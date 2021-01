Unternehmensverband gegen Homeoffice-Zwang

Verbandschef Neuhaus lehnt gesetzliche Vorgabe ab. So sind die Erfahrungen mit Homeoffice bei Wesco, Sparkasse und Volksbank.

Arnsberg. „Eine Regelung des Homeoffice in den Betrieben ist nicht eine Aufgabe des Gesetzgebers, sondern eine innerbetriebliche Aufgabe der Geschäftsleitung in Absprache mit den Mitarbeitern bzw. mit dem Betriebsrat. Bei Bedarf kann man Homeoffice über Betriebsvereinbarungen regeln.“ Dies erklärte auf Anfrage unserer Zeitung der Vorsitzende des Unternehmensverbandes Westfalen-Mitte, Egbert Neuhaus, zu bundespolitischen Forderungen, Betriebe in ihren Verwaltungen zu mehr Homeoffice zu verpflichten. Von einer möglichen verpflichtenden Homeoffice-Quote für Firmenverwaltungen hält der Verbandsvorsitzende nichts.

Eigeninteresse der Betriebe

Angesichts hoher Corona-Inzidenzwerte und vieler Neuinfektionen liege es im Eigeninteresse der Unternehmen, Vorsorge zu treffen, damit Verwaltungsabteilungen arbeitsfähig bleiben, meint Egbert Neuhaus weiter. Natürlich sei es daher sinnvoll, noch mehr Homeoffice den Mitarbeitern anzubieten, doch müsse schon individuell auf die Betriebe geschaut werden, wo eine Verstärkung des Homeoffice auch möglich sei. Eine gesetzliche Verpflichtung zu mehr Homeoffice lehnt Neuhaus ab.

Als geschäftsführender Gesellschafter des Hüstener Unternehmens Wesco kann Egbert Neuhaus auf gute Erfahrungen mit Mitarbeitern im Homeoffice verweisen. Er schätzt, dass etwa die Hälfte der Wesco-Mitarbeiter aus dem Verwaltungsbereich daheim arbeiten. Technisch gebe es keine Probleme.

Gute Erfahrungen

Den Wesco-Mitarbeitern im Homeoffice würden Firmen-Laptops für ihre Arbeit zur Verfügung gestellt. „Bei uns können Mitarbeiter aber auch in die Einzelbüros des Verwaltungsgebäudes kommen, wir haben auf unseren Verwaltungsetagen keine Großraumbüros“, erklärt der Wesco-Chef. Die Möglichkeit, in einem Einzelbüro arbeiten zu können, komme den Mitarbeitern zugute, für die Homeoffice nicht die geeignete Arbeitsform sei, weil möglicherweise aufgrund der häuslichen familiären Situation konzentriertes Arbeiten in der Privatwohnung nicht möglich sei.

Nicht gegen Mitarbeiter

Einen Mitarbeiter – gegen dessen ausdrücklichen Wunsch – zu Homeoffice zu verpflichten, davon hält Neuhaus nichts. Die Bereitschaft des Mitarbeiters dazu solle schon vorhanden sein.

Die Möglichkeit zu Homeoffice wird am Neheimer Sitz des Unternehmensverbandes Westfalen-Mitte stark genutzt. Susanne Raths, Referentin des Geschäftsführers Volker Verch, schätzt, dass etwa zwei Drittel ihrer Kollegen bzw. Unternehmensverbands-Referenten im Homeoffice arbeiten. Auch Susanne Raths nutzt häufig diese Möglichkeit. Technisch gebe es keine Probleme.

Sparkasse greift auf Erfahrungen aus erstem Lockdown zurück

Die Sparkasse Arnsberg-Sundern habe überall dort Homeoffice-Arbeitsplätze für ihre Mitarbeiter eingerichtet, wo es machbar und sinnvoll sei. Sparkassen-Pressesprecher Matthias Brägas: „Wir haben auf die Erfahrungen aus dem ersten Lockdown zurückgreifen können.“ An erster Stelle bei der Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätze stehe bei der Sparkasse der Leitsatz: „Wir halten alle Kanäle für die Kunden offen.“ Dabei wirken wir schon darauf ein, dass möglichst viel kontaktlos erfolgen kann. Alles ins Homeoffice zu verlegen gehe aber selbstverständlich nicht. Brägas: „Dann müssten wir ja alle Filialen schließen, was wir nicht wollen.“ Der interne Bankbereich aber biete sich für Homeoffice-Arbeitsplätze an. Auch Kunden-Beratung könne sehr gut über Telefon oder andere digitale Medien erfolgen. Matthias Brägas: „Bankgeschäfte oder Verwaltungsvorgänge werden vorbereitet, erforderliche Unterschriften können dann kontaktlos auf den vorbereiteten Unterlagen geleistet und zum Beispiel per Post oder Boten an die Bank zurückgegeben werden. Brägas: „Wir sind also derzeit schon weitreichend im Homeoffice-Bereich tätig.“

Einige Volksbank-Mitarbeiter schon seit Monaten im Lockdown

Ähnlich die Situation bei der Volksbank Sauerland. "Wir gehen praktisch vor wie beim ersten Lockdown," sagt deren Sprecher Jörg Werdite. Ohnehin befänden sich einige Mitarbeiter bereits seit Monaten im Homeoffice. Und nach und nach sollen weitere folgen. "Und wir tun alles dafür, damit dies - wo es möglich ist - auch umgesetzt werden kann." Dafür würden auch eigens noch Laptops abgeschafft.

Zudem habe man seit Jahresende eine neue Regelung eingeführt, die die klassische Kernarbeitszeit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice flexibler gestalte. "Wir haben allen, die sich im Homeoffice befinden, freigestellt, so zu arbeiten, wie es ihnen zeitlich am besten möglich ist." So lasse sich beispielsweise die Kinderbetreuung wesentlich besser gestalten und sei auch mit der Arbeit einfacher zu koordinieren.

Grundsätzlich werde man jetzt in den Zeiten der Pandemie in der Volksbank Sauerland die Entwicklung hin zum optimalen Homeoffice noch weiter forcieren. Was aber die Arbeitsfähigkeit der Bank und damit auch den Kundenservice in keinster Weise beeinträchtigen werde, macht Jörg Werdite deutlich.​

