Polizei Sundern: Senior wirft Gehstock in Vorderrad

Sundern. Krasser Vorfall: Ein Senior wirft einem jungen Radfahrer seinen Gehstock ins Rad, um ihn zu disziplinieren.

Diese Meldung des Verkehrskommissariat Arnsberg hat Seltenheitswert und das ist gut so, denn Vorgang ist krass: Die Polizei ist in Sundern und Umgebung auf der Suche nach einem älteren Mann mit Gehstock und bitte um Hinweise aus der Bevölkerung.

Was ist passiert? Am Mittwoch, 15. April, gegen 19.30 Uhr fuhr ein 18-jähriger Fahrradfahrer auf dem Geh- und Radweg von Stockum in Richtung Seidfeld. Hierbei kam dem Jugendlichen ein älterer Fußgänger mit Gehstock entgegen. Der Mann rief, dass der Weg kein Radweg sei. Anschließend warf er seinen Stock gegen das Fahrrad. Der 18-Jährige stürzte dadurch und verletzte sich leicht. Das Fahrrad sowie ein Handy wurden bei dem Sturz beschädigt.

Ohne sich um den Gestürzten zu kümmern, setzte der Fußgänger seinen Weg fort. Der Senior wird so beschrieben: etwa 60 bis 65 Jahre alt, Glatze, schwarze Jacke, ca. 1,80 Meter, normale Statur. Die Polizei hat die Ermittlung wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 entgegen.