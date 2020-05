Stephanus-Schützen Niedereimer versammeln sich online

Die Generalversammlung der St. Stephanus Bruderschaft Niedereimer wird in diesem Jahr online durchgeführt, Grund ist eine notwendige Abstimmung über wichtige Investitionen an der Schützenhalle. „Trotz der Corona-Pandemie mit ihren Einschränkungen für das Vereinsleben brauchen wir eine zeitnahe Entscheidung der Mitglieder“, begründet Hauptmann Oliver Glaremin diese ungewöhnliche Alternative zu einer „normalen“ Generalversammlung.

Gemeinsame Anfänge in Niedereimer und Bruchhausen Im Jahr 1849 schlossen sich Männer aus Niedereimer und aus dem benachbarten Bruchhausen in einer Schützenbruderschaft zusammen. Obwohl Niedereimer damals – bis 1870 – mehr Einwohner zählte als Bruchhausen, bestimmte man diesen Ort als Sitz der Schützenbruderschaft. Da die Einwohnerzahl langsam aber stetig in Niedereimer anwuchs, zeigte sich das Bestreben, ein eigenes Schützenfest zu feiern. Die gesamte Bevölkerung war sich in dem Willen einig, eine eigene Schützengesellschaft zu gründen. In diesem Sinne fasste eine Schützenversammlung am 3. März 1912 im Gasthof Schulte einen einstimmigen Beschluss. Die endgültige Konstituierung wurde am 31. März 1912 vollzogen. Noch vor dem ersten Fest zählte die neue Schützengesellschaft Niedereimer über 200 Mitglieder (Quelle: Schützenbruderschaft Niedereimer).

Geplant seien für dieses Jahr eine neue Beleuchtung der Halle und Trennwände für den renovierten Thekenbereich. 65 Prozent der Kosten kommen aus dem Topf des Förderprogramms „Dorferneuerung NRW“, die restlichen 35 Prozent sind als Eigenanteil von der Bruderschaft zu stemmen.

Und hier liegt das Problem: Spätestens sechs Monate nach Erhalt des Bewilligungsbescheides muss mit der Maßnahme begonnen werden. „Da wir nicht wissen, wie lange die Coronakrise andauert, haben wir uns für die Online-Abstimmung entschlossen“, so Hauptmann Oliver Glaremin. Rechtlich abgesichert sind die Stephanus-Schützen hier durch das Ende März in Kraft getretene „Gesetz zur Abmilderung der COVID-19-Pandemie“, welches Vereinfachungen zur Durchführung von Mitgliederversammlungen erlaubt – und somit auch eine Videokonferenz. Denn man wolle jetzt nicht länger warten, und, da keine Vermietungen gebucht sind und auch das Schützenfest ausfällt, diese „freie Zeit“ für die Arbeiten an der Halle nutzen.

„Die Mitglieder müssen über die bei der Bruderschaft verbleibenden Kosten abstimmen“, so Schriftführer Stefan Homberg, der auch satzungsgemäß während der digitalen Generalversammlung das Protokoll führt. Mit der elektronischen Generalversammlung, so Homberg, gebe die Bruderschaft den Mitgliedern aber auch ein Stück Normalität, sprich Kontakt untereinander, zurück. Bereits im April erhielten die Schützen die fristgerechte Einladung mit den Tagesordnungspunkten. Denn neben der Abstimmung über die notwendigen Hallenarbeiten stehen auch der Kassenbericht und das abgesagte Schützenfest sowie die Wahl des Hauptmanns, Schriftführers und der Fähnriche auf der Tagesordnung.

Briefwahl mögliche Alternative

Eine Alternative zur Generalversammlung per Videokonferenz wäre die Möglichkeit der Briefwahl. „Dazu müssten wir allen 500 Mitgliedern die Wahlunterlagen zuschicken, das bedeutet, neben viel Schriftkram, auch unnötige Portokosten“, ist sich Oliver Glaremin sicher, dass die Entscheidung die richtige war. Da diese Form der Mitgliederversammlung eine Premiere im Kommerskreis und auch im Sauerländer-Schützenbund ist, sei er zusammen mit den Vorstandskollegen gespannt auf die Bilanz dieser hoffentlich einmaligen Generalversammlung. In der vergangenen Woche haben alle Mitglieder der Schützenbruderschaft St. Stephanus Niedereimer ein Info-Schreiben mit technischen Tipps für diesen Abend erhalten. Für die Videokonferenz benötigt jeder Teilnehmer einen Zugang zu WhatsApp.

Aus technischen Gründen ist am 23. Mai 2020 eine vorherige Anmeldung bis spätestens 18 Uhr notwendig. Hierzu einfach eine WhatsApp Nachricht an 0170-5809567 schreiben, danach erfolgt die Aufnahme in eine Gruppe. Wer über „Microsoft-Teams“ teilnehmen möchte, sollte dies über die o.g. Mobilfunknummer angeben. Nette Geste in der Krise: Für jeden an der Online-Generalversammlung teilnehmenden Schützenbruder hat sich der geschäftsführende Vorstand an diesem Abend eine Überraschung ausgedacht. Man darf also gespannt sein.

Eine genaue Anleitung für die Durchführung der digitalen Generalversammlung gibt es unter www.schuetzen-niedereimer.de