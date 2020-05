Sundern: Brodel wehrt sich gegen neue Vorwürfe

Ein Beitrag des Hamburger Journalisten Ludwig Greven in seinem „Sundern Blog“ löst erneut Irritationen im politischen Sundern aus. Er mutmaßt über mögliche datenschutzrechtliche Verfehlungen von Bürgermeister Ralph Brodel in Sundern. Unter dem Titel „Ließ Brodel Grothes Computer ausspionieren?“ berichtet Greven, dass noch vor dem offiziellen Dienstende der zurückgetretenen Beigeordneten Katharina Grote deren PC und Laptop aus dem Büro entfernt und Daten heruntergeladen und gelöscht worden seien. Die Sache, so heißt es im Blog, werde auch zu einer Anzeiger bei der Staatsanwaltschaft führen und die Kommunalaufsicht beschäftigen.

Derzeit keine Anhaltspunkte

Eine solche war am Montagmittag aber noch nicht bei der Staatsanwaltschaft Arnsberg eingegangen, wie Sprecher und Oberstaatsanwalt Thomas Poggel bestätigt. „Es gebe derzeit keinen Anhaltspunkt für Ermittlungen gegen Ralph Brodel“, so Poggel. Er verwies dabei auch auf der Staatsanwaltschaft „zugespielten“ Schreiben der Kämmerin Ursula Schnelle vom 20. April 2020 an Landrat Dr. Karl Schneider und 4. Mai 2020 an die Ratsmitglieder. Die Schreiben seien auf eventuell vorliegende Straftatbestände geprüft worden. Auch das, so Poggel, habe nicht ausgereicht, um Ermittlungen einzuleiten.

„Falsch und irreführend“

Auf Nachfrage unserer Zeitung bezog nun auch Ralph Brodel Stellung zu den im „Sundern-Blog“ gemachten Vorwürfen. Die dort gemachten Aussagen „sind falsch und irreführend“, sagt er. Der PC der Beigeordneten Katharina Grothe stehe nach wie vor in ihrem Büro. „Änderungen jedweder Art am Inhalt wurden nicht gemacht“, teilt das Bürgermeisteramt mit und verweist auf eine Bestätigung durch den Leiter der IT-Abteilung im Rathaus. Auch die sonstigen elektronischen Geräte, die in Benutzung von Katharina Grothe gewesen waren, seien unverändert vorhanden. Hierbei handele es sich um ein iPad und ein Handy. Einen Laptop, wie im Blog-Beitrag genannt, habe Grothe dienstlich nicht benutzt.

Staatsanwaltschaft prüfte Schreiben

Auch Brodel hatte offenbar bei der Staatsanwaltschaft nachgefragt und am Montag erfahren, dass derzeit keine Anzeigen vorliegen würden. Gleichwohl habe die Staatsanwaltschaft im Telefonat auch dem Bürgermeister mitgeteilt, dass der Staatsanwaltschaft die Beschwerdeschreiben der Kämmerin Ursula Schnelle zur Prüfung „zugespielt“ worden seien.

Der Hochsauerlandkreis als Kommunalaufsichtsbehörde verwies auf Nachfrage unserer Zeitung zu den neuerlichen Vorwürfen auf die Staatsanwalt, die in solchen Fällen zuständig sei.

Bürgermeister Ralph Brodel wird sich am Donnerstag um 18.30 Uhr in einer Sonder-Ratssitzung im Theatersaal der Schützenhalle zu den Vorwürfen gegen seine Person äußern müssen. Bislang ging es dabei aber nur um die Briefe der Kämmerin.