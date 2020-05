Sundern: Irmgard Harmann-Schütz ist grüne Spitzenkandidatin

Nun steht fest, welche Personen die Grünen/Bündnis ‘90 in Sundern ins Rennen um die Wahl zum Rat der Stadt Sundern schicken werden und wie sich die Reserveliste zusammensetzt. Zu Beginn der Versammlung in Allendorf konnte Klaus Bergfeld, Sprecher des Ortsverbandes, drei neue Mitglieder begrüßen. „Der Mitgliederzuwachs ist in Sundern zwar noch nicht so groß wie auf Landes- und Bundesebene, aber drei neue Mitglieder an einem Abend stimmt mich schon einmal optimistisch“, so Klaus Bergfeld zum Trend.

Urgrüne Ziele erreicht

Sehr erfreulich entwickelte sich dann im Laufe des Abends die Aufstellung der Kandidaten für die Reserveliste und die Wahlbezirke. Das urgrüne Ziel, Frauen und Männer gleichermaßen zu berücksichtigen, wurde nicht nur erfüllt, sondern übertroffen. Auf der Reserveliste wurden 56 Prozent der Plätze mit Frauen besetzt, in der Wahlbezirken beträgt der Anteil sogar 58 Prozent.

Auf die Reserveliste wurden gewählt: 1. Irmgard Harmann-Schütz (Hagen), 2. Guido Simon (Wulfringhausen), 3. Helle Sönnecken (Allendorf), 4. Hubertus Becker (Endorf), 5. Henrike Schütz (Hagen), 6. Klaus Bergfeld (Linneperhütte).

Die Ortskandidaten

Kandidaten in den Bezirken sind Thomas Cramer (Hagen/Wildewiese), Helle Sönnecken (Allendorf/Amecke-Illingheim), Guido Simon (Amecke), Maria Tillmann (Stockum), Mechtild Lux (Endorf), Klaus Bergfeld (Hellefeld, Altenhellefeld, Meinkenbracht, Linnepe), Katharina Echterhoff (Westenfeldd, Erfthagen), Elmar Schütz (Sundern-Röhre), Anke Rose (Sundern-Silmecke, Seidfeld), Hansi Brandes (Sundern-Teckelsberg), Lena Brandes (Sundern-Mescheder Straße, In der Freiheit), Hubertus Becker (Sundern-Settmecke), Henrike Schütz (Sundern-Bergstraße, Im Spree), Ulla Schulte (Sundern-Brandhagen, Stemel) , Sigi Fuß (Hachen-Süd), Ulla Bielefeld (Hachen-Nord), Irmgard Harmann-Schütz (Hövel, Enkhausen), Lutz Siebeck (Langscheid-Langscheider Straße) und Edeltraud Hünicke (Langscheid-Sorpestraße).