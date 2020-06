Steinweg / Alter Markt: Einzelhandel fürchtet um Existenz

Arnsberg. In einem Antrag an Arnsberger Politik und Bürgermeisteramt werden zügig unkonventionelle und schnelle Lösungen zur Behebung der Misere gefordert.

„Der Dachstuhl brennt. Aber niemand weiß, woher die Feuerwehr kommen soll.“

So fühlen sich derzeit rund 37 AnwohnerInnen und EinzelhändlerInnen der Zone Steinweg/Alter Markt. Und so fasst es deren Sprecher Willi Erdmann zusammen. Denn seit Aufstellen der in Plastik gehüllten Bäume, die wildes Parken verhindern sollen, sei der Umsatz um satte 40 Prozent eingebrochen. Vor Corona.

Durch unkonventionelles Handeln weitere Ladenschließungen verhindern

Und nun werde die Situation durch die Auswirkungen der Pandemie noch einmal drastisch und für viele Geschäfte „absolut existenzbedrohend“ verschärft. Deshalb fordern sie von Politik und Verwaltung schnellstmögliches und unkonventionelles Handeln, um „unmittelbar bevorstehende weitere Ladenschließungen“ zu verhindern.

Denn so, wie sich die Situation derzeit auf Steinweg / Alter Markt abbilde, sagt Will Erdmann, würde bewusst in Kauf genommen, dass der Einzelhandel in dieser Traditionsmeile sterbe. „Wenn das noch zwei bis drei Monate so weiterläuft,“ macht auch Bäckermeister Michael Kemper klar, „dann ist für manche Geschäfte Schluss. Das kann nicht das Konzept für die Zukunft sein.“

Willi Erdmann: Im Ältestenrat wollte niemand für die Situation verantwortlich sein

Das Aufstellen der in Plastik gehüllten Bäume brachte für viele Anwohner und Einzelhändler endgültig das Fass zum Überlaufen. Foto: Wolfgang Becker

Deshalb hatten sich Anwohner und Einzelhändler bereits im Februar zu einer Versammlung eingefunden und dazu Bürgermeister und eine Stadtplanerin geladen, um einmal in aller Ruhe auf die Problempunkte hinzuweisen.

Die dann wenig später auch im Ältestenrat der Stadt thematisiert wurden. „Doch da wollte niemand für die Situation verantwortlich sein,“ ärgert sich Willi Erdmann.

„Resigniertes Verwaltungshandeln“

Das Aufstellen der „Parkverbots-Bäume“ ist für Erdmann ohnehin Ausdruck eines zu kurz gegriffenen „resignierten und extrem bürgerunfreundlichen Verwaltungshandelns“.

Deshalb müssten jetzt schleunigst Lösungen her, die dem Einzelhandel die weitere Existenz ermöglichten. Verbunden mit der Bitte, so Michael Kemper: „Hört mehr auf Bürger, Anwohner und Handel und setzt nicht nur auf teure Gutachter von außen. Fragt die Leute, die hier arbeiten.“

„Wir sind nicht die ewigen Nörgler, aber hier fürchten viele Menschen um ihre Existenz“

Angesichts auch der tiefen wirtschaftlichen Verwerfungen durch Corona sei jetzt aber die beste Gelegenheit, schnelle und unkonventionelle Lösungen zur Behebung der Schieflage zu entwickeln, bestehende Konzepte zu durchbrechen und Neues, zugeschnitten auf Steinweg / Alter Markt, in einer Übergangsphase auszuprobieren, um dann - mit Bürgerbeteiligung - daraus tragfähige Konzepte entwickeln zu können.

Foto: Privat

„Wir sind nicht die ewigen Nörgler,“ sagt Willi Erdmann, „aber hier fürchten einfach viele Menschen um ihre Existenz.“

Willi Erdmann: „Nichtstun ist hochgefährlich und mit hoher Verantwortung behaftet“

Deshalb sollten nun Politik und Verwaltung Flagge zeigen. Willi Erdmann: „Denn wer die Sache jetzt einfach laufen lässt, der übernimmt damit auch die Verantwortung für das, was dann kommt. Nichtstun ist damit hochgefährlich und mit hoher Verantwortung behaftet.“

Zur Existenzsicherung bestehender Betriebe und der Belebung auf Steinweg / Alter Markt werden daher folgende Anträge gestellt, die ohne oder mit nur geringen Kosten umgesetzt werden könnten:

- Begrenzung der maximalen Parkdauer im gesamten Bereich auf eine Stunde sowie die Einführung einer Brötchentaste mit einer Parkdauer von 15/30 Minuten;

- sofortige Entfernung der mit bunter Plastik umtopften Bäume;

- sofortige Aufhebung der Sperrung des Steinweges an den Samstagen;

- Einrichtung einer Ladezone auf der unteren, aufwärts gesehen linken Seite des Steinweges (bereits erfolgt);

- Schaffung von 1 bis 3 Parkplätzen im unteren westlichen Bereich des Steinweges zwischen TUI-Reisebüro und Schuh Prange sowie teilweise die Umwandlung der Behindertenparkplätze am Alten Markt;

- Schaffung von 2 bis 3 weiteren Parkplätzen im Bereich des westlichen Alten Marktes durch einfaches Versetzen der dortigen Beschilderung sowie 4 bis 6 Plätze vor dem Haus Fürstenberg (früher Altstadt-Karree) und

- die konsequente Kontrolle der zulässigen Parksituation.

Antragsteller sehen Unterstützung durch die Bevölkerung größer werden

Denn die zwischenzeitlich erfolgten geringfügigen Änderungen als Reaktion auf die Februar-Versammlung, sind sich die 37 Unterzeichner des Antrags einig, seien bei weitem nicht ausreichend und verfehlten die Ziele der Bürgerversammlung, die zur Zeit immer mehr Unterstützung der Bevölkerung erhalte.

„Unsere Vorschläge“, so die Antragsteller, „sind als situationsbedingt notwendige vorläufige Regelung gedacht. Sie mögen durch eine gut durchdachte und dem Bürgerwillen entsprechende mittelfristige Bereichsplanung später beendet oder ersetzt werden.“