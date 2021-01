Sunderner Arzt sieht viele Fehler im System

Sundern Der Sunderner Arzt Hermann-Josef Müller sieht im Januar 2021 viele Fehler, die seit dem Beginn der Pandemie gemacht wurden.

Schon früh im vergangenen Jahr hat der Sunderner Mediziner Hermann-Josef Müller vor der Gefährlichkeit des Covid 19-Virus gewarnt, vor allem für das medizinische Personal. Er wandte schon bei den Tests große Sicherheit für sich und seine Mitarbeiter an. Unsere Redaktion sprach nun mit ihm über die Situation später.

Frage: Hat sich das Problem gelöst?

Antwort: Nein, die Kassenärztliche Vereinigung hat es verpasst, darauf zu drängen, dass die Medizinischen Fachangestellten und die, die in den Notfallpraxen Dienst tun müssen, schnellstens einen Virusschutz durch Impfung bekommen, den diese sind unweigerlich den Viren ausgeliefert und dienen als Filter für die Krankenhäuser. Die Ärzte haben nur wenig Schutz und Impfschutz schon gar nicht.

Ihre Kritik geht aber noch weiter?

Genau. Hunderte von Ärzten und anderweitige „Gesundheitsexperten" in der Gesundheitsverwaltung bleiben in ihren geschützten Türmen und wollen die an der Front Tätigen bevormunden. Tausende von Beamte in den Gesundheitsministerien (17 Bundesländer plus Bundesministerium), hochbezahlte Angestellte in öffentlich rechtlichen Systemen, Kassenärztliche Vereinigungen und Ärztekammern (mal 18 Bundesländer) plus Bund und Krankenkassenangestellte sind nicht im Pandemiegeschehen eingesetzt, sondern haben sich in ihren Hochhäusern verschanzt und behindern uns mit dem normalen Wahnsinn weiter.

Sehen Sie aus der Praxis weitere Fehler?

Selbst die überlasteten Gesundheitsämter, die solch einen Arbeitsaufwand nicht gewohnt waren, wurden nicht unterstützt, sondern da wurden vollkommen unbedarfte Soldaten eingesetzt.

Sie haben ja schon im März vergangenen Jahres gemahnt. Sehen Sie sich bestätigt?

Leider ja. Man hat nichts verstanden. Die Globalisierung, das lernt man schon in den ersten Stunden der Reise- und Tropenmedizin, sorgt dafür, dass potente Erreger innerhalb von 24 Stunden um die Welt sind. Das gilt selbstverständlich und erst recht für die jetzt aufgetretenen Mutationen. Die Infektion findet häufig über die Atemwege, Urin und Stuhl statt. Hier sind gute Masken, Schutzkleidung, Abstand und die Einschränkung von sozialen Kontakten sinnvoll. Das war von Anfang an klar.

Was war Ihrer Meinung nach der Fehler?

Ein konsequentes Herunterfahren der Aktivitäten der Gesellschaft in jeder Richtung war von Anfang an geboten. Alle Verzögerungen und unsinnigen Modifikationen am „Lockdown“ sind tödlich und nicht zu verantworten.Das Gerede und Geplänkel vieler Ministerpräsidenten hat unnötig viele Infizierte, Kranke und Tote gegeben.

Sie sagen, dass es keine bessere Hilfe als das Impfen gibt. Warum?

Neu ist bei dem Serum, dass ein geniales Prinzip genutzt wird, um Information in die Zellen zu transportieren, die dann ein Rezeptorprotein des „Covid Bakteriums“ herstellen. Das Immunsystem erkennt dieses Fremdprotein und bildet Antikörper. Die mRNA ist so empfindlich, das sie dann sofort danach zerfällt. Der Impfstoff der zur Verfügung steht erreicht 95 von 100 Probanden und kann deren Immunsystem anregen. Es gibt geringe Nebeneffekte, die anzeigen, dass die Impfe wirkt. Der bisher wirksamste Impfstoff, den es je gegeben hat. Durch sehr gute Planung der Studien, sehr gute Statistik und Anwendung neuester Computertechnik konnten die Daten schnell verarbeitet werden und geben das Bild eines sehr wirksamen und sicheren Impfstoffes. Mit alten Methoden und Techniken dauerte dieses früher Jahre.

Sie sehen aber auch Fehler in der Impfabfolge?

Das Immunsystem ist ca. in sieben Tagen bereit, den Körper vor dem Virus zu schützen. Wenn dann das Immunsystem angeworfen ist, sind wir im „normalen“ Modus des Abwehrsystems und es ist zu erwarten, wie bei den anderen Impfungen auch, dass es sinnvoller ist, erst viel später als jetzt mit einer zweiten Impfung die „Gedächtniszellen“ anzuregen.

Was heißt das?

Alle Impfungen müssen sofort verimpft werden, nach vier bis sechs Wochen die zweite Dosis. Dann wird hoffentlich die Produktion so weit hochgefahren sein, dass es Nachschub gibt. Die Gruppe, die beruflich in Kontakt mit Erkrankten kommt, muss unverzüglich geimpft werden: Personal auf Intensivstationen, in Notfall-Einrichtungen stationär und ambulant und im Rettungsdienst. Dazu kommen Hochrisikogruppen, die ein hohes Sterberisiko haben. Hierzu braucht es eine konzertierte Aktion der Impfstoffproduzenten, die alle Kapazitäten bündelt, um den Impfstoff oder andere Impfstoffe forciert herzustellen.

Was raten Sie den Menschen?

Die meisten Menschen verstehen die Situation und wollen sich impfen lassen. Einige haben Angst, was verständlich ist, und suchen einfache Lösungen. Wenn aber der kleine Teil der Bevölkerung so viel Aufmerksamkeit von der Presse bekommt, das es sich für rechtsradikale antidemokratische verbrecherische Gruppen lohnt hier anzudocken, dann führt das zu einer Verfälschung des Gesamtbildes. Die Bevölkerung sieht die Notwendigkeit der Impfung und des Lockdowns!

Mit dem Facharzt für Reise- und Impfmedizin Hermann-Josef Müller sprach Redakteur Matthias Schäfer

Mehr zur Person:

- Der Sunderner Allgemeinmediziner Hermann-Josef Müller hatte schon im Frühjahr 2020 eine eigene Teststation unter Einhaltung hoher Sicherheitsstandards unterhalb seiner Praxis an der Hauptstraße in Sundern eingerichtet.

- Schon damals hatte er gewarnt und gemahnt, mit dem Virus nicht leichtfertig um zu gehen. Vor allem hatte er geraten, Abstand zu halten.

- Müller ist Facharzt für Allgemeinmedizin, Reise- und Impfmedizin sowie für Sportmedizin. Er gilt als Initiator des Notfalleinsatzfahrzeuges (NEF), das in Sundern seit vielen Jahren im Dienst ist.