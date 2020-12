Sundern: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Sundern Eine 16-Jährige wird bei einem Zusammenstoß mit dem Wagen einer 29-Jährigen in Sundern schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Nach dem Zusammenstoß mit einem Auto musste am Montagabend eine 16-jährige Fußgängerin mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 18.40 Uhr wurden die Rettungskräfte zu dem Unfall an der Einmündung an der "Grünen Hoffnung" gerufen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 29-jährige Autofahrerin auf der Straße "Röhre" mit der Absicht, nach rechts in die Hauptstraße abzubiegen. Gleichzeitig überquerte die dunkel gekleidete Fußgängerin die Hauptstraße an der dortigen Ampel. Beim Abbiegen des Autos kam es zum Zusammenstoß.

Der Rettungsdienst brachte die Jugendliche aus Sundern in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Während der Unfallaufnahme sperrte die Polizei den Einmündungsbereich.

