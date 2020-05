Update: Sunderns Bürgermeister zeigt Journalisten an

Sundern. Ein Bürger hat am Dienstag Anzeige gegen Bürgermeister Ralph Brodel erstattet, und Brodel erklärt, er zeige den Journalisten Ludwig Greven an.

Die Nachrichten in Sundern überschlagen sich am Tag vor dem Sonderrat, den CDU, Linke, Bürger für Sundern, WiSu und zwei fraktionslose Ratsherren beantragt haben.

Nun also doch: Ein Bürger aus Sundern hat am Mittwoch Anzeige gegen Bürgermeister Ralph Brodel erstattet. Das hat die Staatsanwaltschaft Arnsberg bestätigt: „Die Anzeige wird nun in unserem Haus geprüft“, erklärte Oberstaatsanwalt Thomas Poggel, der am Brückenplatz für Presseanfragen zuständig ist. Hintergrund sind Vorwürfe wegen der angeblichen Konfiszierung von Computern der Ersten Beigeordneten zum Ende ihrer Amtszeit im März. Die Staatsanwaltschaft

Von einer Anzeige war auch schon kurz nach dem Brief, den Sunderns Kämmerin Ursula Schnelle an den Landrat Anfang Mai geschrieben hatte, in sozialen Netzwerken berichtet worden, ebenso am Montag dieser Woche. In dem Brief geht es um angeblich nicht zulässige Beförderungen im Rathaus Sundern, die Ralph Brodel veranlasst haben soll.

Sondersitzung in Schützenhalle

Eine Sondersitzung des Rates, die 24 Ratsmitglieder vor zwei Wochen gefordert hatten, beginnt am morgigen Donnerstag um 18.30 Uhr im Theatersaal der Schützenhalle Sundern. Dabei sind die Pandemie-Regeln zu beachten.

Brodel zeigt Journalisten an

Gegen 15.30 Uhr teilte das Bürgermeister-Büro in Sundern mit, dass nun Bürgermeister Brodel eine Anzeige gegen den Hamburger Journalisten Ludwig Greven erstattet habe. Greven war der Autor des „Stern“-Artikels über die SPD-Intrigen in Sundern im Juli 2019. Brodels Begründung für die Anzeige: „Auf der Grundlage der fortgesetzten unseriösen Berichterstattung durch den Hamburger Journalisten Greven, leitet die Stadt jetzt rechtliche Schritte ein. Dies ist, gerade durch die letzten Veröffentlichungen, unausweichlichgeworden“, wird Bürgermeister Brodel in einer Pressemitteilung zitiert. „Dabei geht es nicht nur um unwahre Tatsachenbehauptungen und Verunglimpfungen gegenüber meiner Person und dem Amt des Bürgermeisters, sondern ebenso um Entgleisungen gegenüber Mitarbeitern der Stadtverwaltung“, begründet Brodel den Schritt in dieser Pressemail.

Spezialkanzlei beauftragt

Beauftragt wurde eine auf Medienrecht spezialisierte Anwaltskanzlei. Hierbei handelt es sich um Rechtsanwälte, die sich schon in der Vergangenheit ebenfalls mehrmals mit ähnlichen Vorfällen beschäftigen musste, die durch Greven verursacht wurden, heißt es abschließend.

Der Hamburger Journalist hatte in seinem SundernBlog, den er im vorigen Jahr begonnen hatte, in den vergangenen Tagen viele Behauptungen aufgestellt, dabei ging es u.a. um die Computer der Ersten Beigeordneten und die Frage, ob Brodel den PC von Katharina Grothe habe ausspionieren lassen. Außerdem hatte Greven die vertraulichen Schreiben der Kämmerin online gestellt, womit die Namen der Mitarbeiter im öffentlichen Raum waren. Das hatte Brodel in mehreren Pressekonferenzen scharf verurteilt.