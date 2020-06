Update: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Sundern. Ein Radfahrer, der bei einem Unfall auf der Straße „In der Flamke“ schwer verletzt wurde, wurde in eine Klinik geflogen.

Am Donnerstag gegen 6.45 Uhr kam es zu einem Unfall zwischen einem Fahrrad- und einem Autofahrer. Ein 56-jähriger Autofahrer aus Sundern befuhr die Straße „In der Flamke“ in Richtung Arnsberg als es zu einem Zusammenstoß mit einem vor ihm fahrenden 58-jährigen Fahrradfahrer kam. Der Sunderner stürzt und verletze sich schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. Seit 10 Uhr besteht wieder freie Fahrt.