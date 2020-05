Termine für Zulassungsstelle Arnsberg wieder möglich

Arnsberg. Auch im Kreishaus in Arnsberg können jetzt wieder Termine für die KfZ-Zulassungsstelle vereinbart werden.

Ab sofort können wieder Termine für die Kfz-Zulassungsstellen in den Kreishäusern Arnsberg und Brilon reserviert werden. Nach Pfingsten (ab Dienstag, 2. Juni) haben von Montag bis Samstag wieder alle drei Kfz-Zulassungsstellen geöffnet.

Nur mit Termin

Es ist jedoch für Privatpersonen weiterhin erforderlich, online einen Termin zu vereinbaren unter www.hochsauerlandkreis.de (Suchbegriff Zulassung/Terminvereinbarung, dann Link rechts). Ohne Termin ist eine Bearbeitung nicht möglich. Die Kfz-Zulassungsstellen bitten, pünktlich zu erscheinen (nicht zu früh und nicht zu spät) und einen Mundschutz (Alltagsmaske oder Schal) oder zu tragen.

Abstands- und Hygieneregeln

Es gelten weiterhin die gebotenen Einschränkungen wie die Abstands- und Hygieneregelungen. In Meschede können die Unterlagen weiterhin an einem Fenster abgegeben werden, in Arnsberg und Brilon werden die Wartebereiche entsprechend ausgeschildert.Für die Führerscheinstellen bleibt es zunächst bei den bisherigen Regelungen.

Die Führerscheinstellen in den Kreishäusern Arnsberg und Brilon sind zu den gewohnten Öffnungszeiten erreichbar, eine Terminvereinbarung ist vorab telefonisch oder per Mail notwendig.