Stepke-Kita Moosfelde: Gutes Essen ist Teil des Konzepts

Neheim. In Stepke-Kindertagesstätte in Moosfelde wird vor Ort gekocht. Kinder werden in Abläufe eingebunden und erhalten verlässlich gesunder Ernährung.

Das Essen spielt in der Stepke-Kita in Moosfelde eine wichtige Rolle. Was es auf die Gabel gibt, ist schon im Eingangsflur präsent. An der Wand hängt für die Eltern der Speiseplan. Kreativ aber werden die Kinder: Täglich wird auf dem Regal präsentiert, was es zu Essen gibt - in Form von Bildern oder auf einem Teller fein dekoriert aus Zutaten aus der Spielküche.

Arnsberg Stepke-Kita-Einrichtungen in NRW und Berlin/Brandenburg Die Stepke-Kita gGmbH hat fünf Einrichtungen in Berlin/Brandenburg und 18 Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen - darunter acht allein in Köln. Weitere Einrichtungen sind in Planung. In Arnsberg gibt es Standorte in Moosfelde („Moosfelder Kids“) und in Hüsten (Kita Hüstenzwerge) am Berliner Platz. Hier wurden jeweils großzügig ausgestattete Container-Kitas geschaffen. In Moosfelder werden 51 Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren in drei Gruppen und in Hüsten 55 Kinder in drei Gruppen betreut. Gebucht werden können 35 Stunden (Abholzeit 13.45 bis 14 Uhr) oder 45 Stunden (Abholzeit 15.30 bis 16 Uhr). Das pädagogische Team in Moosfelde umfasst elf Mitarbeiter. „Wir sind multiprofessionell aufgestellt“, sagt Einrichtungsleiterin Jessica Schulte-Bauerdick. Die Stepke-Kitas sind mit Bewegungs- und Forscherräumen ausgestattet. Das Raumkonzept sieht viel Bewegungsflächen vor.

Hungrig in die Kita

In Moosfelde ist vieles anders: „Die Kinder sollen ausdrücklich hungrig in die Kita kommen“, sagt Leiterin Jessica Schulte-Bauerdick. Die 42-jährige Holzenerin leitet seit der Eröffnung am 14. Oktober 2019 die neue Kita. Das System: Die Kinder frühstücken in der Kita, erhalten dort ihr Mittagessen und auch den Snack für Zwischendurch. Dafür zahlen alle Eltern verbindlich 90 Euro Verpflegungspauschale - in sozialen Härtefällen wird über das Bildungs- und Teilhabepaket eine Teilfinanzierung übernommen.

Gesundes Essen

„Mitbringen von Essen von Zuhause ist nicht erlaubt“, erklärt die Kita-Leiterin. So soll garantiert werden, dass es gesundes Essen für alle gibt und am Ende tatsächlich auch alle Kinder gut versorgt sind. Zum Frühstück gibt es wechselweise Müsli oder Cornflakes oder selbst gebackenes Brot. Rohkost oder Obst werden Nachmittags als Snack angeboten - oder auch einmal der mit den Kindern gemeinsam gebackene Kuchen.

Nadine Piechota kocht in der Stepke Kita Moosfelde. Foto: Martin Haselhorst

Die Kinder sollen ein Verhältnis zum Essen bekommen. „Hier dürfen die Kinder mitwirken“, sagt Jessica Schulte-Bauerdick. Dafür gibt es auch eine eigene voll funktionsfähige Kinderküche mit für Erwachsene kniehoher Arbeitsplatte. „Im Optimalfall backt jede Gruppe einmal in der Woche auch ihr eigenes Brot“, so Schulte-Bauerdick. Ansonsten wird in der Küche geholfen.

Beim Gemüseschnibbeln kann Nadine Piechota (36) aus Neheim immer Hilfe gebrauchen. Die 25 Stunden wöchentlich beschäftigte Hauswirtschaftlerin kocht täglich für 100 Kinder - für die in Moosfelde und auch für die in der Stepke-Kita in Hüsten. „Alles wird selber gemacht“, sagt sie, während sie gerade sieben Kilo Kartoffeln schält, „das ist manchmal sportlich“.

Beliefert werden alle Stepke-Kita-Küchen zentral. Der jeweils auf acht Wochen bestimmte Speiseplan wird ebenfalls zentral festgelegt. Das Kochpersonal erhält Fortbildungen und ist auch untereinander vernetzt, so dass es auch Feedback zu den Speiseplänen gibt. Sollte die Kochkraft einmal wegen Krankheit ausfallen, gibt es einen Notfallspeiseplan, mit dem kurze Vakanzen überbrück werden können.

Kein Schweinefleisch

Saisonale Produkte, Fisch und auch vegetarisch sind angesagt: „Schweinefleisch gibt es nicht“, sagt Jessica Schulte-Bauerdick. Für viele Kinder in Moosfelde, die verschiedenste Nationalitäten haben, ist das auch schon einmal „eine Riesenumstellung“. Die Kinder lernen für sie neue Speisen kennen.

Stepke Kita Moosfelde. Foto: Martin Haselhorst

Und nicht nur das: „Die Kinder lernen auch Tischkultur“, sagt Jessica Schulte-Bauerdick, „wir mussten sie erst langsam an die Regeln gewöhnen“. Das sei angesichts unterschiedlicher Voraussetzungen ein „harter Weg“ gewesen, klappt aber nun gut. In kleinen Tischgruppen sitzen die Kinder zusammen und sollen möglichst selbstständig essen. Damit es nicht zu viel Unruhe gibt, essen die drei Gruppen mit insgesamt 51 Kindern in Etappen.

Für die Kita-Leiterin ist das Konzept auch eine neue Erfahrung. „Ich finde es aber gut“, sagt sie, „wir haben hier eine verlässliche Versorgung der Kinder“.