Sundern: Tillmann-Mitarbeiter bei Brand schwer verletzt

Stockum. Zwei Mitarbeiter werden bei Brand im Betrieb Tillmann Kartonagen in Sundern am Samstagmorgen schwer verletzt und ins Krankenhaus geflogen.

Bei einem Brand im papierverarbeitenden Betrieb Tillmann Kartonagen wurden am Samstagvormittag nach Angaben von Polizei-Leitstelle und Feuerwehr zwei Mitarbeiter mit schweren Brandverletzungen mit Rettungshubschraubern ins Krankenhaus ausgeflogen.

Arbeitsunfall bei Tillmann Kartonagen. Foto: Feuerwehr Sundern

Amt für Arbeitsschutz ermittelt

Die Feuerwehr Sundern war am Morgen um 10.10 Uhr alarmiert und zu dem Industriebetrieb gerufen. Die Polizei spricht von noch „ungeklärten Ursachen“ des Brandausbruches. Das, so hieß es am Morgen, müsste nun auch das Amt des Arbeitsschutzes der Bezirksregierung klären. Die Ermittlungen dauern an.

Die Öffentlichkeit wurde von dem Vorfall nicht beeinträchtigt.