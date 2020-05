Sundern: Bürgerservice im Rathaus soll digitaler werden

Die Tage des seit Jahren laufenden Computerprogramms im Bürgerbüro der Stadt Sundern sind gezählt: Das Büro will sich mit einer neuen Software für die Zukunft rüsten, für die Installation und die Schulung der Mitarbeiter wird die Kontaktstelle zum Bürger im seit Montag wieder geöffneten Rathaus Anfang Juni für ein paar Tage komplett geschlossen. Dringende Anliegen, die über das Bürgerbüro abgearbeitet werden müssen, sollten daher rechtzeitig geplant werden, rät Abteilungsleiter Bürgerservice, Stefan Laufmöller, von der Stadt Sundern.

Das aktuelle Team vom Bürgerbüro mit Bürgermeister Ralph Brodel (hinten): Claudia Eule, Christin Hinzmann, Simone Bartsch und Stefan Laufmöller im Empfangsraum des Bürgerbüros. Foto: Frank Albrecht

„Seit Jahrzehnten ist das Bürgerbüro die Schnittstelle zwischen Bürgern und der Verwaltung“, beschreibt Laufmöller. Wurde ganz früher noch mit Karteikarten im Falle von An- oder Ummeldungen gearbeitet, hat längst der Computer die Arbeit übernommen. Jetzt ist das derzeit noch laufende System in die Jahre gekommen und soll durch eine neue Software ersetzt werden. Das Bürgerbüro sei das klassische Einwohnermeldeamt, sagt Laufmöller, im Laufe der Jahre sind aber zahlreiche Aufgaben für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu gekommen. Neben An-, Ab- oder Ummeldungen werden die Dienste des Bürgerbüros für weitere Anliegen genutzt.

Die Abteilung „Bürgerservice“, zu denen auch das Bürgerbüro gehört, übernimmt auch die Aufgaben des Standes- oder Friedhofsamts, aber auch Kulturbüro und Wohnungsbauförderung gehören dazu. Über das Bürgerbüro werden zum Beispiel auf Anfragen autorisierter Nutzer Adressen Sunderner Bürgerinnen und Bürger gegen Gebühr bekannt gegeben oder die Daten auf Anfragen der Polizei vermittelt. Der Abgleich von Fotos aus der Geschwindigkeitsüberwachung mit denen aus dem Melderegister lief bislang analog – Fotos wurden der Polizei per Fax übermittelt. Künftig ermöglicht die Software den direkten Austausch digital.

Weniger Papierverbrauch

Die neue Software, die Anfang Juni im Rathaus Sundern erwartet wird, soll die Verwaltung noch einen Schritt weiter in Richtung Digitalisierung bringen. Unter dem Namen „VOIS“ – Verwalten, Organisieren, Integrieren und Systematisieren“ will die Software mehr Bürgerservice bieten und Arbeitsvorgänge in der Verwaltung und speziell im Bürgerbüro erleichtern. „Die Abfrage von Adressen für autorisierte Nutzer läuft damit künftig mit geringerem Aufwand“, beschreibt Laufmöller, die Stadt müsse weniger Aufwand treiben für die Gebühren, die sie dafür in Rechnung stelle. Schon länger haben Bürger die Möglichkeit, sich Formulare für eine Ummeldung oder den Antrag auf ein Führungszeugnis von der städtischen Homepage herunterzuladen. Zum Abgeben war der Weg ins Rathaus aber immer notwendig.

Öffnungszeiten gelten anschließend wieder Zum Team des Bürgerbüros Sundern gehören vier Mitarbeiterinnen. An jeder Station werden die Bürgeranfragen bearbeitet, zudem übernimmt das Team die Telefonzentrale der Stadt. Die I nstallation der Software findet vom 2. bis 10. Juni statt, ab Freitag, 12. Juni (nach dem Feiertag) ist wieder geöffnet. Allgemeine Öffnungszeiten des Bürgerbüros sind Montag von 7.30 bis 12.30 Uhr sowie Dienstag bis Freitag von 8 bis 12.30 Uhr. Nachmittags ist Montag und Dienstag von 13.30 bis 16 Uhr sowie Donnerstag von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet. Informationen und Anträge sind über die Homepage der Stadt Sundern www.sundern.de abrufbar.

Mit dem Programm „VOBIS“ gibt es künftig die Möglichkeit, die Anträge auch auf digitalem Weg in die Verwaltung zu schicken. „Damit können sich die Bürger einen Weg ins Rathaus sparen“, so Stefan Laufmöller, obwohl in einigen Fällen weiter die persönliche Vorsprache nötig ist. Vom Zugriff auf das Online-Register, über das alle Einwohnermeldeämter in Deutschland mit einander vernetzt sind, bis zu einer Vielzahl von Antragsformularen sollen sich die Bürger künftig einfacher über das Netz bei der Stadt Sundern versorgen können. Meldebescheinigungen für Vermieter oder Arbeitgeber sind ab Mitte Juni über das neue Programm online zu beantragen und werden den Bürgerinnen und Bürger dann per Post zugeschickt. Die Software ermöglicht es Bürgern zudem, den Lieferstatus ihrer beantragten Unterlagen online abzufragen.

Idee, so Laufmöller, sei zudem das Aufstellen eines Bürger-Bildschirms auf dem Amt. Damit können Bürgerinnen und Bürger ihre Anträge direkt am Bildschirm und mit Unterstützung durch Mitarbeiter ausfüllen – ein Vorgang, der einen Berg Papier einsparen kann. „Die Pläne gab es schon vor Bekanntwerden des Corona-Virus“, sagt Abteilungsleiter Laufmöller, sie könnten jetzt aber zudem das kontaktlose Arbeiten ohne Papier verbessern.

Die Software „VOIS“ ist nicht neu, in einigen Städten Deutschlands wird sie schon seit rund zwei Jahren genutzt. „Wir haben aber bewusst etwas länger mit der Anschaffung gewartet, damit die Kinderkrankheiten ausgebessert werden“, erklärt Laufmöller. Jetzt sei es soweit und das Programm könne ab dem 2. Juni vom EDV-Dienstleister „Citcom“ auf die Rechner der Stadt aufgespielt werden.

Umstellung Anfang Juni

Für den Zeitraum vom 2. bis einschließlich 10. Juni wird das Bürgerbüro Sundern deshalb komplett geschlossen sein, Personaldokumente können dann nicht bearbeitet werden. „Bürginnen und Bürger sollten das für die Erledigung ihrer Anliegen beachten“, bittet Stefan Laufmöller. Auch wenn noch nicht klar sei, wo überhaupt Sommerurlaub stattfinden könne, sollte die Gültigkeit der Personaldokumente im Auge behalten werden. Schließlich gebe es für einige Länder eine Gültigkeitsfrist von sechs Monaten, so lange muss ein Dokument noch zugelassen sein um Reisen zu können.

Ab Freitag, 12. Juni, werde dann mit der neuen Software „VOBIS“ auch in Sundern gearbeitet. „Wir müssen aber damit rechnen, dass nicht auf Anhieb alles reibungslos funktionieren wird“, bittet Stefan Laufmöller die Bürgerinnen und Bürger schon jetzt um Nachsicht, falls dem so sein sollte.