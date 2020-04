Sundern: Große Baufortschritte an der Lukaskirche

Ende September des letzten Jahres saßen die Gäste zur feierlichen Grundsteinlegung für die neue Lukaskirche der evangelischen Gemeinde Sundern bei schönstem Wetter noch unter freiem Himmel. Während des von Pfarrer Martin Vogt gehaltenen Gottesdienstes erlaubten Bodenplatte und erste Außenwände eine vage Vorstellung vom künftigen Gotteshaus. Wer heute, etwas mehr als ein halbes Jahr später, auf der Hauptstraße Sundern an der Kirche vorbei fährt, sieht das schon fertige Haus.

Sundern Planung für eine Dauer von sechs Jahrzehnten Die evangelische Kirche in Sundern hat 3700 Gemeindemitglieder. Für die neue Lukaskirche gibt es ein Bauvolumen von rund 1,75 Millionen Euro. Das neue Gotteshaus ist zunächst für eine Dauer von 60 Jahren geplant worden.

Die Lukaskirche zeigt sich in ihrer ganzen Pracht, soll das Gebäude doch schon in wenigen Wochen zu einem neuen Gemeindezentrum in Sundern werden. Der Neubau einer evangelischen Kirche ist schon etwas Besonderes: In ganz Westfalen – so will Pfarrer Vogt wissen – passiert das nur noch einmal an anderer Stelle. Entwidmung ist eher angesagt. „Der Fliesenleger ist bestellt, und die Außenanlagen werden jetzt nach und nach auf den Weg gebracht“, erklärt Pfarrer Martin Vogt, der sich schon sehr auf seinen neuen Wirkungsort freut.

Flexible Nutzung der Räume

Für Ende Juni ist die Fertigstellung geplant und es ist gut möglich, dass das Bauprojekt im Zeitplan bleibt. Trotz der Einschränkungen durch das Corona-Virus ist weiter an der Kirche gebaut worden. Nur bei einem Teil der speziellen Fenster gebe es gerade einen Lieferengpass.

Doch der kann den Pfarrer auch nicht aus der Ruhe bringen. „Ich bin wirklich froh, dass wir trotz der letzten schwierigen Wochen im Zeitplan so weit gekommen sind“, sagt Martin Vogt. Eile hat man nicht, weil die katholische Gemeinde Sundern schon seit Monaten ihre Kirchen für Gottesdienste zur Verfügung stellt.

So sieht es aktuell im Inneren der Lukaskirche in Sundern aus. Foto: Frank Albrecht

Der Pfarrer der evangelischen Gemeinde wohnt direkt neben der Kirche, die fast genau dort steht, wo das alte Gotteshaus der Protestanten stand. Nach 70 Jahren war die 1950 eingeweihte alte Lukaskirche abgerissen worden, von der alten Kirche ist der Geist geblieben und der Glockenturm auch.

„Es hat eine neue Ummantelung für das Betonbauwerk gegeben“, beschreibt Pfarrer Vogt beim Rundgang. Innen soll bald wieder die alte Glocke läuten, ein Stück, dass die Sunderner Gemeinde von einer alten Kirche aus Bielefeld erwerben konnte. So wie der Turm sind auch die anderen massiven Mauern der neuen Kirche mit Holz verkleidet und geben ein einheitliches Bild ab.

Im Innern der Kirche hat der Gottesdienstraum die höchsten Wände bekommen. Der Estrich ist schon verlegt, und dort, wo Altar, Kreuz und Kanzel später ihren Platz finden, werden auch die 110 Stühle für die Besucher der Messen stehen. „Wir suchen gerade mit Mustern die passenden Stücke aus“, so Vogt. Insgesamt will man bis zu 300 Stühle anschaffen, die bei großen Veranstaltungen gestellt werden können. Dahinter verbirgt sich auch die Idee eines besonders flexiblen Gebäudes, das die Kirche zu einem echten Gemeindezentrum machen kann. Gottesdienstraum und Foyer sind durch Schiebewände abzutrennen und ermöglichen diese flexible Nutzung. Dazu kommen einige Räume, die für die Nutzung des künftigen evangelischen Zentrums in Sundern einfach nur sinnvoll sind.

„Wir haben Wert darauf gelegt, möglichst allen Gruppen der Gemeinde Platz zu geben“, sagt Pfarrer Vogt. Einen besonders großen im hinteren Bereich bekommt die Jugend. Ob für die Kinderkirche, den Konfirmanden- oder Katechumenen-Unterricht oder das Treffen mit Freunden, die Jugend hat auch einen eigenen Eingang über die Terrasse. Die Sanitäranlagen sind barrierefrei geplant, und das Gemeindebüro wird einen Raum im Zentrum finden. Modern gestaltet ist schon jetzt die neue Küche des Zentrums und mit offener Durchreiche praktisch zu nutzen.

Ziel ist, alle Bereiche der Gemeinde auch in der neuen Lukas-Kirche unterzubringen. Hunderte von Spendenbriefen sind schon im März an die Mitglieder der Gemeinde in Sundern verschickt worden. Und unter dem Motto „Unsere neue Lukaskirche“ hofft der Kirchenvorstand weiter auf Unterstützung. „Die Qualität der Ausstattung im Haus ist variabel und hängt auch von der Unterstützung ab“, sagt der Pfarrer.

Weitere Spenden willkommen

Je nach Spendenaufkommen werden die so genannten Prinzipalstücke wie der Altar entsprechend ausgewählt. Die Planung des Hauses ist in großem Einvernehmen innerhalb der Gemeinde erfolgt, die Kirche kommt schon jetzt gut an.

Bereits rund 8000 Euro an Spenden seien schon zusammen gekommen. Gespendet werden kann für Kunst- und Kulturgüter, Innenausstattung oder Außenanlagen. Freuen kann sich Pfarrer Vogt schon auf den Außenbereich nach hinten heraus. Zur Röhr hin gibt es viel Ruhe und eine große Terrasse. Auf der sollen im Sommer die Gruppenstunden und Gemeindetreffen stattfinden können. Vorne hat man neben einem mit Steinen gelegten Eingangsbereich auch die Anpflanzung von viel Grün vorgesehen. Wenn alles fertig ist und die gesundheitliche Situation im Land es erlaubt, wird die Einweihung gefeiert.