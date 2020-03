Sundern: Kinder üben Minimalismus in der Kita

Viel Platz und viel Tageslicht, dafür weniger knallige Farben: Das bietet die neue Caritas-Kita „Die Feldhasen“ in der Settmecke. Zum neuen Jahr hat die Einrichtung den Betrieb aufgenommen.

Sundern Team betreut aktuell 69 Kinder 69 Kinder besuchen aktuell die Caritas-Kita „Die Feldhasen“ in der Settmecke. 30 Kinder sind jünger als drei Jahre, 39 Kinder sind älter. 13 Kräfte umfasst das Team aus Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen. 10 Stunden am Tag ist die Kita geöffnet, von 7 bis 17 Uhr.

Die offizielle Eingewöhnungsphase ist vorüber, doch für Kinder und Erzieherinnen ist immer noch vieles neu. 69 Kinder besuchen die Kita, damit ist sie voll belegt. Und auch für den Sommer gibt es bereits mehr Anfragen als freie Plätze.

Klare Tagesstruktur

Das Motto bei den Feldhasen lautet „weniger ist mehr“: Die Wände sind hier weiß gehalten und die Regale und Spielkisten halten ein für die Kinder überschaubares Angebot vor. „Die Kinder sind im Alltag oft einer Reizüberflutung ausgesetzt“, sagt Verbundleiterin Larissa Berghoff, die auch für den heilpädagogischen Kindergarten mit dem ähnlichen Namen „Feldmäuse“ in Arnsberg zuständig ist.

Deon, Merima, Standortleiterin Bettina Vogt, Ela und Verbundleiterin Larissa Berghoff (von links) malen gemeinsam in einer Gruppe der Caritas-Kita "Die Feldhasen". Foto: Katrin Clemens

Deshalb wolle man in der Kita bewusst weniger Reize setzen. Das helfe auch bei der Erziehung zur Selbstbestimmung. „Wir unterstützen die Kinder dabei, sich zu entscheiden, indem wir sie nicht überladen“, so Berghoff.

Der Tag in der Kita ist klar strukturiert, er startet mit Morgenkreis und gemeinsamem Frühstück, es gibt eine Turnzeit und selbstbestimmtes Spiel. Die Kinder, die auch nach Mittagessen und Ruhezeit noch bleiben, dürfen nachmittags zwischen verschiedenen gruppenübergreifenden Angeboten wählen und lernen so auch andere Kinder kennen.

Heilpädagogisches Angebot folgt

In diesen Alltag sollen ab dem Sommer 2021 auch Kinder mit Behinderung einbezogen werden. Die „Feldhasen“ sind als Kita mit dem Schwerpunkt Inklusion konzipiert. Um die Betreuungssituation in der Stadt Sundern zu entlasten, ist der betrieb zunächst mit größeren Regelgruppen gestartet. Die Caritas will einige der heilpädagogischen Plätze aus Arnsberg in zwei Schritten nach Sundern verlagern, damit die Kinder von dort nicht mehr pendeln müssen.

Zudem wollen die Erzieherinnen wirkliche Inklusion leben. „Es gibt Null Ausgrenzung, jedes Kind darf an allem teilnehmen“, sagt Standortleiterin Bettina Vogt. „Wir schauen nicht auf Defizite, wir wollen die Stärken der Kinder stärken.“

In einem ersten Schritt soll dazu bis 2021 eine der Ü3-Gruppen verkleinert werden, so dass sie 14 Kinder umfasst, von denen vier eine Beeinträchtigung haben. Die Umwandlung einer weiteren Gruppe soll ein Jahr darauf folgen. Schwerstmehrfachbehinderte, Kinder mit Lernschwäche und auch solche mit sozial-emotionalem Förderbedarf sollen aufgenommen werden können. Die Kita ist bereits barrierefrei gebaut und es gibt auch einen Therapieraum.

Die Erzieherinnen werden bis zum Start der Inklusionsgruppen noch Fortbildungen zur Heilpädagogik absolvieren, denn auch die Kinder mit Behinderung sollen das gesamte Personal als Ansprechpartner sehen.