges „Schützenfest-Paket“ im Gepäck, dazu eine Karte mit einem persönlichen Grußwort. Darüber hinaus gab es am Samstag auch ein kleines Geheimnis zu erfahren. Alle ehemaligen Königinnen und die amtierende Regentin trafen sich zum Fototermin an der Halle – in Polo-Shirts mit dem entsprechenden Königinnenjahr aufgedruckt. Die Fotos werden in den kommenden Tagen an die Schützenbrüder verteilt.

Dieses Jahr „auf Sparflamme“

Ansonsten müssen die Schreppenberger Schützen in diesem Jahr „auf Sparflamme“ fahren, denn, so erklärt Hauptmann Thorsten Teschemacher: „Die Haupteinnahmequelle sind der ‚Tanz in den Mai‘ und die Hallenvermietung und da kommt im Moment nix rein“. Auch der Betrieb der Ehrenamtskneipe müsse wegen der Coronakrise erstmal ruhen. Geplant seien aber trotz der angespannten Situation die Pflasterung des Weges zu den Gewehren auf der Vogelwiese und die Pflege der Schützenhalle. „Die anderen Projekte haben wir aus finanziellen Gründen zurückgestellt“, so Teschemacher, der sich schon auf das nächste Schützenfest freut. Dies findet laut Homepage des Schützenvereins Schreppenberg vom 11. bis 13. Juni 2021, oder, wer es lieber anschaulicher mag, in exakt 367 Tagen statt. Königspaar Christian Herting und Pia Batthaus starten in ihr zweites Regentschaftsjahr. Wer die beiden kennt, weiß, dass sie dieses Amt gerne ausüben und auch bis in die kommende, hoffentlich coronafreie Saison „durchhalten“. Viel Glück und ein dreifaches Horrido!