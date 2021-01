Strukturen im Sunderner Rathaus sind verbesserungswürdig

Sundern Nicht alles ist schlecht im Rathaus Sundern, einiges ist gut: Die Mitarbeiter sind gut qualifiziert, aber zum Teil demotiviert.

Nicht alles ist schlecht im Rathaus, aber es gibt eine lange Liste an Aufgaben, um die Arbeit zu straffen und zu verbessern. So das Fazit der Gutachter des Beratungsbüro Allevo, Frank Tigges und Rasmus Hachmann, bei ihrer Präsentation im Haupt- und Finanzausschuss.

Ziel der Untersuchung war es, die Verwaltungsorganisation zu prüfen, so Frank Tigges zum gesetzten Rahmen. Die Gutachter stiegen dann sehr kleinteilig in die Arbeitsschritte und entdeckten bei der Überprüfung von einigen ausgewählten Vorgängen in den unterschiedlichsten Abteilungen erste Mängel: So sind an einer Einstellung viele Fachbereiche beteiligt: "Von der Bedarfsfeststellung bis zum Arbeitsantritt dauert es sehr lange", so Hachmann. "Da haben wir einiges zum Straffen gefunden. Und da ist noch viel zu holen", zeigte er auf.

Mehr Effizienz

Handlungsbedarf zeigte sich bei vielen Prozessen, die im Zusammenhang mit Kitas stehen: "Die Essensabrechnung ist sehr zeitaufwändig, man läuft lange hinter dem Geld her", berichtete Frank Tigges. Da sei man nun aber - wie auch in anderen Bereichen - mit neuer Software auf dem Weg zu mehr Effizienz.

Erschreckend fanden die Gutachter die anonymen Antworten zur Motivation: "Im interkommunalen Vergleich ist das schon sehr negativ", stellte Tigges klar. Hier bestehe dringender Handlungsbedarf. Auch der Krankenstand sei ungleichmäßig verteilt: So registrierte man 13 Tage pro Vollzeitstelle im Jahr, aber bei einem Viertel der Mitarbeiter waren es 26 und mehr Tage. Gute Botschaft: Überstunden, die man vor sich herschiebt, sind im Rathaus Sundern kein Problem.

Interessant das Ergebnis bei der Personalbedarfsbemessung: Derzeit gibt es 129,3 Vollzeitstellen im Rathaus, der Bedarf liegt bei 132,65, errechneten die Gutachter. Dabei haben sie genau ausgemacht, wo es Fehlbedarf gibt: "Das ist nicht überall." Vor allem entdeckten die Gutachter eine nach rechst verschobene Kurve bei der Altersverteilung: Jeder vierte Mitarbeiter ist über 57 Jahre. Der Schnitt liege bei 49,2 Jahren: "Das sind sieben Jahre zu viel, besser wäre 42 Jahre", so Tigges. Das korreliere auch mit dem jüngsten Mitarbeiter, der immerhin schon 24 Jahre sei. Dieser Altersschnitt passe auch zum hohen Krankenstand.

Büros stehen oft leer

Ungleichgewicht entdeckten die Gutachter bei der Teilzeit: Hier bedürfe es mehr Steuerung und Übergabe, denn meist werde nur am Vormittag gearbeitet: "Nachmittags stehen die Büros dann leer." Überhaupt die Büros: "Da gibt es viel zu verbessern", so die Gutachter. Auch die Orientierung im Hause falle schwer: "Man merkt, dass der Zweck des Gebäudes ein anderer war." Zu viele Mitarbeiter einer Abteilung seien weit verteilt über das Haus: "Das muss kompakter werden. So stärkt man auch das Wir-Gefühl."

Und dann endlich etwas äußerst positives: 88 Prozent der Mitarbeiter haben eine gute Qualifikation: "Das ist im Vergleich mit anderen Kommunen ein hoher Wert", so Rasmus Hachmann. Und auch das Engagement sei bestens. Was im ganzen Hause fehle, seien Führungsleitlinien, es gebe wenig Dienstbesprechungen und es würden auch keine Mitarbeitergespräche geführt.

Betriebsklima verbessern

Eines gaben die Gutachter auch zu verstehen: "Wir sehen die Ergebnisse zum Betriebsklima stark im Zusammenhang mit den Konflikten in den vergangenen Jahren im Haus." Tigges und Hachmann hoffen, dass der Übergang zum neuen Bürgermeister dazu führe, an einem Strang zu ziehen: "Sie wollten gut sein, wussten aber nicht wie."

Mehr zum Gutachten

Das Unternehmen Allevo aus Meerbusch begann schon 2109 mit der Untersuchung mit einer Mitarbeiter-Information. Corona verhinderte dann eine Präsentation der Ergebnisse Mitte 2020, die dann für den 17. Dezember vorgesehene Darlegung im Rat fiel dann ebenfalls Corona zum Opfer. Nun beginnt die Umsetzungsphase, wo Allevo die Stadt auch begleiten wird.

+++ Mehr Nachrichten aus Arnsberg, Neheim und Sundern finden Sie auf unserer Stadtseite +++