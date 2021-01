Steinbergs Wildewiese: Hoffen auf das Frühjahr

Das beliebte Hotel-Restaurant Steinbergs Wildewiese durchlebt bizarre Momente: Jede Menge Besucher, doch fast keiner darf rein...

Sundern-Wildewiese. Lockdown und kein Ende... "Wann, denken Sie, können Sie Ihr Restaurant und das Hotel (für alle Gäste) wieder öffnen?", haben wir Marion Steinberg aus Wildewiese gefragt. Die Gastronomin wagt eine vorsichtige Prognose: "Ich fürchte, das wird bis weit in den Frühling hinein dauern", meint sie, und berichtet: "Zurzeit dürfen wir ja lediglich geschäftliche Übernachtungen beherbergen – gerade ist unser erster Hausgast 2021 angereist – leider auch unser aktuell einziger Gast..." Diese kleine Gastronomie stemmen Steinbergs locker als Familie mit den Auszubildenden. "Wir bleiben aber positiv gestimmt", sagt Marion, "und auch alle anderen Mitglieder des Wildewiese-Teams freuen sich darauf, so bald wie möglich wieder für Gäste da sein zu können."

Die Infektionszahlen im HSK sinken, macht eine Lockdown-Verlängerung da Sinn - vor allem, weil die Gastronomie ja gute Hygienekonzepte hat? "Selbstverständlich kann Gastronomie Hygiene - und gerade wir in Wildewiese haben viel Platz für Abstand", meint die Hotel- und Restaurantbetreiberin - und legt sich fest: "Ich persönlich glaube, das touristische Übernachtungen auf dem Land kein Infektionsrisiko darstellen." Aber Gastronomie und Hotellerie sei einfach sehr vielfältig und könne wohl kaum einzeln beurteilt werden. "Durch diese Situation kommen wir wohl am besten, wenn wir uns alle zusammen an die geltenden Regeln halten", blickt sie voraus, und räumt ein: "Die Entscheidungen zu fällen, welche Maßnahmen dazu erforderlich sind, ist sicher nicht einfach - und ich bin froh, das ich da keine Entscheidung treffen muss."

Derzeit tummeln sich, trotz Corona, Erholungsuchende und Wintersportler in Wildewiese - eine bizarre Situation? "Das ist in der Tat bizarr", bestätigt die Chefin von Steinbergs Wildewiese, "seit Jahren hatten wir keine solche beständige Wetterlage – hier oben findet man eine tief verschneite Winterlandschaft, während bereits die umliegenden Nachbardörfer im Grünen liegen." Es schmerze schon tief im Herzen, die schönen neuen Hotelzimmer und die Restaurants leer zu sehen – während so viele Gäste liebend gerne einkehren und/oder buchen würden...

Viele Schneemänner...

Für die vielen Besucher haben Steinbergs auch Verständnis: Die Verkehrssituation sei in den vergangenen Tagen oft chaotisch gewesen – oben auf dem Berg verteilten sich die Gäste aber sehr weitläufig und hätten sich an die Abstandsregeln gehalten. "Ich habe seit Jahren nicht mehr so eine Menge an Schneemännern gesehen – und besonders Familien genießen einfach die Schneepracht und die frische Luft", schildert Marion die Lage.

Und wie sieht es mit der eigenen Lage aus? Hat der Staat eigentlich seine Versprechen eingelöst und Coronahilfen überwiesen? Bisher sei lediglich ein Teil der Novemberhilfe angekommen, man gehe aber davon aus, das die versprochenen Zahlungen in den kommenden Wochen ankommen, denkt das Familienunternehmen weiterhin positiv. "Die finanzielle Belastung und Unsicherheit ist die eine Seite - wir vermissen aber auch einfach die Zusammenarbeit mit unserem Team und den fröhlichen, unkomplizierten Kontakt zu unseren Gästen", betont Marion Steinberg, was außerdem noch wichtig ist!

+++ Mehr Nachrichten aus Arnsberg, Neheim und Sundern finden Sie auf unserer Stadtseite +++