SPD Sundern: In Einigkeit nach vorne blicken und gehen

Nach zwei Stunden klappte Karsten Gerlach, Geschäftsführer des SPD-Unterbezirks HSK, das Protokollbuch zufrieden zu: „Es war ein harmonische Sitzung“, zog er ein Resümee der zurückliegenden Mitgliederversammlung der Sunderner SPD. Mit 67 Stimmen von 90 Stimmberechtigten wurde Lars Dünnebacke (27) gewählt.

„Kein Blick zurück, wir müssen nach vorn sehen“, das war der Tenor der kurzen Rede, die Lars Dünnebacke vor den Mitgliedern im Saal „Serengeti“ hielt. Jeder wisse, wo er stehe. „Der 29. Februar steht für einen Neuanfang“, so Dünnebacke. Er appellierte, nun wieder an die gemeinsamen Ziele zu denken: Ein gemeinsame und solidarische Umfeld, in dem jeder die gleichen Chancen hat.“

Deshalb gelte es jetzt, die Sachthemen wie Ferienpark Amecke, Kindertagesstätten, Tourismus, Wirtschaft und fehlende Pflegeplätze anzupacken: „Diese Themen wollen wir vor der Wahl ansprechen und diskutieren, dazu steht jetzt ein gutes Team hinter ihm, so der Stockumer Ratsherr.

Ergebnis akzeptieren

Wichtig sei jetzt auch, dass das Ergebnis der Wahl akzeptiert werde und nicht jeder dazu öffentlich

Stellung nehme: „Das schadet der SPD nur. Wir wollen am 13. September ein gutes Ergebnis erzielen“, so der neue Stadtverbandsvorsitzende, der bei der Goldbäckerei Grote in Langenholthausen Marketingleiter ist. Der Fahrplan sei, sich schnellstmöglich zusammensetzen und den Weg zur Delegiertenversammlung vorzubereiten: „Es soll eine schlagkräftige Truppe zusammengestellt werden.“ Sein Schwerpunkt sei es, nach dem 29. Februar alle mitzunehmen, in eine geeinte Richtung. Mit Gegenstimmen habe er gerechnet, so Lars Dünnebacke: „Doch das habe ich ausgeblendet. 67 Ja-Stimmen von 90 ist ein gutes Ergebnis.“

Kein Bericht

Der zuerst auf der Tagesordnung vorgesehene Bericht des Vorsitzenden fiel aus, da ja am Aschermittwoch Serhat Sarikaya zurückgetreten war. So widmeten sich die Mitglieder dann schnell den Neuwahlen des Vorstandes. Das spätere Ergebnis kommentierte SPD-Fraktionsvorsitzender Michael Stechele so: „Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Es ist eine gute Basis für eine inhaltliche Ausrichtung. Mit diesem Team wird ein guter und erfolgreicher Wahlkampf geführt werden können.“ Die nächsten Schritte stehen nun schon im März an. Begleitet wird Lars Dünnebacke auf dem neuen Weg von den Stellvertretern Elisabeth Schöler-Bräuer (60 Stimmen) sowie Ralph Weber (74). Der Sunderner war schon in den 90er Jahren im Stadtverbandsvorstand und ist seit Januar wieder zurück in Sundern.

Franz Müntefering zu Gast

Prominenter Beobachter der von Karsten Gerlach vorbereiteten Versammlung war Franz Müntefering, der aber eine Stellungnahme dem neuen Vorsitzenden überließ. Am Rande äußerte sich auch Margit Hieronymus vom Unterbezirks-Vorstand positiv über die Sitzung, die störungsfrei abgewickelt wurde.