Serhat Sarikaya kandidiert für „Bürger für Sundern“

Sundern. Der als Sunderner SPD-Vorsitzender zurückgetretene Serhat Sarikaya tritt bei der Kommunalwahl als Bürgermeisterkandidat der Bürger für Sundern an

Die „Bürger für Sundern“ haben auf ihrer Mitgliederversammlung in dieser Woche den Sunderner Serhat Sarikaya zum Bürgermeisterkandidaten gewählt. Er tritt damit bei der Kommunalwahl am 13. September um das höchste Amt der Stadt an.

Bis vor wenigen Monaten war Sarikaya noch Vorsitzender der SPD Sundern gewesen, war aber parteiintern gescheitert und stand im Februar vor seiner Abwahl. Zuvor aber trat er von seinem Posten zurück und kehrte seiner alten Partei eine Woche später enttäuscht den Rücken. Schon da hatte er gesagt, dass er sich weiter politisch engagieren wolle. Jetzt soll er endlich für „einen Richtungswechsel“ in Sundern stehen, wie der Vorsitzende der „Bürger für Sundern“ formuliert. Serhat Sarikaya biete eine echte Chance dazu.

Von älteren Kandidaten absetzen

Die Bürger für Sundern setzen auf den jungen Kandidaten, nachdem „Sundern in den vergangenen Jahren

Bürgermeister hatte, die einen Scherbenhaufen hinterließen“. Es werde Zeit für jemanden, so BfS-Fraktionsvorsitzender Werner Kaufmann, „der es ehrlich mit Sundern meint“. Mit dem jungen und gleichzeitig erfahrenen Lokalpolitiker positioniert sich die Wählergemeinschaft „Bürger für Sundern“ klar gegen die wesentlich älteren Kandidaten, die bisher ihren Hut ins Rennen geworfen haben, heißt es in einer Pressemitteilung vom Freitagnachmittag.

Einer von uns für Sundern

Serhat Sarikaya kandidiert unter dem Slogan „Einer von uns für Sundern“ und setzt auf das Motto „Sundern im Herzen, Sundern im Kopf“. Serhat Sarikaya schreibt in einer ersten Erklärung: „Ich bin bereit, Verantwortung für meine Stadt und die Menschen in meiner Stadt zu übernehmen“. Nach der Abkehr von der SPD hätten ihn viele Menschen ermutigt, weiter engagiert Politik zu machen.

Reserveliste führt Sarikaya an

Für die Reserveliste der Bürger für Sundern wurden am Mittwoch folgende Personen nominiert: 1. Serhat Sarikaya (Sunderm), 2. Reinhard Paul (Hövel), 3. Andreas Bahde (Stemel), 4. Werner Kaufmann (Enkhausen), 5. Sven Franke (Stemel), 6. Markus Degener (Sundern) und 7. Michael Frahling (Sundern).

Oliver Nemitz aus Stemel ist über die Liste der Freien Wähler als Kandidat für den Kreistag nominiert wurden. https://www.wp.de/staedte/sundern/buerger-fuer-sundern-gegruendet-id11592195.html