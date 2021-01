Sundern: Bürgermeister bringt Etat am 25. Februar ein

Sundern Es dauert noch: Die Vorbereitungen für den Etat 2021 laufen noch im Finanzmanagement der Stadt. Einbringung soll am 25. Februar sein.

Es braucht noch einige Wochen bis der Etat für das Jahr 2021 der Stadt Sundern aufgestellt werden kann: "Die Einbringung durch Bürgermeister Klaus-Rainer Willeke ist derzeit für die Ratssitzung am Donnerstag, 25. Februar, geplant", so Kämmerin Ursula Schnelle zum jetzigen Zeitplan, falls Corona ihn nicht nochmals durcheinander wirbelt.

Somit gibt es in der ersten Zusammenkunft der Sundern Politiker im neuen Jahr im Haupt- und Finanzausschuss (heute, 17.30 Uhr), dem die Aufgaben des Rates in den Pandemiezeiten übertragen wurden, noch keinen Hinweis, in welche Richtung es finanziell gehen kann. Auf Anfrage unserer Zeitung erläuterte Kämmerin Ursula Schnelle allerdings, dass das Zeitfenster zur Umsetzung von größeren Projekten in 2021 äußerst eng sein wird: "Denn realistisch wird der Etat erst Ende Mai bzw. Anfang Juni freigegeben werden." Erst danach kann die Arbeit für weitere Planungen, sprich Ausschreibungen etc., im Rathaus aufgenommen werden. So etwa im Hinblick auf den seit Jahren geplanten und von den Mitarbeitern schon lang erwarteten Startschuss für den Neubau der Technischen Dienste am Ewigen Weg. "Derzeit kann man nichts dazu sagen", so Ursula Schnelle.

Bis zum Mittwoch dieser Woche mussten die verschiedenen Fachabteilungen im Rathaus ihre Planungen für 2021 bei der Kämmerin abgeben: "Erst wenn ich die komplett in den Plan eingearbeitet habe, kann man mehr sagen, wie es 2021 laufen wird", bat die Kämmerin um Zeit bis Februar, um den Haushalt für 2021 aufstellen zu können.

Keine roten Zahlen

Positiv kann die Kämmerin aber nun auf das vergangene Jahr schauen. Die Befürchtungen und Schreckgespenster eines totalen Abrutschens in die roten Zahlen aus dem Beginn der Corona-Pandemie nach dem ersten Lockdown im vergangenen Frühjahr sind vertrieben worden: "Das Corona-Isolierungsgesetz gibt uns da einiges an Möglichkeiten, Dinge aus dem normalen Haushalt auszubuchen", sagt Schnelle. Allerdings sei auch hier eine Aussage noch "etwas wackelig", zumal auch immer noch Buchungen für 2020 getätigt würden.

Schöne Überraschung

Als "schöne Überraschung" bezeichnete sie den Eingang von 10,8 Millionen Euro an Ausfallzahlungen für die weggebrochenen Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Sundern im vergangenen Jahr: "Das hilft uns schon sehr. Denn es sind schon erhebliche Zahlungen weggebrochen. Die Zahlungen wird eine Menge an Ausfällen aufgefangen", beurteilt die Kämmerin die Lage für das Pandemie-Jahr 2020. Es habe da einen sehr guten Berechnungsschlüssel gegeben, der die sehr guten Gewerbesteuereinlagen der Stadt Sundern in den vergangenen Jahren eingerechnet habe.

Kämmerin Ursula Schnelle zeigt sich aber sehr optimistisch für das vergangene Corona-Jahr: "Es wird beim Haushalt 2020 einen leichten Überschuss oder nur ein leichtes Minus geben, aber wir bewegen uns um die Null", erklärte sie zum Jahresabschluss.

Nochmals Hilfe vom Bund?

Derzeit seien die Mitarbeiter im Finanzmanagement der Stadt Sundern dabei, zunächst noch den Jahresabschluss für 2019 zu erstellen: "Aber Vorrang haben jetzt erst einmal die Planungen für 2021." Es blieben weitere Unwägbarkeiten für den Haushalt, die von der Entwicklung der Pandemie und der Länge des derzeitigen Lockdowns abhinge: "Bisher gibt es noch keine Aussagen von Land oder Bund, ob es für 2021 ähnliche Ausgleichsprogramme wie in 2020 geben wird", weiß die Kämmerin noch nicht, ob sie in dieser Hinsicht nochmals mit Unterstützung rechnen kann.

Politik muss vorsichtig arbeiten

Die Corona-Pandemie zwingt die Politik zur Vorsicht: Am Donnerstag tagte in Sundern der Haupt- und Finanzausschuss im Auftrag des Stadtrates, um Themen der ausgefallenen Ratssitzung am 17. Dezember aufzuarbeiten. Der nächste HaFi ist für Donnerstag, 4. Februar, geplant. Die nächste Ratssitzung könnte, wenn der Lockdown nicht verlängert wird, am 25. Februar, stattfinden.

