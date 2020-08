Die Polizei hat nach einem Unfall die Hönnetalstraße in Holzen gesperrt.

++Eilmeldung ++ Straße nach Unfall in Holzen wieder frei

Holzen. Nach einem Frontalzusammenstoß ist die Hönnetalstraße in Holzen zwischen Oelinghauser Kreuz und Holzen wieder frei. Fünf Personen sind verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall in Holzen auf der Hönnetalstraße am frühen Freitagnachmittag sind drei Kinder schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei des Hochsauerlandkreis sind zwei Autos im Begegnungsverkehr frontal zusammengestoßen. „Es sind drei Kinder verletzt“, twittert die Polizei. Insgesamt befanden sich fünf Personen in den beiden Pkw.

Die Hönnetalstraße ist derzeit ab der Bieberstraße in Holzen bis zum Ortseingang gesperrt. Das wird auch noch bis 15 Uhr so sein, so die aktuelle Information der Polizei.