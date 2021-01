Sundern: Stadt übernimmt Bürgschaft für Kloster Brunnen

Sundern Kloster Brunnen braucht ein Brandschutzkonzept: Der derzeitige Mieter, der Thomas-Morus-Kreis bittet deshalb die Stadt um Hilfe.

Die Frage im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Sunden war berechtigt: "Warum muss das die Stadt übernehmen", hakte Rüdiger Laufmöller von der FPD nach. Kämmerin Ursula Schnelle hatte die Antwort: "Die Zuständigkeit in Kloster Brunnen ist zweigeteilt: Die St.-Antonius-Kirche wird von der Kirchengemeinde Stockum betreut, für die Bereiche der alten Zwergenschule im Klostergebäude ist die Stadt zuständig. Somit betrifft diese Entscheidung jetzt unseren Teil."

Letztlich stimmte der Ausschuss einstimmig dafür, dem in der alten Schule mit seinem Bildungszentrum ansässigen Thomas-Morus-Kreis aus Paderborn (TMK) eine Ausfallbürgschaft für den Bau von Brandschutzmaßnahmen über 105.553 Euro zu übernehmen, falls notwendig. In der Vorlage sieht die Stadtverwaltung diesen Fall als äußert gering an. Ursula Schnelle konnte beruhigen: "Die Kommunalaufsicht hat keine Bedenken."

Brandschutz überarbeiten

Hintergrund dieser Entscheidung im Haupt- und Finanzausschuss ist eine Aufgabe, die die Untere Bauaufsicht 2019 dem Thomas-Morus-Kreis auferlegt hat: die Aktualisierung des Brandschutzkonzeptes für das Gebäude und die Durchführung erforderlicher Brandschutzmaßnahmen. Zur Finanzierung (150.790 Euro) hat der TMK nun Zuwendungsmittel des Landschaftsverbandes von 105.553 Euro (70 Prozent) beantragt. Diese sind inzwischen bewilligt worden. Einzige Forderung: Der Verein benötigt für die Auszahlung der Fördermittel die dingliche Sicherung, d.h. die Eintragung einer Grundschuld im Grundbuch in einer Gesamthöhe von 105.553 Euro plus Zinsen bei

einem Rückzahlungsanspruch. Dies gilt 25 Jahre.

Erste Bürgschaft schon 2017

Schon 2017 hatte die Stadt Sundern eine Ausfallbürgschaft bei der Erneuerung der Heizungsanlage in der Bildungsstätte in Kloster Brunnen übernommen. Wichtig bei so einer Entscheidung: Das Risiko für die Haushaltswirtschaft muss dabei so gering wie möglich gehalten werden. Diese Gefahr sieht die Kämmerin nicht: Der TMK sei anerkannter Träger der freien Jugendhilfe. Die eigenverantwortliche Nutzung des städtischen Gebäudes ermöglicht dem Verein eine intensive und qualifizierte Bildungs- und Jugendarbeit.

Aus fachlicher Sicht befindet sich das geschichtsträchtige Gebäude, das ehemals

Einsiedelei und später Klosterresidenz beherbergte, in einem ausgezeichneten baulichen und technischen Zustand. Die nunmehr notwendigen Brandschutzmaßnahmen müssen nach den gesetzlichen Vorgaben umgesetzt werden, um das Gebäude weiterhin in der vorgesehen Weise betreiben zu können. "Die Brandschutzmaßnahmen werden vom TMK aus Rücklagenmittel des Vereins und durch den kirchlichen Träger aufgebracht", heißt es in der Vorlage.

Unwahrscheinlicher Fall

Kämmerin Schnelle machte nochmals im Ausschuss deutlich, dass die Ausfallbürgschaft durch die Stadt sich nicht auf die Absicherung von Kreditverpflichtungen, sondern auf die Absicherung eines etwaigen Anspruch des Landes NRW für den Fall, dass die gewährten Fördermittel für die Maßnahmen ganz oder teilweise zurück gefordert werden, beziehe. Das kommt nur in Betracht, wenn der TMK gegen die Förderbestimmungen verstößt: "In der Gesamteinschätzung ein unwahrscheinlicher Fall", heißt es dazu in der Vorlage. Der Vertrag verlängert sich nun bis zum Ende der Kreditfrist, bis 2045.

Aus der Historie

Die ehemalige Zergen-Schule Kloster Brunnen, sie wurde 1968 geschlossen, ist seit dem 1975 an den Thomas-Morus-Kreis Paderborn e.V. (TMK) zur Einrichtung und für den Betrieb eines Diözesanzentrums zur Erfüllung der Erziehungs-, Bildungs- und Freizeitaufgaben der KJG im BDKG für eine Anerkennungsgebühr vermietet.

Der Verein trägt dafür die Aufwendungen für die Instandhaltung und Bewirtschaftung sowie evtl. Instandsetzungsmaßnahmen und Sanierungsmaßnahmen.

Seit 1982 läuft ein neuer auf 50 Jahre abgeschlossener Mietvertrag, der mit dem 1. Änderungsvertrag vom August 2016 im Zusammenhang mit der seinerzeitigen Beantragung von Fördermitteln (für die Heizungserneuerung) verlängert wurde.