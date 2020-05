Trilux-Plexiglasscheiben mit Rücksendeschein

Hüsten. Lichttechnik-Unternehmen Trilux aus Hüsten will regional zur Versorgung mit Plexiglasscheiben beitragen und denkt nachhaltig an Zeit nach Corona.

Eigentlich nichts Neues: Trilux kann mehr als Leuchten. Trilux kann aber auch ganz weit weg von Lichttechnik und Smart-City-Systemen. Trilux kann einfach und spontan: Ab sofort will das Hüstener Unternehmen den lokalen Markt auch mit Plexiglasscheiben in verschiedenen Größen beliefern, mit deren Hilfe viele Betriebe, Geschäfte und Gastronomen bei ihrer Wiedereröffnung nach dem Lock-Down den Anforderungen der Covid 19-Pandemie gerecht werden können. Dabei denkt Trilux auch an die Zeit nach Corona: Die Plexiglasscheiben sollen nach Gebrauch wieder in den Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.

Joachim Geiger , Vertriebs- und Marketingchef bei Trilux Foto: Trilux

Wie 225 Plastiktüten

„Hauptsache ist doch, dass die ganzen Plexiglasscheiben, die jetzt allerorts gebraucht werden, später nicht irgendwo im Müll landen“, sagt Vertriebs- und Marketingmanager Joachim Geiger. Im Sinne der Nachhaltigkeit sollen alle ausgelieferten Trilux-Plexiglasscheiben gleich mit einem Rücksendeschein versehen werden. „Keiner weiß ja, wie lange diese Systeme gebraucht werden“, so Geiger. Und ehe alles als Sondermüll entsorgt werden müsse, könne das Material auch zurück in die Wertstoffketten gebracht werden. Joachim Geiger macht eine einfache ökologische Rechnung auf: „So eine Plexiglasscheibe beinhaltet Kunststoff unzähliger Plastiktüten, die wir aus dem Meer fischen müssen“. Genau: Eine Scheibe in der Größe 120x80 Zentimeter mit 3,8 Millimeter Stärke entsprechen 225 Plastiktüten.

Spontane Idee

Die Idee kam Trilux in der Coronakrise spontan: Tatsächlich, so versichert Joachim Geiger, seien die Plexiglasscheiben nicht als neues Marktsegment gedacht, sondern „als das Nutzen unserer Möglichkeiten, um die regionale Wirtschaft und unsere benachbarten Unternehmen zu unterstützen“. Joachim Geiger spricht von einer „lokal gedachten Geschichte“. Ziel sei es, lokale Unternehmen in der aktuellen Situation zu unterstützen und das Ansteckungsrisiko und die Ausbreitungswahrscheinlichkeit des Virus so möglichst gering zu halten. Im ersten Schritt richte sich das Angebot an Unternehmen im Sauerlandkreis – egal ob für den Supermarkt, den Einzelhandel oder den Empfangstresen in der Arztpraxis. Abgegeben werden sollen die Scheiben in verschiedenen Größen „zum Selbstkostenpreis“, auch mit Haltesystemen. Die Rücknahme soll später kostenlos sein.

Direkten Kontakt suchen Die Plexiglas-Scheiben sind in den Maßen 80 x 80 Zentimeter, 100 x 80 Zentimeter und 120 x 80 Zentimeter erhältlich. Sie sind absolut bruchfest und witterungsbeständig. Interessenten, die eine Plexiglasscheibe zum Selbstkostenpreis benötigen, können sich schnell, einfach und sicher ohne direkten Kontakt per Mail bei Trilux melden. Ansprechpartner sind Marina Schirp und Philipp Schiemann.

Mit Plexiglas arbeitet Trilux bei seinen Lichttechniksystemen für hochwertiger Bürobeleuchtung ohnehin. „Das Material zweigen wir jetzt früh aus dem Produktionsprozess ab“, erklärt Geiger. Sollte irgendwann nach Corona der Bedarf nach den Scheiben nicht mehr in diesem Maße bestehen, könnten sie recycelt und wieder in den Produktionszyklus eingebracht werden - so wie es Trilux mit Verschnitten bei der eigenen Produktion ohnehin mache. Qualitätseinbußen seien dabei ausgeschlossen: Das Plexiglas wird im Rahmen der Wiederverwertung eingeschmolzen und anschließend zur Produktion von neuen Leuchtenkomponenten eingesetzt.

Nachhaltig denken

„Wir wollen uns da nachhaltig verhalten“, sagt Joachim Geiger, „es ist ja unvorstellbar, wieviel zusätzliches Plastik wir jetzt allerorts für den Infektionsschutz einsetzen müssen“.

Aufgrund der plötzlichen, pandemiebedingt hohen Nachfrage sind Plexiglasscheiben in vielen Betrieben derzeit Mangelware. Für viele Betriebe sind sie aber eine Existenzfrage, weil es ansonsten keine Genehmigung für die Wiedereröffnung geben kann. „Mit der Aktion wollen wir unseren Beitrag zur Bewältigung der Corona-Krise leisten - und zwar pragmatisch, unbürokratisch und nachhaltig“, erklärt Joachim Geiger, Vorstand Vertrieb und Marketing bei Trilux. Imagepflege und Kundenbindung auf dem regionalen Markt sind die positiven Nebeneffekte.